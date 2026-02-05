Première bonne surprise, la Ring Caméra intérieure Plus se positionne comme une évolution notable de la caméra d’intérieur Ring d’entrée de gamme, avec l’arrivée de la vidéo 2K et d’un zoom numérique plus poussé.

Actuellement affichée à 39,99 € au lieu de 59,99 €, cette offre encore disponible sur Amazon peut avoir du sens pour les foyers souhaitant sécuriser une pièce, surveiller des animaux ou garder un œil sur un logement secondaire. Ring vise ici un public large, sans installation complexe ni abonnement obligatoire immédiat.