Les Ventes flash de Printemps Amazon viennent de faire sauter les prix sur une quarantaine de produits très convoités, du Fire TV Stick à moins de 27 € au Galaxy Z Fold6 à moitié prix, en passant par des PC portables, aspirateurs Dyson, robots tondeuses et smartphones haut de gamme.
On a beau se dire chaque année que l’on va être raisonnable, il y a toujours une sélection qui fait vaciller les bonnes résolutions. Cette fois, Amazon s’attaque aux incontournables du quotidien : TV connectée, audio, PC portables, stockage, maison connectée, petit électroménager… et même quelques monstres comme le Galaxy Z Fold6 affiché à 999 € au lieu de 1 999 €.
Entre les remises discrètes mais intelligentes (comme la Kindle Paperwhite ou la Logitech Lift pour Mac) et les promotions spectaculaires sur les aspirateurs balais, les robots tondeuses ou les smartphones, cette sélection de 40 produits coche toutes les cases pour équiper toute la maison en une seule fois, avant la fin des Ventes flash de Printemps.
Ventes flash de Printemps : TOP 40 des offres à saisir sans attendre
Les ventes flash sur les produits Amazon
- Amazon Fire TV Stick HD à 26,99 € au lieu de 44,99 € (-40%)
- Amazon Fire TV Stick 4K Max à 47,99 € au lieu de 79,99 € (-40%)
- Amazon Echo Dot Max à 74,99 € au lieu de 109,99 € (-32%)
- Amazon Kindle Paperwhite (16 Go) à 134,99 € au lieu de 169,99 € (-21%)
- Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition (32 Go) à 214,99 € au lieu de 299,99 € (-28%)
- Amazon Echo Spot, le réveil connecté à 54,99 € au lieu de 94,99 € (-42%)
- Sonnette vidéo Blink à 31,99 € au lieu de 64,99 € (-51%)
Les ventes flash sur la Maison
- Aspirateur laveur Tineco Floor One S7 à 299 € au lieu de 549 € (-46%)
- Aspirateur laveur Dreame H15 Pro FoamWash à 439 € au lieu de 699 € (-37%)
- Aspirateur Dyson V8 Cyclone à 279 € au lieu de 399 € (-30%)
- Aspirateur robot laveur Roborock Saros 10R à 849,99 € au lieu de1199,99 € (-29%)
Les ventes flash Apple
- Apple AirPods Pro 3 avec réduction active du bruit à 209 € au lieu de 249 € (-16%)
- Apple Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérique à 177 € au lieu de 199 € (-11%)
- Apple Magic Mouse, surface Multi‑Touch à 61,75 € au lieu de 85 € (-27%)
Les ventes flash PC
- PC portable gamer Lenovo LOQ Essential 15.6'' (RTX 5050) à 889,99 € au lieu de 1099,99 € (-19%)
- PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 (Intel Core i7) à 629,99 € au lieu de 849,99 € (-26%)
- PC portable Acer Chromebook 315 à 199 € au lieu de 299 € (-33%)
- PC portable Dell 14 (Intel Core 5) à 499 € au lieu de 699 € (-29%)
- PC portable Asus Vivobook (Intel Core 7) à 549 € au lieu de 849 € (-35%)
- Ecran PC gamer AOC Gaming27 Pouce 180Hz à 139 € au lieu de 209 € (-33%)
- Disque dur externe Seagate Expansion Desktop 20To à 315,99 € au lieu de 349,99 € (-10%)
- Souris ergonomoique Logitech Lift pour Mac à 44,99 € au lieu de 79,99 € (-44%)
- NAS 4 Baies Terrramaster F4-425 à 390,99 € au lieu de 459,99 € (-15%)
Les ventes flash sur le jardin
- Robot tondeuse Mammotion Yuka Mini 2 500 à 799 € au lieu de 999 € (-20%)
- Robot tondeuse Segway Navimow i105E à 649 € au lieu de 998 € (-35%)
- Robot tondeuse Worx Landroid Vision à 479 € au lieu de 549 € (-13%)
- Robot tondeuse MOVA LiDAX Ultra 1200 à 999 € au lieu de 1099 € (-9%)
- Nettoyeur Haute Pression K 7 Premium Power à 358,99 € au lieu de 549,99 € (-35%)
- Station Météo Netatmo Wifi à 109,99 € au lieu de 149,99 € (-27%)
Les ventes flash sur les TV 4K et vidéo
- TV 4K QLED Xiaomi F Pro 75 Pouces (2026) à 521,50 € au lieu de 549 € (-5%)
- Vidéoprojecteur portable XGIMI Elfin Flip Plus à 379 € au lieu de 449 € (-16%)
Les ventes flash sur les smartphones
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 256 Go à 284,90 € au lieu de 353 € (-19%)
- Google Pixel 10 Pro 256 Go à 999 € au lieu de 1199 €
- Samsung Galaxy Z Fold6 256 Go à 999 € au lieu de 1999 € (-50%)
Les ventes flash sur la cuisine
- Air Fryer Ninja Foodi FlexDrawer à 179,99 € au lieu de 279,99 € (-36%)
- Air Fryer cuiseur rapide Ninja Speedi 10-en-1 à 169,99 € au lieu de 229,99 € (-26%)
- Machine à café De’Longhi Magnifica S à 279,99 € au lieu de 299,99 € (-7%)
Les ventes flash sur les objets connectés
- Trackeur Ugreen FineTrack G Tag (lot de 4) à 29,99 € au lieu de 49,99 € (-40%)
- Drone DJI Mini 4K à 209 € au lieu de 299 € (-30%)
- Caméra de sécurité Xiaomi C201 à 19,79 € au lieu de 24,99€ (-21%)
Comment participer aux ventes flash de Printemps Amazon ?
Les Ventes flash de Printemps Amazon se déroulent du 10 au 16 mars 2026, avec des offres renouvelées tout au long de la journée.
Pour en profiter, il suffit d’un compte Amazon (pas besoin d’être Prime), de se rendre sur la page dédiée ou sur les fiches produit et de commander tant que la promo est active et le stock disponible. Les remises disparaissent automatiquement le 16 mars à 23h59, ou plus tôt si les quantités sont épuisées.
Ventes flash de Printemps : quels sont les produits stars ?
Cette édition fait la part belle aux appareils Amazon, avec des Fire TV Stick à partir de 26,99 €, des Echo Dot, Echo Spot et Echo Max largement remisés, et des Kindle (Paperwhite et Colorsoft Signature) qui retrouvent leurs meilleurs prix des derniers mois. Ces produits forment le trio gagnant pour rendre n’importe quel téléviseur connecté, piloter sa maison à la voix et se (re)mettre à la lecture numérique sans se ruiner.
Côté maison et entretien, les vraies vedettes sont les aspirateurs et robots nettoyeurs : Dyson V8 Cyclone, Tineco Floor One S7, Dreame H15 Pro FoamWash ou Roborock Saros 10R, tous placés avec des remises qui grignotent parfois près de la moitié du prix de départ. Ils sont clairement pensés pour ceux qui veulent profiter du printemps sans passer leurs week-ends à nettoyer.
Enfin, le rayon “gros morceaux” est assuré par les PC portables (Dell 14, Lenovo LOQ, Asus Vivobook, Chromebook Acer), les écrans gaming AOC, les TV QLED Xiaomi et surtout les smartphones premium comme le Google Pixel 10 Pro, le Samsung Galaxy Z Fold6 ou le Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Ce sont typiquement des modèles coûteux en temps normal, qui deviennent tout à coup abordables le temps d’une semaine, ce qui en fait les vraies stars à surveiller avant la fin des ventes flash.
Le TOP des bons plans services en ligne en mars 2026
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82%)
- Forfait RED by SFR 110 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 38 €
- Promo Verisure : -50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète