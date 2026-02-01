Dernier week-end des soldes d’hiver oblige, certaines références haut de gamme deviennent soudain plus accessibles. C’est le cas du Samsung Galaxy S25, dont le prix recule fortement.
Positionné comme le modèle compact et équilibré de la gamme Samsung, le Galaxy S25 vise les utilisateurs à la recherche d’un smartphone haut de gamme sans basculer vers des formats XXL. Habituellement affiché à près de 1 000 €, il est actuellement proposé à 584,29 € au lieu de 962,05 €, une baisse qui change clairement la donne.
Une forte remise pour clore les soldes d’hiver
Cette promotion s’inscrit dans un contexte bien précis : le dernier week-end des soldes d’hiver, souvent synonyme d’ajustements tarifaires plus agressifs. Avec près de 380 € d’écart par rapport au prix de lancement, le Galaxy S25 se repositionne face à des concurrents parfois moins récents ou moins bien équipés. L’intérêt ne se limite donc pas à une simple baisse de prix, mais à un meilleur rapport entre prestations techniques, suivi logiciel et investissement demandé.
Un smartphone compact pensé pour durer
Le Galaxy S25 mise sur un format maîtrisé avec son écran AMOLED 6,2 pouces Dynamic AMOLED 2X, fluide grâce au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce choix séduira les utilisateurs lassés des smartphones encombrants, sans compromis sur la qualité d’affichage. Animé par la puce Snapdragon 8 Elite et épaulé par 12 Go de RAM, il offre une réactivité de premier plan, y compris pour le multitâche ou les usages prolongés.
Dans nos analyses des précédentes générations Galaxy, la constance de Samsung sur l’optimisation logicielle et la qualité d’écran a souvent été soulignée, et ce modèle s’inscrit dans cette continuité.
Un positionnement clair face au marché actuel
Face à la concurrence, le Galaxy S25 ne cherche pas à multiplier les effets de manche. Il propose une fiche technique solide, mais sans certaines surenchères comme un zoom périscopique ou une charge ultra-rapide.
En revanche, il se distingue par son équilibre général, sa certification IP68 et surtout par un suivi logiciel étendu jusqu’en 2032, un argument rarement mis en avant mais essentiel sur le long terme. À ce tarif soldé, il devient une alternative crédible à des modèles plus anciens vendus parfois au même prix.
Un usage premium au quotidien, sans excès
Sur le terrain, le Galaxy S25 se destine avant tout à un usage polyvalent : navigation fluide, photo de qualité, autonomie correcte et finition soignée. Sa batterie de 4 000 mAh n’impressionne pas sur le papier, mais elle reste cohérente avec le format compact et les optimisations de Samsung pour tenir une journée complète dans un usage classique.
✅ Les points forts
- Format compact et léger (162 g), agréable en main
- Écran AMOLED 120 Hz lumineux et précis
- Excellentes performances grâce au Snapdragon 8 Elite
- Suivi logiciel long et sérieux
- Certification IP68 et finitions premium
❌ Les points faibles
- Recharge limitée à 25 W, sans adaptateur fourni
- Pas d’extension microSD
- Autonomie correcte, mais sans record dans sa catégorie
✅ Verdict de la rédaction :
À ce prix de 584,29 €, le Samsung Galaxy S25 devient une option particulièrement pertinente pour les utilisateurs souhaitant un smartphone haut de gamme compact, performant et durable, sans payer le tarif fort du lancement. Il s’adresse clairement à celles et ceux qui privilégient l’équilibre et la fiabilité sur le long terme. En revanche, les amateurs de très grande autonomie ou de charge ultra-rapide pourront regarder ailleurs. Pour tous les autres, cette fin de soldes d’hiver constitue une fenêtre intéressante à ne pas négliger.
