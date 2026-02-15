Sur le terrain, le Xiaomi Robot Vacuum S20 combine aspiration et serpillière grâce à un bac à poussière de 400 mL couplé à un réservoir d’eau de 270 mL. Cette configuration 2-en-1 permet d’enchaîner les cycles sans intervention constante, ce qui convient bien aux appartements et maisons de taille moyenne. La puissance d’aspiration annoncée de 5 000 Pa, associée à trois modes, vise à capturer poussières, miettes et cheveux, y compris dans les interstices.

Le robot adopte un parcours en zigzag pour l’aspiration et un mouvement en Y pour le lavage, censé imiter un passage manuel plus insistant. Dans nos comparatifs Clubic consacrés aux robots aspirateurs, ce type de trajectoire structurée est généralement plus efficace qu’un déplacement aléatoire, notamment pour un entretien régulier des sols durs. Vous pouvez ainsi programmer des nettoyages par zone, définir des murs virtuels ou lancer un cycle ciblé depuis l’application Xiaomi Home, ce qui renforce l’intérêt pour les foyers organisés pièce par pièce.