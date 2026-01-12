Le Lefant M3 tombe à 299,99 € au lieu de 999,99 € chez Amazon, soit une réduction de 70 % sur son prix habituel et le tarif le plus bas jamais vu. Ce modèle aspire et lave en un seul passage, ce qui simplifie le nettoyage des sols d'une pièce à l'autre.

Il gère aussi bien les surfaces lisses que les tapis, sans intervention manuelle. On peut trouver qu'à ce prix, l'accès à une telle double fonctionnalité reste rare, même si les modèles concurrents évoluent rapidement.