Le compte à rebours est lancé pour les soldes d’hiver, qui s’achèvent ce lundi soir. Fnac propose encore des prix cassés sur une sélection de produits high-tech et maison.

© clubic
© clubic

Les soldes touchent à leur fin et c’est le moment de vérifier une dernière fois les bonnes affaires encore disponibles chez Fnac. À quelques heures de la clôture officielle, certaines catégories restent bien représentées, avec des réductions concrètes sur des produits du quotidien comme sur du matériel plus premium.

PC portables, smartphones, tablettes, audio, électroménager et robots aspirateurs sont encore concernés. Cette sélection met en avant des références connues, souvent bien notées, avec des baisses de prix visibles par rapport aux tarifs habituels.

L’objectif est simple : repérer rapidement ce qui vaut encore le détour avant la fin des soldes. Les stocks peuvent évoluer rapidement et certaines offres ne seront plus renouvelées après aujourd’hui.

VOIR LES SOLDES FNAC

Quels produits choisir pour le dernier jour des soldes ?

En fin de période, l’idéal est de cibler des produits utiles toute l’année ou des références habituellement peu remisées. Les offres restantes concernent souvent des modèles performants, mais avec des stocks plus limités.

Samsung Galaxy Book4 Pro : un PC léger et puissant pour le travail comme le multimédia.

Xiaomi 15T Pro : un smartphone orienté photo et performance, avec une grande capacité de stockage.

iPad Air M2 : une tablette polyvalente pour la création, les études ou le divertissement.

Roborock QRevo Plus : un aspirateur robot complet pour automatiser le ménage au quotidien.

Pourquoi ces promos Fnac sont intéressantes aujourd’hui ?

Ces remises correspondent aux derniers ajustements de prix avant la fin officielle des soldes. Plusieurs produits affichent des écarts importants par rapport à leur tarif de départ, notamment sur le PC portable et l’aspirateur robot. Le timing est clé, car ces références repasseront à leur prix normal dès demain.

La Fnac conserve aussi l’avantage du retrait rapide en magasin ou de la livraison express sur certaines zones. Pour les achats réfléchis, c’est souvent le meilleur moment pour se décider.

VOIR LES SOLDES FNAC

Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic

Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.

N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.