Les Ventes Flash de Printemps d’Amazon tirent à leur fin le 16 mars, et parmi les offres tech à ne pas négliger figure le OnePlus 15, dernière référence ultra-haut de gamme de la marque, disponible à 848 € au lieu de 979 €.
Le OnePlus 15 n’est pas un simple rafraîchissement : il représente un vrai bond qualitatif par rapport à la génération précédente, selon notre test Clubic, avec une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 « intestable » et une autonomie que la rédaction qualifie d’« époustouflante ».
Disponible en version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce flagship s’accompagne d’une garantie constructeur prolongée à 3 ans, un argument de poids sur ce segment. À 848 €, il se glisse sous la barre psychologique des 850 € pour la première fois depuis son lancement, ce qui en fait l’une des fenêtres les plus intéressantes depuis sa sortie.
Un flagship à -13% : la remise est-elle à la hauteur de l’ambition ?
Amazon propose le OnePlus 15 à son prix le plus bas depuis 30 jours, passant de 979 € à 848 € dans le cadre des Ventes Flash de Printemps, actives jusqu’au 16 mars 2026. La remise de 131 € reste contenue pour un smartphone à ce niveau de positionnement, mais elle est d’autant plus significative que le OnePlus 15 est, contrairement à son prédécesseur, moins cher que le OnePlus 13 à lancement équivalent, un signal fort sur le rapport valeur / prix.
Sur un marché où les Galaxy S26 et iPhone 17 dépassent les 900 €, voir un Snapdragon 8 Elite Gen 5 disponible sous les 850 € constitue une réelle opportunité pour les acheteurs exigeants.
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Puissance, écran et photo : les trois piliers d’un flagship ambitieux
La fluidité de l’écran AMOLED 6,78 pouces à 165 Hz est l’un des premiers points marquants : dans notre test Clubic, la réactivité de la dalle s’est révélée si précise qu’elle donnait l’impression que le mode maximal était actif en permanence, y compris à fréquence réduite. La puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, cadencée à 4,61 GHz, propulse OxygenOS 16 avec une aisance que les benchmarks peinent à challenger, et les 12 Go de RAM LPDDR5X assurent une fluidité constante même en multitâche intense.
Côté photo, le triple capteur 50 MP ouvre la voie à la première capture vidéo Android en 4K 120 FPS Dolby Vision, une exclusivité qui place le OnePlus 15 dans une cour très sélecte pour la vidéo mobile. L’IA embarquée (via Gemini et Plus Mind) vient compléter l’expérience avec des fonctions d’organisation et de planification accessibles en un geste.
Face aux Galaxy S26 et iPhone 17 : que vaut-il vraiment ?
Le OnePlus 15 affiche un écran 165 Hz là où le Samsung Galaxy S26 et l’iPhone 17 plafonnent à 120 Hz, et sa batterie de 7 300 mAh écrase littéralement la concurrence dans cette gamme, 31 heures de vidéo en continu, c’est du jamais vu sur un flagship grand public.
Mais si OnePlus gagne clairement sur l’autonomie et la fluidité brute, l’écosystème logiciel d’Apple et le suivi des mises à jour de Samsung conservent un avantage réel pour les utilisateurs qui anticipent plusieurs années d’usage.
✅ Les points forts
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 : performances brutes parmi les plus élevées du marché Android actuel
- Autonomie de référence : 7 300 mAh avec technologie Silicon NanoStack, jusqu’à 31 heures de vidéo
- Écran AMOLED 6,78” 165 Hz d’une fluidité remarquable, animations OxygenOS 16 ultra-soignées
- Premier smartphone Android à filmer en 4K 120 FPS Dolby Vision, un vrai atout pour les créateurs
- OxygenOS 16 avec Gemini : une interface Android fluide, complète et agréable à l’usage
- Résistance à l’eau et à la vapeur, pour un usage sans compromis au quotidien
- Garantie prolongée 3 ans incluse, rare à ce niveau de prix
- Moins cher que le OnePlus 13 à lancement équivalent
❌ Les points faibles
- Le boîtier chauffe sensiblement sous charge prolongée ou en session gaming longue
- Scintillement PWM de l’écran potentiellement gênant pour les personnes sensibles à cette fréquence
- Pas d’UWB (Ultra Wide Band) pour le partage de fichiers ou la localisation de précision
- Performances Wi-Fi en retrait par rapport aux meilleurs de la catégorie
- Pas d’eSIM sur la version importée — vérifiez la compatibilité avec votre opérateur avant achat
- La remise de 13% reste modeste au regard du prix de lancement
✅ Verdict de la rédaction :
Le OnePlus 15 à 848 € s’adresse clairement à ceux qui cherchent un flagship Android taillé pour durer, aussi bien en termes de batterie que de puissance pure, sans passer à la caisse au-delà de 900 €.
Son triple capteur 50 MP, sa vidéo 4K 120 FPS Dolby Vision et son écran 165 Hz en font un compagnon multimédia difficile à prendre en défaut, surtout avec OxygenOS 16 qui reste l’une des surcouches Android les plus abouties du marché. En revanche, si vous êtes sensible à la chauffe sous charge, à l’absence d’UWB, ou si l’eSIM est indispensable pour votre usage, mieux vaut peser ces limites avant de décider.
Les Ventes Flash de Printemps ferment leurs portes le 16 mars : à ce prix, le OnePlus 15 n’aura probablement pas d’autre occasion aussi favorable avant l’été.
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