Difficile de trouver un robot aspirateur sérieux sous la barre des 100 €. Avec le Xiaomi Robot Vacuum S20 affiché à 81 € au lieu de 99,00 €, l’équation mérite clairement qu’on s’y attarde.
En passant sous les 100€, le Xiaomi Robot Vacuum S20 s’attaque à un segment où les compromis sont souvent nombreux. Proposé actuellement à 81 € au lieu de 99 €, ce modèle 2-en-1 mise sur une navigation laser LDS et une puissance annoncée de 5 000 Pa, des arguments rares à ce niveau de prix.
Si vous cherchez à automatiser l’entretien quotidien sans investir plusieurs centaines d’euros, vous pouvez consulter l’offre du Xiaomi Robot Vacuum S20 à 81 € ici. Reste à savoir si la promesse tient face aux attentes d’un usage réel.
Aspiration puissante et lavage intégré pour l’entretien quotidien
Sur le terrain, le Xiaomi Robot Vacuum S20 combine aspiration et serpillière grâce à un bac à poussière de 400 mL couplé à un réservoir d’eau de 270 mL. Cette configuration 2-en-1 permet d’enchaîner les cycles sans intervention constante, ce qui convient bien aux appartements et maisons de taille moyenne. La puissance d’aspiration annoncée de 5 000 Pa, associée à trois modes, vise à capturer poussières, miettes et cheveux, y compris dans les interstices.
Le robot adopte un parcours en zigzag pour l’aspiration et un mouvement en Y pour le lavage, censé imiter un passage manuel plus insistant. Dans nos comparatifs Clubic consacrés aux robots aspirateurs, ce type de trajectoire structurée est généralement plus efficace qu’un déplacement aléatoire, notamment pour un entretien régulier des sols durs. Vous pouvez ainsi programmer des nettoyages par zone, définir des murs virtuels ou lancer un cycle ciblé depuis l’application Xiaomi Home, ce qui renforce l’intérêt pour les foyers organisés pièce par pièce.
Face au marché : que vaut-il vraiment à ce tarif ?
À ce prix, le S20 ne rivalise évidemment pas avec les modèles haut de gamme dotés de stations de vidage automatique ou de détection avancée d’obstacles par caméra. En revanche, il apporte l’essentiel (cartographie laser, aspiration solide, contrôle via application et assistants vocaux) là où beaucoup de concurrents à moins de 100 € font l’impasse sur la précision de navigation.
✅ Les points forts
- Navigation laser LDS à ce niveau de prix : cartographie précise et déplacements plus efficaces.
- Aspiration annoncée à 5 000 Pa : adaptée aux poussières et cheveux du quotidien.
- Fonction lavage intégrée avec parcours en Y pour un entretien régulier des sols durs.
- Application Xiaomi Home complète : programmation, zones, murs virtuels, suivi en temps réel.
- Format compact (325 mm) facile à intégrer dans la plupart des intérieurs.
❌ Les limites
- Pas de station de vidage automatique : le bac de 400 mL doit être vidé manuellement.
- Performances de lavage limitées face à des modèles plus haut de gamme avec serpillière rotative.
- Absence de détection avancée d’objets fins (câbles, petits obstacles), fréquente à ce tarif.
- Baisse de performance possible en environnement très encombré.
Verdict de la rédaction : un prix qui change la perspective
À 81 €, le Xiaomi Robot Vacuum S20 s’adresse clairement à celles et ceux qui veulent franchir le cap du robot aspirateur sans engager un budget conséquent. Vous y gagnez une navigation laser sérieuse, une aspiration solide pour l’entretien courant et un pilotage complet via smartphone, le tout dans un format compact et simple à utiliser.
En revanche, si vous attendez une solution totalement autonome avec vidage automatique, lavage intensif ou reconnaissance avancée des obstacles, il faudra viser une gamme supérieure. Pour un appartement, un premier équipement ou un usage d’appoint, ce tarif rend l’opération particulièrement pertinente. À ce niveau de prix, difficile de trouver un ensemble aussi cohérent sans faire l’impasse sur la cartographie.
