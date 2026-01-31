Cette promotion intervient à un moment stratégique, alors que les soldes d’hiver touchent à leur fin. Le Roborock QV 35A descend ici sous un seuil plus acceptable pour un modèle doté d’une station complète.

La réduction de près de 190 € repositionne clairement le produit face à des concurrents parfois moins polyvalents. Ce n’est pas une révolution tarifaire, mais un ajustement qui rend l’investissement plus rationnel pour certains profils.