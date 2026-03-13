À 199 €, le Tineco Floor One i6 Stretch est divisé par deux par rapport à son prix conseillé de 399 € pendant les Ventes Flash de Printemps Amazon, une remise de 50% sur un aspirateur laveur sans fil connu pour son design inclinable à 180° et son séchage automatique en 5 minutes.
Le Tineco Floor One i6 Stretch s’attaque à l’un des problèmes les plus classiques du ménage quotidien : nettoyer sous les meubles sans se contorsionner ni déplacer le canapé. Grâce à sa conception inclinable à 180°, permettant d’atteindre une hauteur de seulement 13 cm en position à plat, il glisse sous les lits, canapés et tables basses sans effort.
Il aspire et lave en simultané avec une puissance de 20 kPa, dispose d’un système anti-emmêlage pour les cheveux et poils d’animaux, et sa station d’autonettoyage lave puis sèche le rouleau en 5 minutes à 85 °C pour éviter toute mauvaise odeur.
Une remise de 50% sur un modèle récent : le contexte compte
Tineco a lancé le i6 Stretch en 2025 comme une déclinaison de sa gamme Stretch orientée vers un équilibre prix/performance plus accessible que le S6 ou le S7 Stretch Ultra. À 199 €, son positionnement le rend particulièrement pertinent dans le contexte des Ventes Flash de Printemps du 10 au 16 mars : les tests indépendants disponibles confirment que les performances de nettoyage sont solides sur parquet et carrelage en conditions normales, avec une autonomie effective autour de 36 minutes en mode Auto, légèrement en deçà des 40 minutes annoncées, mais suffisant pour couvrir un appartement standard en un passage.
La séparation des eaux propre et sale dans deux réservoirs distincts (0,8 L et 0,72 L) assure une hygiène de nettoyage bien meilleure qu’un réservoir unique, un point que l'on relève systématiquement dans ses comparatifs de cette catégorie.
20 kPa, double réservoir et rouleau anti-emmêlage : l’essentiel bien exécuté
Le i6 Stretch repose sur une architecture double réservoir : l’eau propre (0,8 L) est distribuée en continu sur le rouleau pendant le passage, et l’eau sale (0,72 L) est récupérée séparément grâce à un système de séparation air-solide-liquide en trois compartiments qui protège le moteur. Le rouleau anti-emmêlage intercepte cheveux et poils d’animaux pour les aspirer directement dans le bac à poussière sans s’y enrouler, un point régulièrement salué dans les retours utilisateurs des foyers avec animaux.
Le séchage FlashDry à 85 °C en 5 minutes sur la station est l’un des points forts de cette génération : les tests ont confirmé que le rouleau ressort propre et sec, éliminant les odeurs résiduelles qui pénalisent les aspirateurs laveurs de première génération. Clubic, dans sa couverture de la famille Stretch, pointait ce système de séchage rapide comme l’un des arguments les plus concrets pour différencier Tineco de la concurrence directe.
Face au Roborock Dyad Air et au Bissell CrossWave, où se situe ce Tineco ?
Le Tineco Floor One i6 Stretch se distingue de concurrents comme le Roborock Dyad Air ou le Bissell CrossWave par sa conception à 180°, un avantage ergonomique réel dans les logements modernes au mobilier bas, et par son séchage haute température qui n’est pas proposé sur l’ensemble de la gamme concurrente.
En revanche, son absence de connectivité Wi-Fi et d’application de supervision le positionne en dessous des versions S6 et S7 Stretch, qui offrent des ajustements paramétrables depuis un smartphone.
Cet aspirateur laveur est-il fait pour votre intérieur ?
Le Tineco Floor One i6 Stretch s’utilise exclusivement sur sols durs, parquet, carrelage, vinyle, béton ciré. Il n’est pas conçu pour les tapis ni les moquettes, à garder en tête avant de valider votre commande.
✅ Les points forts
- Prix de 199 € soit -50% : un rapport équipement/tarif difficile à battre dans cette catégorie
- Inclinaison à 180° avec hauteur de 13 cm à plat : nettoyage sous les meubles sans déplacement
- 20 kPa d’aspiration : puissance solide pour la saleté courante, les débris et les cheveux
- Double réservoir séparé eau propre/eau sale (0,8 L + 0,72 L) : hygiène supérieure aux réservoirs uniques
- Séchage FlashDry 5 minutes à 85 °C : rouleau propre et sec après chaque utilisation, sans odeurs
- Anti-emmêlage certifié : cheveux et poils d’animaux aspirés directement sans bloquer le rouleau
- Nettoyage des deux bords simultanément pour une couverture maximale en bordure de mur
- Autonomie effective de 36 minutes en mode Auto, suffisante pour 80 à 100 m²
❌ Les points faibles
- Autonomie en mode Max réduite à ~23 minutes : insuffisante pour les grandes surfaces avec taches tenaces
- Pas de connexion Wi-Fi ni d’application compagnon : pas d’ajustement depuis le smartphone contrairement aux S6/S7
- Séchage du rouleau jugé imparfait dans certains tests : le rouleau ressort propre mais pas toujours complètement sec
- Taches récalcitrantes (rouge à lèvres, gras incrustés sur carrelage clair) nécessitent plusieurs passages
- Poids de 4,5 kg : correct pour la catégorie mais perceptible sur les surfaces importantes
- Réservoirs modestes : vidange et remplissage nécessaires tous les 80 à 100 m² environ
- Uniquement pour sols durs, pas utilisable sur tapis ou moquettes
✅ Verdict de la rédaction :
À 199 €, le Tineco Floor One i6 Stretch est l’une des offres les plus équilibrées de ces Ventes Flash de Printemps Amazon dans la catégorie aspirateurs laveurs : conception à plat unique, puissance de 20 kPa, double réservoir et séchage haute température réunis dans un seul appareil, à la moitié du prix conseillé.
Cette offre s’adresse en priorité aux locataires et propriétaires avec des sols durs dans plusieurs pièces, aux foyers avec animaux de compagnie, et à ceux qui en ont assez de déplacer leurs meubles à chaque passage de l’aspirateur.
En revanche, si votre logement comporte des tapis ou des moquettes, si vous avez besoin d’une connectivité smartphone ou si vous nettoyez plus de 150 m² en continu, les modèles S6 Stretch ou S7 Stretch Ultra méritent d’être regardés malgré leur tarif supérieur. Pour le ménage de printemps à petit prix, l’heure est clairement venue.
