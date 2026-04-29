Si vous guettiez le bon moment pour faire chauffer la carte bleue sans culpabiliser, bingo !

Dreame profite des French Days pour dégainer une série de remises, avec jusqu’à -400 € de réduction sur certains produits et des offres qui restent disponibles jusqu’au 12 mai selon les références. Parmi les promotions en cours, trois propositions sortent clairement du lot : le robot aspirateur-laveur L40s Pro Ultra, l’aspirateur-laveur H15 Pro Heat, ainsi que le robot tondeuse Dreame A1 Pro.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur ces modèles pour vous aider à y voir plus clair et réaliser un achat éclairé.