Quand on parle d’aspirateur balai, l’un des critères les plus importants reste la puissance. Le Dreame Z30 a justement été conçu pour offrir un nettoyage efficace sur différentes surfaces de la maison. Grâce à son moteur TurboMotor capable d’atteindre 150 000 rotations par minute, l’appareil développe une puissance d’aspiration de 310 AW / 28 kPa, suffisante pour éliminer poussières fines, débris ou poils d’animaux.

Dans un salon par exemple, cette puissance permet d’aspirer rapidement les miettes laissées après un repas ou les poussières accumulées sur un tapis. Dans une entrée, elle aide à retirer sable et petites saletés ramenées de l’extérieur sans devoir ressortir un aspirateur plus encombrant, ou envoyer un aspirateur robot qui prendra plusieurs minutes avant de traiter la zone.

La technologie CelesTect renforce encore l’efficacité du nettoyage. Grâce à un éclairage intégré dans la brosse, elle révèle les poussières souvent invisibles à l’œil nu. Sous un canapé, dans un coin sombre du salon ou le long d’un meuble, cet éclairage permet de repérer facilement les zones encore sales, les petits poils et les micro-déchets qui s'y accumulent.