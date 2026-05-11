Difficile de parler du Saros Z70 sans mentionner son bras mécanique OmniGrip à cinq axes, l'innovation qui a fait le tour de la presse tech depuis le début de l'année. Équipé de deux caméras, de capteurs de précision et d'une LED, ce bras est capable de déplacer des objets jusqu'à 300 g (chaussettes, mouchoirs, petits jouets) avant de passer l'aspirateur.

La puissance d'aspiration de 22 000 Pa, le châssis AdaptiLift qui s'élève pour franchir seuils et tapis épais, la technologie FlexiArm qui étend la serpillière jusqu'aux bords et la navigation StarSight 2.0 avec LiDAR semi-conducteur 3D complètent un ensemble pensé pour les sols difficiles. Dans son test complet, la rédaction a souligné que le Saros Z70 offre une récupération parfaite des poussières, cheveux et poils, à la hauteur du reste de la gamme Saros.