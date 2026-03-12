Aujourd’hui, les robots aspirateurs ne se contentent plus de passer rapidement sur les sols : ils sont devenus de véritables assistants domestiques capables de gérer une grande partie de l’entretien de la maison. Grâce à des capteurs, des systèmes de cartographie et des stations de nettoyage avancées, ces appareils maintiennent un intérieur propre sans devoir sortir l’aspirateur ou passer la serpillière plusieurs fois par semaine. Pendant que le robot s’occupe du nettoyage, vous pouvez continuer vos activités, travailler ou simplement profiter de votre temps libre. C’est précisément ce que proposent les robots

Ecovacs mis en avant pendant ces promotions : des appareils conçus pour nettoyer la maison efficacement, tout en réduisant au maximum les interventions humaines. Le constructeur met justement en avant trois modèles pendant ses promotions de printemps : le X11 OmniCyclone, le T80 Omni et le T50 Pro. Trois robots conçus pour automatiser le nettoyage et libérer du temps au quotidien.