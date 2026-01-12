Pendant les Soldes d’hiver, Amazon met en avant un robot aspirateur laveur à prix cassé. Le Lefant M3 passe à 299,99€ et combine aspiration et lavage pour un ménage plus rapide.
Le Lefant M3 tombe à 299,99 € au lieu de 999,99 € chez Amazon, soit une réduction de 70 % sur son prix habituel et le tarif le plus bas jamais vu. Ce modèle aspire et lave en un seul passage, ce qui simplifie le nettoyage des sols d'une pièce à l'autre.
Il gère aussi bien les surfaces lisses que les tapis, sans intervention manuelle. On peut trouver qu'à ce prix, l'accès à une telle double fonctionnalité reste rare, même si les modèles concurrents évoluent rapidement.
Ce robot aspire la poussière tout en lavant le sol grâce à ses deux serpillières rotatives. Il ajuste automatiquement la hauteur de ses tampons pour naviguer sur les tapis. Son fonctionnement silencieux convient à une utilisation en journée, même quand un animal dort à proximité.
- Aspiration puissante de 12 000 Pa pour un nettoyage en profondeur
- Double serpillière rotative à 200 tours/min pour éliminer les taches tenaces
- Navigation dToF et évitement d'obstacles PSD pour un déplacement précis
- Autonomie jusqu'à 220 minutes, adaptée aux grandes surfaces
- Station multifonctionnelle, gestion automatique de l'eau et des déchets
- Réglage du niveau d'eau limité à 30 positions sans personnalisation avancée
- Nécessite un espace dédié pour la station multifonctionnelle
Une autonomie appréciable pour un ménage sans effort
L'aspirateur robot s'occupe du nettoyage pendant que vous vaquez à d'autres tâches. Il passe d'une pièce à l'autre sans se perdre, grâce à sa navigation précise. Les poils d'animaux et la poussière disparaissent, même sur les sols mixtes, sans qu'il faille surveiller la machine. Certains diront que c'est un vrai confort au quotidien, surtout quand on rentre tard ou qu'on préfère consacrer du temps à autre chose qu'au ménage.
Les différents niveaux d'eau réglables s'adaptent à la nature du sol, du parquet au carrelage. La station permet de vider et d'entretenir le robot sans manipulation complexe. Le format reste discret, ce qui évite d'encombrer l'entrée ou le salon, même dans un appartement de taille moyenne.
Un positionnement accessible pour une gestion simplifiée
Amazon affiche le Lefant M3 à 299,99 €. Ce tarif rend l'accès à un robot double fonction plus simple, même pour un premier équipement. L'autonomie de 220 minutes et la gestion automatique des surfaces conviennent à un usage quotidien sans contrainte technique. C'est un choix pratique pour gagner du temps sur le ménage, y compris dans un logement avec animaux ou enfants.
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.