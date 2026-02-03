Le compte à rebours est lancé pour les soldes d’hiver, qui s’achèvent ce lundi soir. Fnac propose encore des prix cassés sur une sélection de produits high-tech et maison.
Les soldes touchent à leur fin et c’est le moment de vérifier une dernière fois les bonnes affaires encore disponibles chez Fnac. À quelques heures de la clôture officielle, certaines catégories restent bien représentées, avec des réductions concrètes sur des produits du quotidien comme sur du matériel plus premium.
PC portables, smartphones, tablettes, audio, électroménager et robots aspirateurs sont encore concernés. Cette sélection met en avant des références connues, souvent bien notées, avec des baisses de prix visibles par rapport aux tarifs habituels.
L’objectif est simple : repérer rapidement ce qui vaut encore le détour avant la fin des soldes. Les stocks peuvent évoluer rapidement et certaines offres ne seront plus renouvelées après aujourd’hui.
Top 7 bons plans Fnac pour le dernier jour des soldes
- PC Portable Samsung Galaxy Book4 Pro 14" à 849,99 € au lieu de 1499,99€
- Xiaomi 15T Pro 5G Double Nano SIM 512 Go à 749 € au lieu de 802 €
- Apple iPad Air 11" M2 1 To Bleu Wi-Fi 2024 à 841,49 € au lieu de 1 349,99 €
- Barre de son Samsung S-Series Dolby Atmos à 199,99 € au lieu de 229,99€
- Aspirateur robot Roborock QRevo Plus Noir à 479,99 € au lieu de 802,99 €
- Aspirateur laveur Tineco Floor One S7 Stretch à 349,99€ au lieu de 603,18€
- Expresso broyeur Delonghi Magnifica Noir à 279,99 € au lieu de 299,99 €
Quels produits choisir pour le dernier jour des soldes ?
En fin de période, l’idéal est de cibler des produits utiles toute l’année ou des références habituellement peu remisées. Les offres restantes concernent souvent des modèles performants, mais avec des stocks plus limités.
Samsung Galaxy Book4 Pro : un PC léger et puissant pour le travail comme le multimédia.
Xiaomi 15T Pro : un smartphone orienté photo et performance, avec une grande capacité de stockage.
iPad Air M2 : une tablette polyvalente pour la création, les études ou le divertissement.
Roborock QRevo Plus : un aspirateur robot complet pour automatiser le ménage au quotidien.
Pourquoi ces promos Fnac sont intéressantes aujourd’hui ?
Ces remises correspondent aux derniers ajustements de prix avant la fin officielle des soldes. Plusieurs produits affichent des écarts importants par rapport à leur tarif de départ, notamment sur le PC portable et l’aspirateur robot. Le timing est clé, car ces références repasseront à leur prix normal dès demain.
La Fnac conserve aussi l’avantage du retrait rapide en magasin ou de la livraison express sur certaines zones. Pour les achats réfléchis, c’est souvent le meilleur moment pour se décider.
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- L'offre 100 % CANAL+ à seulement 19,99€ pendant 24 mois
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.