Avec des températures qui flirtent avec les 20°C en France en ce moment, l’envie de faire le grand ménage arrive bien plus tôt que prévu cette année. Bonne nouvelle : Amazon casse les prix sur trois robots aspirateurs sérieux, capables de faire le boulot à votre place.
Le thermomètre s’est complètement déréglé. Fin février 2026, et la France enregistre des records de douceur historiques : jusqu’à 29,5°C au pied des Pyrénées, 25°C dans le centre du pays, et Paris qui frôle les 20°C. Cette chaleur précoce, qui ressemble davantage à un mois d’avril qu’à la fin de l’hiver, réveille une envie bien connue : celle de tout ouvrir, tout aérer, tout nettoyer. Le ménage de printemps arrive avec deux mois d’avance, et franchement, personne ne s’en plaindra.
Mais si la météo pousse à agir, encore faut-il avoir l’équipement pour le faire sans y passer tout son week-end. C’est précisément là qu’interviennent les aspirateurs robots. En 2026, les modèles disponibles sur le marché sont suffisamment matures pour aspirer, laver, cartographier et éviter les obstacles de manière autonome : le tout pendant que vous profitez des premières terrasses ensoleillées.
Et Amazon, en ce moment, propose des remises conséquentes sur des références qui méritent le détour : du robot d’entrée de gamme vendu moins de 90 € à la machine haut de gamme taillée pour les grandes surfaces, voici une sélection construite pour répondre à des profils d’utilisation réels.
Top 3 des aspirateurs robots en promo sur Amazon :
- Roborock QV 35A à 349,99 € au lieu de 499,99 €
- Lefant M210 à 89,98 € au lieu de 336,99 €
- ECOVACS DEEBOT T80 Omni à 599,00 € au lieu de 1 099,00 €
Quel modèle choisir selon vos besoins ?
Le choix d’un aspirateur robot dépend de trois critères concrets : la superficie à couvrir, la présence ou non d’animaux domestiques, et le niveau d’autonomie attendu : c’est-à-dire jusqu’où vous souhaitez déléguer la tâche.
Lefant M210 : idéal pour un premier robot ou un petit appartement jusqu’à 80-100 m². Son format compact et sa navigation sans cartographie en font un appareil simple d’utilisation, silencieux, efficace sur sols durs et très accessible à moins de 90 €. En revanche, son efficacité reste limitée sur les tapis épais, et il ne dispose pas de fonction lavage.
- Commande vocale via Alexa
- Trois modes d'aspiration performants
- Design mince pour passer sous les meubles
- Programmable pour des nettoyages automatisés
- Silencieux en fonctionnement
- Peut avoir du mal avec les tapis épais
- Autonomie limitée sur les grandes surfaces
Roborock QV 35A : le bon équilibre pour la majorité des foyers. Avec ses 8 000 Pa HyperForce, sa serpillière rotative à 200 tr/min relevable à 10 mm et sa station multifonctionnelle qui vide, remplit et sèche les serpillières automatiquement, il couvre jusqu’à 330 m² par remplissage.
Son système anti-enchevêtrement certifié SGS le rend particulièrement adapté aux foyers avec animaux. La cartographie LiDAR multi-étages (jusqu’à 4 niveaux) est un vrai atout pour les maisons sur deux niveaux.
- 8000Pa pour une aspiration puissante
- Serpillière rotative à 200 tours/min
- Station multifonctionnelle
- Évitement efficace des obstacles
- Cartographie précise via application
- Complexité de configuration initiale
- Nécessite une maintenance régulière
ECOVACS DEEBOT T80 Omni : le choix des utilisateurs qui veulent déléguer entièrement le ménage. Son rouleau OZMO ROLLER avec lavage à l’eau chaude (jusqu’à 75 °C), son séchage à air chaud et sa station 10-en-1 en font l’une des machines les plus autonomes du marché à ce prix.
La caméra embarquée permet même une surveillance à distance. Son indice de réparabilité de 8,6/10 est un argument de poids dans la durée.
- Aspiration ultra-puissante de 18 000 Pa
- Technologie ZeroTangle 3.0 pour éviter les obstructions
- Nettoyage des bords optimisé avec TruEdge 3D
- Lavage à température contrôlée jusqu'à 75 °C
- Navigation avancée avec détection d'obstacles
- Peut être complexe à configurer pour les non-initiés
- Sensibilité aux environnements très encombrés
Pourquoi cette sélection mérite votre attention :
Les remises affichées sont réelles et conséquentes. Le Lefant M210 est proposé à -73% de son prix catalogue, une réduction qui mérite un regard critique : le prix barré de 336,99 € paraît gonflé, mais le prix effectif de 89,98 € reste cohérent avec le positionnement du produit dans l’entrée de gamme.
Le Roborock QV 35A à 349,99 € représente une baisse de 30% sur un modèle sorti en 2024, dont la station tout-en-un est son principal argument différenciant par rapport aux robots sans base.
Quant au DEEBOT T80 Omni, la remise de 500 € sur un robot lancé à 1 099 € place ce modèle haut de gamme dans une fourchette beaucoup plus accessible : son test le décrit comme « l’un des robots les plus compétitifs et cohérents de 2026 » à ce tarif. La période est stratégique : les stocks peuvent se tendre sur les modèles en forte promotion, et la demande liée à l’impulsion saisonnière du ménage de printemps joue souvent sur la disponibilité.
Le TOP des bons plans services en ligne en Février
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82%)
- Forfait RED by SFR 110 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 38 €
- Promo Verisure : -50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète