Entre le rythme du travail, la vie de famille et les loisirs, consacrer du temps au ménage reste souvent une contrainte difficile à éviter. Les aspirateurs robots ont progressivement trouvé leur place dans les foyers, mais tous ne se valent pas en matière d’efficacité, de lavage des sols ou de gestion autonome. Avec le DEEBOT T80 OMNI, Ecovacs vise clairement les utilisateurs exigeants qui recherchent une solution complète, capable d’aspirer, de laver et de s’entretenir seule au quotidien.

Proposé à 499€ au lieu de 1 099€ pendant les soldes d’hiver, ce modèle se positionne comme un aspirateur laveur haut de gamme à un tarif bien plus raisonnable. Doté d’une puissance d’aspiration élevée, d’un système de lavage innovant et d’une station OMNI entièrement automatisée, il promet de réduire considérablement les interventions manuelles.