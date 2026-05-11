Le Roborock Saros Z70 a été l'un des aspirateurs robots les plus commentés depuis le CES 2025, notamment grâce à son bras mécanique capable de ramasser les objets au sol. Aujourd'hui, Amazon propose ce modèle haut de gamme à 799 € au lieu de 1 799 €, une baisse qui mérite qu'on s'y attarde sérieusement.
Lancé en mai 2025 et vendu depuis près de 1800 € depuis sa sortie, le Roborock Saros Z70 représente aujourd'hui une opportunité concrète pour ceux qui lorgnaient sur ce modèle sans franchir le cap du prix. Cette promotion de 56 %, valable aujourd'hui seulement selon Amazon, s'applique sur le bundle complet avec sa station multifonctionnelle 4.0. C'est un robot qui s'adresse avant tout aux foyers qui veulent automatiser vraiment le ménage, pas seulement aspirer.
Pourquoi choisir le Roborock Saros Z70 ?
- Une remise de 1 000 € sur un produit vendu à ce tarif depuis sa sortie, ce qui en fait le prix le plus bas observé sur ce modèle en 30 jours.
- Le bundle inclut la station multifonctionnelle 4.0 : lavage des serpillières à 80 °C, séchage à l'air chaud, distribution automatique de détergent et vidage autonome, le tout sans intervention manuelle.
- Un produit qui cible un usage quotidien intensif : foyers avec animaux de compagnie, enfants, ou simplement des sols à nettoyer sans y penser.
Un robot qui réinvente ce qu'on attend d'un aspirateur automatique
Difficile de parler du Saros Z70 sans mentionner son bras mécanique OmniGrip à cinq axes, l'innovation qui a fait le tour de la presse tech depuis le début de l'année. Équipé de deux caméras, de capteurs de précision et d'une LED, ce bras est capable de déplacer des objets jusqu'à 300 g (chaussettes, mouchoirs, petits jouets) avant de passer l'aspirateur.
La puissance d'aspiration de 22 000 Pa, le châssis AdaptiLift qui s'élève pour franchir seuils et tapis épais, la technologie FlexiArm qui étend la serpillière jusqu'aux bords et la navigation StarSight 2.0 avec LiDAR semi-conducteur 3D complètent un ensemble pensé pour les sols difficiles. Dans son test complet, la rédaction a souligné que le Saros Z70 offre une récupération parfaite des poussières, cheveux et poils, à la hauteur du reste de la gamme Saros.
Un positionnement premium qui a ses limites, et ses alternatives
À 799 €, le Saros Z70 reste un investissement conséquent, même en promotion. Face à des modèles comme le Roborock Saros 10 ou le Dreame L40 Ultra, plus abordables et sans bras, la question est simple : avez-vous réellement besoin de la pince, ou aspirez-vous à un nettoyage efficace avant tout ? Si le bras est une fonctionnalité attrayante, elle ne remplace pas un rangement préalable pour les objets plus lourds ou volumineux.
✅ Les points forts
- Le bras OmniGrip est une première mondiale concrète, fonctionnelle en conditions réelles selon le test Clubic, même si ses usages restent circonscrits aux petits objets légers.
- La puissance de 22 000 Pa est parmi les plus élevées du marché pour cette catégorie, avec des résultats probants sur moquettes mi-hautes.
- La station 4.0 assure une autonomie quasi totale : lavage, séchage, remplissage, vidage, le robot gère seul l'essentiel du cycle.
- Le profil ultra-plat à 7,98 cm, rendu possible par le LiDAR intégré au châssis, permet un passage sous la plupart des meubles bas.
- La compatibilité Matter, Alexa, Siri et Google Home facilite l'intégration dans un écosystème domotique existant.
❌ Les limites
- Le bras ne peut manipuler que des objets de moins de 300 g et nécessite un apprentissage par l'application pour reconnaître les items du foyer.
- La navigation sous les meubles, bien qu'améliorée, peut encore générer des erreurs ponctuelles selon certains retours d'expérience.
- L'encombrement de la station multifonctionnelle est réel : il faut lui prévoir un emplacement dédié et stable.
- Le prix, même à 799 €, exclut d'office les budgets serrés et positionne ce modèle sur un segment très spécifique.
À ce tarif, il serait dommage de passer à côté : retrouvez le Roborock Saros Z70 à 799 € sur Amazon avant la fin de l'offre.
Le Roborock Saros Z70 à 799 € est une offre sérieuse sur un produit qui se vendait jusqu'ici presque au double. Cette promotion s'adresse en priorité aux foyers qui veulent confier le ménage à une machine capable de gérer les imprévus du quotidien (peluches traînantes, poils d'animaux, tapis épais) sans intervention humaine.
La station 4.0 fait une vraie différence pour qui cherche l'autonomie totale. En revanche, si votre usage se résume à aspirer un appartement bien rangé, des modèles moins coûteux répondront tout aussi bien au besoin. Mais pour ceux qui attendaient une fenêtre de prix sur ce modèle en particulier, elle est ouverte aujourd'hui.
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