Alors que les soldes sont désormais terminées, certaines promotions continuent de mériter le détour. C’est le cas de la nouvelle Ring Caméra intérieure Plus, proposée à un tarif plus doux, qui soulève une vraie question de rapport valeur/prix pour qui cherche une surveillance intérieure simple et moderne.
Première bonne surprise, la Ring Caméra intérieure Plus se positionne comme une évolution notable de la caméra d’intérieur Ring d’entrée de gamme, avec l’arrivée de la vidéo 2K et d’un zoom numérique plus poussé.
Actuellement affichée à 39,99 € au lieu de 59,99 €, cette offre encore disponible sur Amazon peut avoir du sens pour les foyers souhaitant sécuriser une pièce, surveiller des animaux ou garder un œil sur un logement secondaire. Ring vise ici un public large, sans installation complexe ni abonnement obligatoire immédiat.
Une remise encore active malgré la fin des soldes
Contrairement à beaucoup de promotions éphémères, cette baisse de prix reste accessible même après la période officielle des soldes. À 39,99 €, la Ring Caméra intérieure Plus se retrouve face à une concurrence dense, mais conserve un avantage clair : elle introduit la 2K dans l’écosystème Ring, jusqu’ici souvent limité au Full HD sur les modèles intérieurs. Pour les utilisateurs déjà équipés de produits Ring ou d’enceintes Echo, cette continuité peut peser dans la balance.
Le tarif reste surtout intéressant pour un usage ciblé : une pièce de vie, un bureau ou une entrée, sans multiplier les caméras. La valeur perçue ne vient pas uniquement de la remise, mais de l’équilibre entre qualité d’image, simplicité d’installation et options de confidentialité intégrées.
Une caméra pensée pour la surveillance du quotidien
Ce modèle mise avant tout sur une utilisation simple et immédiate. La vidéo 2K apporte un gain réel de netteté pour identifier des détails, renforcé par un zoom numérique jusqu’à 4×, utile à distance même s’il reste limité par nature. La gestion de la faible luminosité permet de conserver des couleurs avec un éclairage ambiant minimal, tandis que le passage automatique en noir et blanc assure une lecture correcte dans l’obscurité totale.
La rédaction l’a souvent souligné dans ses comparatifs de caméras de surveillance intérieure : pour ce type de produit, la facilité d’installation et la fiabilité logicielle comptent autant que la résolution. Ici, l’alimentation sur secteur, la fixation pivotante et l’application Ring bien connue participent à une expérience sans friction, adaptée aux utilisateurs peu technophiles comme aux profils plus avertis.
Un modèle cohérent, mais pas universel
Face au marché actuel, la Ring Caméra intérieure Plus se distingue par son intégration Alexa et ses fonctions de confidentialité matérielles. En revanche, elle ne conviendra pas à ceux qui souhaitent éviter toute dépendance à un service cloud payant pour l’historique vidéo ou qui recherchent une caméra entièrement autonome sans abonnement.
Ce qu’il faut vraiment attendre de cette Ring Indoor Camera Plus
Avant de se décider, mieux vaut projeter l’usage réel. Cette caméra n’a pas vocation à remplacer un système de sécurité complet, mais plutôt à jouer un rôle de vigie ponctuelle. Elle se montre pertinente pour surveiller un intérieur en journée, vérifier un événement via le direct ou interagir à distance grâce à l’audio bidirectionnel.
✅ Les points forts
- Qualité vidéo 2K appréciable pour une caméra intérieure à ce prix
- Cache d’objectif manuel rassurant pour la vie privée
- Installation très simple, sans batterie à gérer
- Bonne intégration avec l’écosystème Alexa et Ring
❌ Les points faibles
- Abonnement Ring nécessaire pour exploiter pleinement l’enregistrement vidéo
- Zoom numérique utile mais logiquement limité en précision
- Usage strictement intérieur, sans polyvalence extérieure
✅ Verdict de la rédaction :
Proposée à 39,99 €, la Ring Caméra intérieure Plus s’adresse avant tout aux utilisateurs cherchant une caméra intérieure fiable, simple et bien intégrée à un écosystème connecté existant. Elle conviendra parfaitement pour une surveillance ponctuelle, la gestion du quotidien ou le suivi d’un logement à distance, à condition d’accepter le principe de l’abonnement Ring pour aller plus loin.
En revanche, ceux qui recherchent une solution totalement autonome ou un usage plus avancé pourront préférer d’autres alternatives du marché. À ce prix, l’offre reste néanmoins cohérente et mérite clairement d’être considérée, même hors période de soldes.
Les meilleurs deals services en ligne de décembre
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 799 € au lieu de 2097 € (-62%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €