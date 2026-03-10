Le retour des beaux jours donne souvent envie de faire place nette chez soi. Pour accompagner cette période propice au grand ménage, Dreame propose plusieurs promotions sur ses appareils de nettoyage. Aspirateurs robots intelligents et aspirateurs laveurs performants promettent un entretien efficace des sols, tout en libérant du temps pour profiter pleinement du printemps.
Quand les journées s’allongent et que la lumière revient dans les pièces de la maison, la poussière et les traces au sol deviennent soudain plus visibles. Comme beaucoup d'entre nous, vous profitez peut-être de cette période pour faire un grand ménage, nettoyer les sols plus en profondeur et remettre un peu d’ordre dans votre maison.
Le but n’est pas forcément de passer davantage de temps à faire le ménage. Au contraire, de plus en plus d’appareils sont conçus pour automatiser ces tâches et simplifier l’entretien de la maison. Aspirateurs robots capables de nettoyer seuls ou aspirateurs laveurs qui combinent aspiration et lavage permettent justement de gagner un temps précieux. Avec ses promotions de printemps, Dreame met en avant plusieurs appareils destinés à rendre le nettoyage plus efficace, tout en laissant plus de temps pour profiter des beaux jours.
Les offres Dreame à saisir dès maintenant
- Le Dreame Matrix 10 Ultra à 1049€ au lieu de 1299€
- Le Dreame L40s Pro Ultra à 599€ au lieu de 749€
- Le Dreame H15 Pro à 349€ au lieu de 449€
- Le Dreame H15 Pro Heat à 469€ au lieu de 599€
- Le Dreame Z30 à 299€ au lieu de 359€
- Le four OZ60 Pro à 1199€ au lieu de 1599€
- Le lave-vaisselle DZ60 Pro à 799€ au lieu de 999€
- La friteuse Tasti à 119€ au lieu de 149€
- Le broyeur SF25 à 299€ au lieu de 399€
- Le Airstyle Pro Multistyler à 249€ au lieu de 299€
- Le sèche cheveux Dreame Pocket Pro à 149€ au lieu de 169€
- Le Dreame Pet Air Purifier AP10 à 279€ au lieu de 399€
- La TV Aura Mini LED 4K 55" S100 à 889,99€
Dreame Matrix10 Ultra : chaque situation a son jeu de serpillières adapté
Un robot conçu pour nettoyer toute la maison
Les robots aspirateurs ont beaucoup évolué ces dernières années, et certains modèles sont désormais capables d’assurer presque seuls l’entretien des sols. Le Dreame Matrix10 Ultra s’inscrit dans cette nouvelle génération d’appareils intelligents.
Ce robot combine aspiration et lavage afin de nettoyer efficacement les sols sans intervention manuelle. Grâce à sa station Multi-Mop Switching Dock, il peut adapter automatiquement les serpillières et les produits de nettoyage selon les différentes pièces de la maison, ou si vous possédez ou non un animal de compagnie.
Ce système peut faire toute la différence. Par exemple, un jeu de serpillières sera utilisé dans la cuisine pour récupérer les taches les plus grasses ou les plus incrustées, la salle de bains profite de serpillères éponges pour récupérer l'eau au sol, tandis que le salon profite d'un nettoyage en profondeur avec des serpillières chaudes.
Idem pour les solutions détergentes avec trois compartiments pour le liquide pour le nettoyage, une solution pour éliminer les odeurs d'animaux, et enfin un dernier produit dédié aux parquets. Chaque zone de la maison a le droit à son nettoyage personnalisé.
Une puissance et une navigation adaptées aux foyers modernes
Le Matrix10 Ultra intègre également le système HyperStream™ DuoBrush, conçu pour limiter les enchevêtrements de cheveux et améliorer l’efficacité du nettoyage. Sa puissance d’aspiration atteint 30 000 Pa, l'une des valeurs les plus importantes du marché, ce qui lui permet de capturer poussières fines, débris et poils d’animaux.
Autre atout majeur : sa capacité à franchir les obstacles du quotidien. Grâce à son châssis ProLeap et au système Triple-Wheel AgiLift, le robot peut aisément surmonter des seuils jusqu’à 8 cm de haut. Dans une maison où les seuils de porte, les tapis ou les petits objets sont nombreux, cette fonctionnalité permet d’éviter que le robot ne soit bloqué au moindre obstacle.
250€ de remise sur l'aspirateur robot le plus avancé de Dreame
Pendant les promotions de printemps, le Dreame Matrix10 Ultra bénéficie d’une réduction de 250€, avec un prix de 1 049€ au lieu de 1 299€. L'offre est disponible jusqu'au 16 mars prochain.
Dreame L40s Pro Ultra : un aspirateur robot pour le nettoyage quotidien
Une aspiration puissante pour les sols du quotidien
Le Dreame L40s Pro Ultra s’adresse à celles et ceux qui souhaitent automatiser l’entretien quotidien de leurs sols tout en conservant un nettoyage performant. Ce robot aspirateur intègre une puissance d’aspiration de 19 000 Pa, associée à la brosse HyperStream, afin de retirer efficacement poussières, débris et saletés incrustées. Dans une pièce de vie, comme un salon ou une entrée, cette puissance permet de garder les sols propres même lorsque les passages sont nombreux.
Les familles avec animaux de compagnie peuvent également y trouver un intérêt particulier. Les poils ont souvent tendance à s’accumuler sous les meubles ou le long des murs, et un robot aspirateur capable de passer régulièrement permet de maintenir un intérieur propre sans effort quotidien.
Une navigation assistée par intelligence artificielle
Le L40s Pro Ultra utilise également un système de nettoyage assisté par intelligence artificielle, qui optimise les déplacements du robot dans la maison afin de couvrir efficacement les différentes zones.
Grâce au système EasyLeap, il peut franchir des obstacles jusqu’à 40 mm, ce qui lui permet de circuler plus facilement entre les pièces et de passer les petits seuils ou de nettoyer les tapis.
Concrètement, cela signifie que le robot peut travailler de manière autonome pendant que vous êtes au travail ou occupés ailleurs. En rentrant chez soi, les sols sont déjà nettoyés, ce qui permet de profiter de la soirée sans devoir sortir l’aspirateur.
L'aspirateur robot encore plus accessible à tous après cette promotion
Le Dreame L40s Pro Ultra est proposé durant les prochains jours à un prix de 599€ au lieu de 749€ habituellement, soit une remise de 150€. L'offre est disponible du 10 au 23 mars, pour être prêt dès le premier jour du printemps.
Dreame H15 Pro : aspirez et lavez les sols en un seul passage
Un aspirateur laveur puissant, conçu pour simplifier le nettoyage
Passer l’aspirateur puis la serpillière peut vite devenir une tâche longue et répétitive. Le Dreame H15 Pro cherche justement à simplifier ce processus en combinant aspiration et lavage dans un seul appareil, de manière plus rapide qu'un aspirateur robot si vous avez besoin de nettoyer votre sol en urgence.
Il s’agit du premier aspirateur laveur de la marque équipé du bras robotisé DescendReach GapFree, qui permet d’atteindre précisément les rebords des murs et les zones proches des meubles. Vous pouvez ainsi récupérer les poussières dans les moindres recoins.
Dans une cuisine ou une salle à manger, cette capacité permet par exemple de nettoyer plus facilement les zones où les miettes et les éclaboussures s’accumulent souvent.
Un entretien automatique et hygiénique
Le H15 Pro développe une puissance d’aspiration de 21 000 Pa, ce qui lui permet d’aspirer efficacement poussières, liquides et débris.
L’appareil intègre également un système TangleCut, conçu pour éviter que les cheveux ne s’enroulent autour de la brosse.
L’entretien est lui aussi automatisé. Le système ThermoTub lave la brosse à 100 °C, puis la sèche à 90 °C en seulement cinq minutes, garantissant un appareil propre et prêt pour la prochaine utilisation, sans mauvaises odeurs. Dans un foyer avec enfants ou animaux, ce type de fonctionnement permet de nettoyer régulièrement les sols tout en limitant les manipulations.
100€ de remise sur votre prochain aspirateur laveur Dreame
Le Dreame H15 Pro est proposé à 349€ du 3 au 16 mars, soit une remise de 100€ immédiate pour vous offrir ce nouvel aspirateur laveur à prix plus doux.
Dreame H15 Pro Heat : un aspirateur laveur qui s’attaque aux taches tenaces à l'eau chaude
Un nettoyage plus efficace grâce à l’eau chaude
Le Dreame H15 Pro Heat reprend les bases du H15 Pro tout en ajoutant une fonctionnalité supplémentaire : le nettoyage à l’eau chaude.
L’appareil projette de l’eau chauffée à 85 °C sur le sol afin de dissoudre plus efficacement les graisses et les taches tenaces. Dans une cuisine, par exemple, cette fonction peut aider à retirer plus facilement les traces laissées par des éclaboussures de cuisson ou des sauces renversées.
Une puissance renforcée et un entretien automatisé
Le H15 Pro Heat conserve le bras robotisé DescendReach GapFree, qui permet d’atteindre précisément les bords et les zones difficiles d’accès.
Sa puissance d’aspiration atteint 22 000 Pa, ce qui lui permet d’aspirer poussières, liquides et débris tout en nettoyant le sol.
Comme sur le H15 Pro, le système ThermoTub assure le nettoyage automatique de la brosse, avec un lavage à 100 °C et un séchage rapide à 90 °C, afin de garantir une hygiène optimale après chaque utilisation.
Le Dreame H15 Pro Heat passe sous la barre des 500€
Pendant les promotions de printemps, le Dreame H15 Pro Heat profite d’une réduction intéressante qui permet de s’équiper à moindre coût. Habituellement proposé à 599 €, cet aspirateur laveur est affiché à 469 € pendant l’opération promotionnelle. Une baisse de prix valable du 3 mars au 16 mars.