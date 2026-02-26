Le thermomètre s’est complètement déréglé. Fin février 2026, et la France enregistre des records de douceur historiques : jusqu’à 29,5°C au pied des Pyrénées, 25°C dans le centre du pays, et Paris qui frôle les 20°C. Cette chaleur précoce, qui ressemble davantage à un mois d’avril qu’à la fin de l’hiver, réveille une envie bien connue : celle de tout ouvrir, tout aérer, tout nettoyer. Le ménage de printemps arrive avec deux mois d’avance, et franchement, personne ne s’en plaindra.

Mais si la météo pousse à agir, encore faut-il avoir l’équipement pour le faire sans y passer tout son week-end. C’est précisément là qu’interviennent les aspirateurs robots. En 2026, les modèles disponibles sur le marché sont suffisamment matures pour aspirer, laver, cartographier et éviter les obstacles de manière autonome : le tout pendant que vous profitez des premières terrasses ensoleillées.

Et Amazon, en ce moment, propose des remises conséquentes sur des références qui méritent le détour : du robot d’entrée de gamme vendu moins de 90 € à la machine haut de gamme taillée pour les grandes surfaces, voici une sélection construite pour répondre à des profils d’utilisation réels.