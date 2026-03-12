Le retour des beaux jours est souvent l’occasion de remettre la maison en ordre. Poussière accumulée pendant l’hiver, sols marqués par les passages répétés ou traces dans la cuisine : le ménage de printemps reste une étape incontournable. Pour rendre cette tâche plus simple, Ecovacs propose plusieurs promotions sur ses robots aspirateurs laveurs. L’objectif est clair : automatiser l’entretien des sols pour garder un intérieur propre tout en profitant davantage des journées qui s’allongent.
Aujourd’hui, les robots aspirateurs ne se contentent plus de passer rapidement sur les sols : ils sont devenus de véritables assistants domestiques capables de gérer une grande partie de l’entretien de la maison. Grâce à des capteurs, des systèmes de cartographie et des stations de nettoyage avancées, ces appareils maintiennent un intérieur propre sans devoir sortir l’aspirateur ou passer la serpillière plusieurs fois par semaine. Pendant que le robot s’occupe du nettoyage, vous pouvez continuer vos activités, travailler ou simplement profiter de votre temps libre. C’est précisément ce que proposent les robots
Ecovacs mis en avant pendant ces promotions : des appareils conçus pour nettoyer la maison efficacement, tout en réduisant au maximum les interventions humaines. Le constructeur met justement en avant trois modèles pendant ses promotions de printemps : le X11 OmniCyclone, le T80 Omni et le T50 Pro. Trois robots conçus pour automatiser le nettoyage et libérer du temps au quotidien.
Les offres Ecovacs à saisir pendant les ventes flash
- L'aspirateur robot X11 OmniCyclone à 899€ au lieu de 1299€ chez Amazon et Boulanger
- L'aspirateur robot T80 Omni à 499€ au lieu de 1099€
- L'aspirateur robot T50 PRO GEN2 à 449€ au lieu de 899€ chez Amazon et Boulanger
Ecovacs X11 OmniCyclone : un robot conçu pour un nettoyage puissant et autonome
Une aspiration cyclonique sans sac pour capturer la poussière
Avec le X11 OmniCyclone, Ecovacs mise sur une technologie de capture des poussières, une fois le nettoyage des sols terminé, inspirée du fonctionnement cyclonique. Concrètement, l’air aspiré est mis en rotation afin de séparer efficacement les particules de poussière. Ce système permet de maintenir une aspiration stable tout au long du nettoyage, même lorsque le robot enchaîne plusieurs pièces.
L’un des avantages de cette approche est l’absence de sac à remplacer. La poussière est directement collectée dans un bac dédié, ce qui évite d’avoir à acheter régulièrement des consommables. Dans la vie de tous les jours, cela simplifie l’entretien du robot : il suffit de vider le bac lorsque c’est nécessaire.
Dans un salon avec tapis, par exemple, le moteur de 19 500 Pa permet de capturer efficacement les poussières fines et les petits débris qui s’incrustent dans les fibres. L'aspirateur robot se montre également utile dans une entrée où sable, miettes ou poussière peuvent rapidement s’accumuler après plusieurs passages.
Pour le lavage des sols, réalisé en simultané, le X11 OmniCyclone utilise un rouleau brosse Ozmo Roller extensible sur les côtés pour nettoyer les traces de pas, de café ou de sauce jusqu'au bord des murs et dans les coins.
Le robot aspirateur est aussi puissant qu'intelligent, avec sa caméra avant pour l'identification des pièces, la reconnaissance des objets et de la saleté. Il peut adapter la puissance et le niveau d'eau automatiquement, tout en évitant soigneusement la paire de chaussettes laissée au beau milieu de la salle de bains.
Une recharge rapide pour repartir nettoyer
Autre point fort du X11 OmniCyclone : sa recharge rapide. Lorsqu’il retourne à sa station pour récupérer de l’énergie, le robot peut repartir plus vite terminer son cycle de nettoyage.
Dans une maison avec plusieurs pièces à nettoyer, cette fonctionnalité devient particulièrement pratique. Si la batterie descend pendant le nettoyage d’un étage ou d’une grande surface, le robot peut rapidement récupérer suffisamment d’énergie pour reprendre son travail là où il s’était arrêté.
Au quotidien, cela permet de lancer un nettoyage complet sans avoir à se soucier de l’autonomie du robot. Pendant que vous travaillez, que vous êtes en sortie ou simplement occupé à autre chose, le robot peut gérer son cycle de nettoyage et maintenir les sols propres sans intervention.
400€ de remise sur l'aspirateur robot le plus avancé d'Ecovacs
Du 10 au 23 mars, le Deebot X11 OmniCyclone bénéficie d'une promotion de printemps, avec un prix qui passe de 1 299€ à 899€, soit 400€ de remise immédiate, également disponible chez Boulanger.
Ecovacs T80 Omni : un robot qui s’adapte facilement au quotidien
Un robot qui gère le ménage tout seul, sans l'aide de personne
Le T80 Omni fait partie des robots aspirateurs haut de gamme de la marque. Il combine aspiration et lavage afin de nettoyer efficacement différents types de surfaces dans la maison : carrelage, parquet ou tapis.
Sa puissance d’aspiration peut atteindre 18 000 Pa, ce qui lui permet de capturer aussi bien la poussière fine que les débris plus visibles comme les miettes ou les grains de sable ramenés de l’extérieur. La brosse principale est conçue pour limiter l’accumulation de cheveux et de poils d’animaux. Si vous possédez un ou plusieurs compagnons à quatre pattes, leurs poils ne s’enroulent pas autour du rouleau, c'est moins d'entretien au quotidien.
Il intègre également OZMO Roller, la brosse rouleau pour le lavage des sols à la place des habituelles serpillères. La station de charge s'occupe enfin de l'entretien, avec le vidage du réservoir à poussières ainsi que le lavage du rouleau à l'eau chaude jusqu'à 75 °C s'il est vraiment très sale. Ecovacs assure qu'il n'est pas nécessaire de laver manuellement le rouleau pendant 150 jours avec son système automatique.
Une navigation intelligente pour couvrir toute la maison
Le T80 Omni utilise un système de navigation basé sur un capteur LiDAR qui cartographie précisément l’intérieur du logement. Ce capteur permet au robot de scanner la pièce et de créer une carte détaillée de l’espace. Il se déplace méthodiquement le long des murs puis couvre l’ensemble de la surface.
Le système AiVi 3D, et sa caméra intégrée à l'aspirateur robot, lui permettent également d’éviter les meubles, les pieds de chaise ou les objets laissés au sol. Dans une maison avec beaucoup de mobilier, cette navigation précise permet au robot de circuler sans se bloquer, mais aussi de détecter les taches les plus sales pour les nettoyer en profondeur en libérant toute la puissance de l'appareil.
600€ de remise pour le T80 Omni, disponible à moins de 500€
Pendant les promotions de printemps, le T80 Omni bénéficie d’une réduction importante de 600€, avec un prix qui passe à 499€ au lieu de 1 099€. C'est le vrai bon plan de ce printemps pour déléguer votre ménage à un robot aussi puissant qu'intelligent.
Ecovacs T50 Pro : un aspirateur robot compact pensé pour toutes les familles
Une aspiration puissante dans un format plus petit
Le T50 Pro a été conçu pour assurer un entretien régulier des sols tout en restant compact et facile à intégrer dans un appartement ou une maison. Son épaisseur de 81 cm lui permet de se faufiler dans tous les coins et sous les meubles présents dans la maison.
Il développe une puissance d’aspiration pouvant atteindre 15 000 Pa, ce qui lui permet d’éliminer efficacement poussières, débris et poils d’animaux. Dans un salon avec tapis ou dans une chambre, cette puissance est suffisante pour retirer les particules qui s’accumulent au fil des jours.
Le robot combine également aspiration et lavage grâce à un système de serpillières rotatives. Ces serpillières frottent le sol pendant le passage du robot afin de retirer les traces et les salissures légères.
Dans une cuisine ou une salle à manger, cette fonction permet par exemple de nettoyer les traces laissées après un repas ou les petites éclaboussures près du plan de travail en un rien de temps. Une fois le nettoyage terminé, les serpillières sont lavées à l'eau chaude et séchées, prêtes pour un nouveau cycle de travail dans la maison.
Une cartographie précise pour un nettoyage organisé
Comme les modèles plus avancés de la gamme, le T50 Pro utilise lui aussi un capteur LiDAR pour cartographier l’intérieur du logement. Cette cartographie permet de définir les différentes pièces et d’organiser le nettoyage. Depuis l’application mobile, il est possible de programmer les cycles de nettoyage, définir des zones prioritaires ou encore d'exclure certaines zones.
Dans la pratique, cela permet par exemple de lancer un nettoyage rapide de la cuisine après le dîner ou de programmer un passage complet dans toute la maison pendant la journée. Ce fonctionnement autonome assure de maintenir un intérieur propre sans devoir sortir l’aspirateur manuellement plusieurs fois par semaine. Définitivement l'aspirateur robot familial par excellence, prêt pour vous assister chaque jour.
Le T50 est encore plus accessible pour votre ménage de printemps
Pendant les promotions de printemps, le T50 Pro bénéficie lui aussi d’une réduction, avec un nouveau prix de 449€ au lieu de 899€ habituellement. L'offre est disponible du 10 au 23 mars inclus.