Le Galaxy S25 mise sur un format maîtrisé avec son écran AMOLED 6,2 pouces Dynamic AMOLED 2X, fluide grâce au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce choix séduira les utilisateurs lassés des smartphones encombrants, sans compromis sur la qualité d’affichage. Animé par la puce Snapdragon 8 Elite et épaulé par 12 Go de RAM, il offre une réactivité de premier plan, y compris pour le multitâche ou les usages prolongés.

Dans nos analyses des précédentes générations Galaxy, la constance de Samsung sur l’optimisation logicielle et la qualité d’écran a souvent été soulignée, et ce modèle s’inscrit dans cette continuité.