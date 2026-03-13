Le printemps est souvent synonyme de renouveau à la maison. Pour accompagner cette période propice au grand ménage et aux changements du quotidien, Dreame propose plusieurs promotions sur ses appareils phares. Aspirateur balai puissant, aspirateur laveur intelligent ou sèche-cheveux polyvalent : l’occasion de s’équiper à prix réduit pour simplifier certaines tâches du quotidien.
Avec le printemps, nombreux sont en effet ceux qui profitent de la saison pour nettoyer leur intérieur plus en profondeur et renouveler certains équipements de la maison.
Dreame s’inscrit dans cette dynamique avec plusieurs réductions sur certains de ses produits. Aspirateur balai sans fil, appareil de coiffage multifonction et aspirateur laveur intelligent : trois équipements conçus pour faciliter les gestes du quotidien et gagner du temps dans l’entretien de la maison.
Dreame Z30 : un aspirateur balai pensé pour un nettoyage efficace
Une puissance adaptée aux besoins du quotidien
Quand on parle d’aspirateur balai, l’un des critères les plus importants reste la puissance. Le Dreame Z30 a justement été conçu pour offrir un nettoyage efficace sur différentes surfaces de la maison. Grâce à son moteur TurboMotor capable d’atteindre 150 000 rotations par minute, l’appareil développe une puissance d’aspiration de 310 AW / 28 kPa, suffisante pour éliminer poussières fines, débris ou poils d’animaux.
Dans un salon par exemple, cette puissance permet d’aspirer rapidement les miettes laissées après un repas ou les poussières accumulées sur un tapis. Dans une entrée, elle aide à retirer sable et petites saletés ramenées de l’extérieur sans devoir ressortir un aspirateur plus encombrant, ou envoyer un aspirateur robot qui prendra plusieurs minutes avant de traiter la zone.
La technologie CelesTect renforce encore l’efficacité du nettoyage. Grâce à un éclairage intégré dans la brosse, elle révèle les poussières souvent invisibles à l’œil nu. Sous un canapé, dans un coin sombre du salon ou le long d’un meuble, cet éclairage permet de repérer facilement les zones encore sales, les petits poils et les micro-déchets qui s'y accumulent.
Un nettoyage intelligent et plus autonome
Le Dreame Z30 ne se contente pas d’aspirer : il adapte également sa puissance en fonction du niveau de saleté détecté. Cette détection intelligente permet d’augmenter automatiquement l’aspiration lorsque le sol est plus sale, tout en la réduisant lorsque la surface est déjà propre.
Ce fonctionnement contribue à optimiser l’autonomie de la batterie. L’aspirateur peut fonctionner jusqu’à 90 minutes en mode Eco. Même à puissance moyenne, le Z30 peut généralement nettoyer l’ensemble d’un appartement ou une grande partie d’une maison sans interruption.
La brosse Clean-to-Edge complète l’ensemble en permettant de nettoyer les bordures des murs jusqu’à 7 mm près, là où la poussière a tendance à se déposer, et qui sont difficilement accessibles pour un aspirateur traineau traditionnel.
Une promotion pile-poil pour le ménage de printemps
Pendant cette période de promotions de printemps, le Dreame Z30 est proposé à un tarif réduit. En effet, cet aspirateur balai est proposé à un prix de 299€ au lieu de 359€ habituellement, soit 60€ de remise immédiate.
Dreame AirStyle Pro : toutes les coiffures sont permises
Un multistyler conçu pour simplifier la routine beauté
Le Dreame AirStyle Pro s’adresse à celles et ceux qui souhaitent simplifier leur routine coiffure. Cet appareil combine séchage et coiffage dans un multistyler 7-en-1, capable de réaliser différentes coiffures grâce à plusieurs embouts interchangeables.
Selon l’accessoire utilisé, il permet de lisser les cheveux, créer des boucles souples, réaliser un brushing volumineux ou encore donner davantage de texture à une coiffure. Il remplace votre sèche-cheveux et votre lisseur, vous fait gagner du temps chaque matin, et de la place dans votre salle de bains.
Dans la pratique, cela peut par exemple permettre de sécher rapidement ses cheveux avant de partir travailler, puis de réaliser un coiffage plus élaboré pour une soirée ou un événement.
Un coiffage rapide et confortable
Le AirStyle Pro utilise un flux d’air à grande vitesse qui permet de sécher les cheveux efficacement tout en les coiffant. Cette approche permet de gagner du temps, notamment dans les routines matinales souvent pressées.
Dreame a également travaillé le design de l’appareil. Le multistyler adopte une finition texturée inspirée du cuir qui apporte un aspect élégant tout en offrant une bonne prise en main.
Les différents embouts peuvent être changés facilement selon le style souhaité. Cela permet de passer rapidement d’un simple séchage à un brushing ou à des boucles plus travaillées, sans devoir utiliser plusieurs appareils.
Une remise pendant les promotions de printemps
Le Dreame AirStyle Pro profite lui aussi d’une réduction pendant cette période, 50€ de remise tout rond avec un prix de 249€ contre 299€ en temps normal.
Dreame H15 Pro : un aspirateur laveur pour nettoyer les sols en profondeur
Aspirer et laver en un seul passage
Le Dreame H15 Pro combine aspiration et lavage afin de simplifier le nettoyage des sols. Contrairement à un aspirateur classique, il peut aspirer poussières et débris tout en nettoyant simultanément le sol grâce à sa brosse en microfibres sur laquelle de l'eau propre est projetée en continu.
Ce fonctionnement s’avère particulièrement utile dans les pièces de vie très fréquentées. Dans une cuisine après un repas, par exemple, l’appareil peut retirer les miettes et nettoyer les traces de sauce ou de café au sol en un seul passage.
L’appareil se distingue notamment par son bras robotisé DescendReach GapFree, conçu pour atteindre les bords des murs et des meubles. Cette technologie permet de nettoyer plus précisément les zones difficiles d’accès, et qui nécessitent bien souvent d'y aller à la main.
Avec une puissance d’aspiration de 21 000 Pa, le H15 Pro élimine efficacement poussières, liquides et débris. L'appareil peut ramasser les poussières, mais aussi de plus gros déchets, comme le ferait un aspirateur traditionnel.
Un entretien automatisé et hygiénique
L’entretien de l’appareil a été pensé pour rester simple. Le système TangleCut empêche les cheveux de s’enrouler autour de la brosse, ce qui limite les manipulations après utilisation.
Le système ThermoTub automatise également le nettoyage de la brosse. Celle-ci est lavée à 100 °C, puis séchée à 90 °C en cinq minutes chrono, ce qui permet de conserver un appareil propre et prêt à être réutilisé, sans mauvaises odeurs, ni prolifération de bactéries.
Dans un foyer avec enfants ou animaux, cette automatisation peut faire une vraie différence : l’entretien des sols devient plus rapide et demande moins de manipulation.
100€ de remise sur cet aspirateur laveur tout-en-un
Le Dreame H15 Pro profite de la plus forte remise de cette sélection. Il est proposé à 349€, c'est 100€ de moins que son prix habituel. Une excellente nouvelle pour préparer votre grand ménage de printemps, et gagner un temps précieux à l'approche des beaux jours.