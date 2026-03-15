Le OnePlus 15 n’est pas un simple rafraîchissement : il représente un vrai bond qualitatif par rapport à la génération précédente, selon notre test Clubic, avec une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 « intestable » et une autonomie que la rédaction qualifie d’« époustouflante ».

Disponible en version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce flagship s’accompagne d’une garantie constructeur prolongée à 3 ans, un argument de poids sur ce segment. À 848 €, il se glisse sous la barre psychologique des 850 € pour la première fois depuis son lancement, ce qui en fait l’une des fenêtres les plus intéressantes depuis sa sortie.