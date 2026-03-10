Dès ce 10 mars, les Ventes Flash de Printemps Amazon font descendre le Roborock Qrevo S5V à 449,98€ au lieu de 769,99€, soit 320€ d’économies sur l’un des robots aspirateurs-laveurs les mieux dotés de la gamme mid-premium. Une remise de 42% sur un produit Roborock, c’est suffisamment rare pour mériter qu’on s’y attarde sérieusement.
Roborock est l’une des rares marques à proposer une expérience robot vraiment autonome, de l’aspiration jusqu’au séchage des serpillières, sans intervention manuelle pendant plusieurs semaines. Le Qrevo S5V s’inscrit dans cette philosophie en ajoutant deux différenciateurs notables face aux modèles précédents : la technologie FlexiArm, qui étend physiquement la serpillière pour nettoyer les bords et les coins habituellement ignorés, et un système anti-emmêlement certifié SGS garantissant un taux zéro de cheveux enchevêtrés dans la brosse principale.
Comme le soulignait notre expert dans sa couverture de la gamme Q Revo, Roborock signe une navigation fiable et une puissance d’aspiration parmi les meilleures de sa catégorie.
42% de remise sur un modèle récent et bien positionné
À 769,99 € prix catalogue, le Qrevo S5V se positionnait déjà comme un choix sérieux sur le segment mid-premium, en dessous des fleurons Roborock comme le Qrevo MaxV ou le Qrevo Curv. Le voir passer sous les 450 € dans le cadre des Ventes Flash de Printemps le fait basculer dans une zone tarifaire où il n’a pratiquement pas de concurrence directe avec un équipement aussi complet : station avec vidage automatique, lavage et séchage à l’air chaud des serpillières, remplissage automatique du réservoir d’eau pour couvrir jusqu’à 330 m² sans interruption.
Les utilisateurs qui l’ont adopté notent que le Qrevo S5V dispose de quasiment toutes les fonctionnalités du Qrevo Master, à l’exception de la caméra embarquée. C’est précisément ce qui rend cette promo particulièrement pertinente.
Navigation LiDAR, FlexiArm et station autonome : un trio qui fait la différence
La navigation LiDAR PreciSense cartographie chaque pièce à 360° et gère jusqu’à 4 plans d’étage distincts, avec commutation automatique selon les surfaces rencontrées, tapis, carrelage, parquet. La technologie FlexiArm constitue l’atout le plus visible de ce modèle : l’une des serpillières rotatives s’allonge automatiquement pour longer les plinthes et contourner les pieds de meubles, là où la plupart des robots concurrents abandonnent quelques centimètres de sol non nettoyé. La station multifonction assure la vidange automatique avec une autonomie bac de 7 semaines, le lavage des serpillières et leur séchage à l’air chaud pour éviter les mauvaises odeurs, le tout sans manipulation. Clubic, qui suit la gamme Qrevo depuis ses débuts, avait déjà noté que le système de nettoyage des serpillières par la station constituait un avantage net du Q Revo face aux concurrents directs.
Face au Dreame L10s Pro Ultra et à l’ECOVACS T30s, que vaut ce Roborock ?
À ce niveau de prix, le Qrevo S5V devance le Dreame L10s Pro Ultra Heat en puissance d’aspiration (12 000 Pa contre 7 000 Pa) et sur son système anti-emmêlement certifié SGS, un élément difficile à ignorer dans les foyers avec animaux et cheveux longs. L’ECOVACS Deebot T30s affiche certes 13 500 Pa, mais sans le bras extensible FlexiArm ni la couverture de bords comparable, ce qui illustre bien que les spécifications brutes ne racontent pas toute l’histoire.
Ce robot est-il à la hauteur de votre intérieur ?
Un robot de cette catégorie implique une configuration initiale rigoureuse, quelques réglages dans l’application Roborock et une maison dont la hauteur sous meubles dépasse 8 à 10 cm. Voici ce que ce Qrevo S5V apporte concrètement ; et où il montre ses limites.
✅ Les points forts
- Aspiration HyperForce 12 000 Pa avec moteur brushless : efficace sur tapis, joints de carrelage et poils d’animaux
- FlexiArm extensible : l’une des serpillières atteint les bords et les coins habituellement négligés par la concurrence
- Triple anti-emmêlement certifié SGS (0% de cheveux enchevêtrés) : un atout majeur pour les foyers avec animaux ou cheveux longs
- Station tout-en-un : vidage 7 semaines, lavage, séchage à l’air chaud et remplissage automatique du réservoir
- Autonomie de 180 minutes pour couvrir jusqu’à 330 m² sans interruption
- Navigation LiDAR PreciSense avec gestion de 4 plans d’étage et détection d’obstacles Reactive Tech en temps réel
- Application Roborock complète : SmartPlan, 30 niveaux de débit d’eau, ciblage pièce par pièce, compatibilité Alexa, Google Assistant et Siri
- Parmi les robots les plus silencieux de sa catégorie selon plusieurs tests, notamment en mode séchage (35 dB)
❌ Les points faibles
- Hauteur de passage requise d’environ 10 cm : certains meubles bas restent inaccessibles, comme le signalent plusieurs utilisateurs
- Pas de caméra embarquée contrairement au Qrevo MaxV : la surveillance à distance n’est pas possible
- Prix catalogue de 769,99 € difficile à vérifier historiquement : la remise réelle mérite toujours d’être recoupée sur un comparateur de prix
- Serpillières rotatives moins régulières sur les très grandes taches incrustées selon certains retours d’usage
- L’investissement en consommables (serpillières, filtres, solution nettoyante) représente un coût d’usage récurrent à anticiper
✅ Verdict de la rédaction :
À 449,98€, le Roborock Qrevo S5V bascule dans une zone de prix où son rapport équipement-autonomie est difficile à battre : station multifonction complète, FlexiArm, anti-emmêlement certifié, navigation LiDAR et 330 m² de couverture, le tout signé d’une marque qui a solidement construit sa réputation sur la fiabilité et la longévité de ses appareils. Cette offre de printemps s’adresse en priorité aux propriétaires de grands logements, aux foyers avec animaux de compagnie et à ceux qui souhaitent une vraie autonomie ménagère sans manipuler ni vider ni laver quoi que ce soit pendant des semaines.
En revanche, si vous vivez dans un studio, si vos meubles sont particulièrement bas ou si votre budget reste serré, regarder du côté d’un Dreame d’entrée de gamme reste pertinent. Pour les autres, les Ventes Flash de Printemps offrent ici une fenêtre concrète sur un robot premium à prix accessible ; une occasion qui ne se représentera peut-être pas avant le Prime Day en juillet.
Le TOP des bons plans services en ligne en mars 2026
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82%)
- Forfait RED by SFR 110 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 38 €
- Promo Verisure : -50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète