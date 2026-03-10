Quand les journées s’allongent et que la lumière revient dans les pièces de la maison, la poussière et les traces au sol deviennent soudain plus visibles. Comme beaucoup d'entre nous, vous profitez peut-être de cette période pour faire un grand ménage, nettoyer les sols plus en profondeur et remettre un peu d’ordre dans votre maison.

Le but n’est pas forcément de passer davantage de temps à faire le ménage. Au contraire, de plus en plus d’appareils sont conçus pour automatiser ces tâches et simplifier l’entretien de la maison. Aspirateurs robots capables de nettoyer seuls ou aspirateurs laveurs qui combinent aspiration et lavage permettent justement de gagner un temps précieux. Avec ses promotions de printemps, Dreame met en avant plusieurs appareils destinés à rendre le nettoyage plus efficace, tout en laissant plus de temps pour profiter des beaux jours.