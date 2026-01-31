La dernière semaine des soldes d’hiver réserve parfois des baisses plus intéressantes que prévu. C’est le cas du Roborock QV 35A, un robot aspirateur laveur bien équipé dont le tarif devient plus cohérent face à ses prestations.
Positionné sur le segment des robots aspirateurs laveurs avec station multifonction, le Roborock QV 35A vise les utilisateurs qui veulent automatiser l’entretien des sols sans compromis majeur. Proposé à 349,99 € au lieu de 539,99 €, il profite d’une remise notable en toute fin de soldes d’hiver. Ce type d’offre peut avoir du sens pour les logements de taille moyenne à grande, notamment ceux avec des animaux ou des sols mixtes.
Une baisse de prix marquée en toute fin de soldes
Cette promotion intervient à un moment stratégique, alors que les soldes d’hiver touchent à leur fin. Le Roborock QV 35A descend ici sous un seuil plus acceptable pour un modèle doté d’une station complète.
La réduction de près de 190 € repositionne clairement le produit face à des concurrents parfois moins polyvalents. Ce n’est pas une révolution tarifaire, mais un ajustement qui rend l’investissement plus rationnel pour certains profils.
Un robot pensé pour l’entretien régulier et autonome
Pensé pour limiter au maximum les interventions manuelles, le Roborock QV 35A combine aspiration puissante et lavage actif des sols. Son moteur HyperForce de 8 000 Pa vise avant tout les foyers confrontés aux poils d’animaux, aux tapis ou aux zones à fort passage. Le système de serpillières rotatives à 200 tours par minute, avec 30 niveaux d’eau, permet d’adapter le lavage selon la nature du sol.
Dans les tests, la rédaction souligne régulièrement l’intérêt de ce type de lavage rotatif pour l’entretien hebdomadaire, même si cela ne remplace pas un nettoyage manuel ponctuel.
Un positionnement équilibré face au marché actuel
Le QV 35A se situe à mi-chemin entre les modèles haut de gamme très onéreux et les robots plus simples sans station avancée. Il offre une vraie autonomie, mais sans certaines fonctions premium comme le lavage à l’eau chaude ou la reconnaissance d’objets très fine. Ce compromis peut néanmoins suffire pour une grande majorité d’utilisateurs.
Ce qu’il faut retenir à l’usage
Sur le terrain, ce robot s’adresse avant tout à ceux qui veulent gagner du temps au quotidien. La station multifonction prend en charge la vidange, le remplissage d’eau, le lavage et le séchage des serpillières, ce qui réduit fortement l’entretien courant. La navigation LiDAR PreciSense assure une couverture méthodique des pièces, y compris sur plusieurs étages, avec une cartographie stable et personnalisable.
✅ Les points forts
- Aspiration de 8 000 Pa efficace sur tapis, moquettes et poils d’animaux
- Station tout-en-un avec vidange, lavage et séchage automatique
- Serpillières rotatives relevables, adaptées aux sols mixtes
- Système anti-emmêlement pertinent pour les foyers avec animaux
- Cartographie LiDAR précise et gestion multi-étages jusqu’à 4 niveaux
❌ Les points faibles
- Pas de lavage à l’eau chaude pour les taches très incrustées
- Gabarit de la station imposant dans les petits espaces
- Évitement d’obstacles efficace mais moins avancé que sur les modèles premium
- Application riche, mais parfois dense pour les utilisateurs novices
✅ Verdict de la rédaction :
Le Roborock QV 35A trouve un réel intérêt à ce tarif de fin de soldes, surtout pour les foyers recherchant un robot aspirateur laveur autonome et polyvalent. Il s’adresse clairement aux utilisateurs qui veulent automatiser l’entretien régulier sans viser le très haut de gamme.
Ceux qui cherchent les toutes dernières innovations ou un nettoyage en profondeur des taches anciennes pourront regarder ailleurs. À 349,99 €, l’offre devient en revanche cohérente pour qui veut un bon équilibre entre confort, performances et budget maîtrisé.
