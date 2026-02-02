Ce modèle se distingue par un grand écran très fluide et une bonne autonomie :

Écran Dynamic AMOLED 2X de ~6,7 pouces avec taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, pour une navigation et un visionnage plus agréables.

Batterie d’environ 4 900 mAh et charge rapide (filaire et sans fil), ce qui est utile pour tenir toute la journée sans trop se soucier de la recharge.

Associées à un processeur et à une interface optimisée, ces caractéristiques en font un smartphone équilibré pour la plupart des usages sans compromis majeur.