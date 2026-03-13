Le Tineco Floor One i6 Stretch s’attaque à l’un des problèmes les plus classiques du ménage quotidien : nettoyer sous les meubles sans se contorsionner ni déplacer le canapé. Grâce à sa conception inclinable à 180°, permettant d’atteindre une hauteur de seulement 13 cm en position à plat, il glisse sous les lits, canapés et tables basses sans effort.

Il aspire et lave en simultané avec une puissance de 20 kPa, dispose d’un système anti-emmêlage pour les cheveux et poils d’animaux, et sa station d’autonettoyage lave puis sèche le rouleau en 5 minutes à 85 °C pour éviter toute mauvaise odeur.