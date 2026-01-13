Durant les soldes d'hiver, le Roborock Q7 L5+ passe à 199,99 € chez Amazon, soit une baisse de 41 % par rapport au prix habituel. Ce robot aspire et lave les sols de façon autonome, même sur plusieurs types de surfaces. Il s'occupe des tapis, capte les poils d'animaux et vide lui-même son bac dans sa station.

Certains diront que ce fonctionnement autonome change la donne au quotidien, surtout quand on jongle déjà avec mille choses. Il est souvent remarqué par les utilisateurs que c'est un appareil très simple à mettre en route, c'est peut-être ce qui compte vraiment au bout du compte.