Roborock est l’une des rares marques à proposer une expérience robot vraiment autonome, de l’aspiration jusqu’au séchage des serpillières, sans intervention manuelle pendant plusieurs semaines. Le Qrevo S5V s’inscrit dans cette philosophie en ajoutant deux différenciateurs notables face aux modèles précédents : la technologie FlexiArm, qui étend physiquement la serpillière pour nettoyer les bords et les coins habituellement ignorés, et un système anti-emmêlement certifié SGS garantissant un taux zéro de cheveux enchevêtrés dans la brosse principale.

Comme le soulignait notre expert dans sa couverture de la gamme Q Revo, Roborock signe une navigation fiable et une puissance d’aspiration parmi les meilleures de sa catégorie.