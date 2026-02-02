Les soldes touchent à leur fin. Ce 2 février au soir, il ne reste plus qu’un jour avant la clôture officielle, fixée au 3 février à 23h59. Amazon propose encore une dernière vague de bons plans high-tech, maison et multimédia à saisir sans tarder.
La fin des soldes est toujours un moment stratégique pour faire de bonnes affaires. Les stocks fondent, mais certaines remises restent très intéressantes sur des produits recherchés. Pour ce lundi soir, Amazon aligne encore des réductions sur des vidéoprojecteurs, des écrans gaming, de l’électroménager intelligent et des accessoires utiles au quotidien.
Cette sélection du jour met l’accent sur des produits récents, bien notés et réellement utiles. Que ce soit pour équiper la maison, améliorer un setup informatique ou anticiper un futur achat, ces offres méritent un dernier coup d’œil. Toutes sont disponibles à prix réduit, mais pour une durée très limitée. Après ce soir, il ne restera que quelques heures avant la fin définitive des soldes d’hiver.
Top 15 bons plans Amazon avant la fin des soldes
🎥 Vidéoprojecteurs & home cinéma
- Vidéoprojecteur Wielio Android 11 FHD à 129,99 € au lieu de 259,99 €
- Vidéoprojecteur XGIMI MoGo 4 Mini 1080p à 499,00 € au lieu de 599,00 €
- Videoprojecteur XGIMI MoGo 2 Pro GTV à 339,00 € au lieu de 449,00€
💻 Informatique & écrans
- Dell 15 PC portable 15,6" i5 16 Go RAM 512go à 449,00 € au lieu de 579 €
- Écran Lenovo Legion R27 27" QHD 200 Hz à 149,99 € au lieu de 229 €
- Écran ASUS TUF Gaming 27" WQHD 170 Hz à 179,90 € au lieu de 249,99 €
📟 VPN et autres services….
- CyberGhost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83%)
- NordVPN à 3,25€ / mois pendant 2 ans + 1 mois offert (-71%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 35 €
- L'offre 100 % CANAL+ à seulement 19,99€ pendant 24 mois
- Promo Verisure :-50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète
🧹 Maison & entretien des sols
- Rowenta X-Clean 10 aspirateur laveur sans fil à 449,99 € au lieu de 569,99€
- dreame H14 Pro aspirateur laveur sec et humide à 369,00 € au lieu de 499 €
- Roborock Q10 S5 robot aspirateur laveur à 199,99 € au lieu de 259,99 €
- De’Longhi Magnifica S Perfetto machine à café à 279,99 € au lieu de 299,99€
🏠 Maison connectée & accessoires intelligents
- Ring caméra intérieure 2e génération à 34,99 € au lieu de 49,99 €
- Lot de 4 UGREEN FineTrack Duo Tag traceur à 34,99 € au lieu de 49,99 €
- Amazon Fire TV Stick HD nouvelle génération à 27,99 € au lieu de 44,99 €
📱 Mobile & accessoires
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8+512 Go à 400,00 € au lieu de 433,00 €
- Anker chargeur USB-C Nano II 65 W à 39,68 € au lieu de 49,99 €
- Apple iPhone 16e 128 Go à 599,00€ au lieu de 719,00€
Quels produits choisir avant la fin des soldes ?
À la dernière ligne droite des soldes, mieux vaut privilégier des produits utiles sur le long terme et déjà bien installés sur le marché. Les écrans, aspirateurs et équipements connectés sont souvent parmi les meilleures affaires.
Vidéoprojecteur Wielio : une solution simple pour découvrir le home cinéma à petit prix.
Dell 15 pouces : un PC polyvalent adapté au travail comme au divertissement.
Roborock Q10 S5 : idéal pour automatiser l’entretien des sols au quotidien.
Rowenta X-Clean 10 : pratique pour les foyers avec enfants ou animaux.
Fire TV Stick HD : parfait pour moderniser une TV sans se ruiner.
Pourquoi ces promos Amazon sont intéressantes aujourd’hui ?
Ces offres arrivent au tout dernier moment des soldes d’hiver, une période où Amazon ajuste ses prix pour écouler les derniers stocks. Les remises restent solides, notamment sur des produits récents et très demandés.
C’est aussi l’un des derniers créneaux pour bénéficier de la livraison rapide avant la fin des opérations promotionnelles.
Après le 3 février à 23h59, la majorité de ces prix remonteront automatiquement.
Questions fréquentes avant d’acheter (FAQ)
Jusqu’à quand les soldes Amazon sont-elles valables ?
Les soldes d’hiver se terminent officiellement le 3 février à 23h59.
Les stocks peuvent-ils disparaître avant la fin ?
Oui, certains produits peuvent être en rupture avant la date de fin, surtout sur les meilleures offres.
Les retours Amazon restent-ils possibles après les soldes ?
Oui, les conditions de retour Amazon restent identiques, même pour les articles soldés.
