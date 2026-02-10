Compact, connecté et positionné sur l’entrée de gamme, le Lefant M210P s’adresse avant tout à ceux qui veulent automatiser le ménage sans investir plusieurs centaines d’euros. Actuellement affiché à 89,98 € au lieu de 299,99 €, il bénéficie d’une remise particulièrement agressive.

Ce bon plan peut intéresser les petits logements, les propriétaires d’animaux ou ceux qui cherchent un second robot dédié à l’entretien quotidien. L’offre est notamment visible sur Amazon via ce lien vers le Lefant M210P en promotion.