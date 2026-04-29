Dreame casse les prix sur plusieurs de ses appareils stars et signe quelques-unes des offres les plus intéressantes du moment à l'occasion des French Days 2026.
Si vous guettiez le bon moment pour faire chauffer la carte bleue sans culpabiliser, bingo !
Dreame profite des French Days pour dégainer une série de remises, avec jusqu’à -400 € de réduction sur certains produits et des offres qui restent disponibles jusqu’au 12 mai selon les références. Parmi les promotions en cours, trois propositions sortent clairement du lot : le robot aspirateur-laveur L40s Pro Ultra, l’aspirateur-laveur H15 Pro Heat, ainsi que le robot tondeuse Dreame A1 Pro.
Voici tout ce qu’il faut savoir sur ces modèles pour vous aider à y voir plus clair et réaliser un achat éclairé.
Économisez 180 € sur l’excellent robot Dreame L40s Pro Ultra
Modèle très haut de gamme, le robot aspirateur Dreame L40s Pro Ultra tombe à 569 € jusqu’au 5 mai, alors qu’il est proposé habituellement à 749 €. Une proposition d’autant plus intéressante qu’il s’agit tout simplement de l’un des meilleurs robots aspirateurs-laveurs disponibles en ce moment.
Les chiffres donnent le tournis ! Avec une puissance d’aspiration de 19 000 Pa, le L40s Pro Ultra est capable de traquer la poussière dans les interstices, les tapis épais et les moquettes. Une efficacité d’autant plus grande qu’il intègre une brosse démêlante qui évite la formation des nœuds. C’est simple, il est capable d’éliminer 99,99 % des poils et cheveux, un atout considérable pour les foyers avec animaux de compagnie. Et ce n’est pas tout, puisque le L40s Pro Ultra dispose aussi d’une brosse latérale rotative qu’il déploie afin d’atteindre les angles et zones difficiles d’accès.
L’intelligence artificielle pilote l’ensemble du processus : elle optimise les déplacements du robot tout en ajustant automatiquement le mode de nettoyage. Selon le niveau de saleté détecté, il peut se contenter d’une simple aspiration pour un entretien courant ou activer le lavage via ses serpillières rotatives quand la situation l’exige. Et pour éviter de rester bloqué au premier obstacle, son système EasyLeap lui permet en prime de franchir des seuils pouvant atteindre 40 mm. De quoi passer d’une pièce à l’autre sans le moindre problème.
Côté entretien, le robot prend en charge l’ensemble du processus : lavage automatique des serpillières à l’eau chaude jusqu’à 75 °C, puis séchage pour éviter l’apparition de mauvaises odeurs. À cela s’ajoutent le remplissage automatique en eau et en détergent, ainsi que la vidange complète du système.
L’aspirateur-laveur Dreame H15 Pro Heat en promo à 469 € (-21 %)
Vous connaissez la chanson : quand vient le moment du ménage, c’est toujours la même chorégraphie. D’abord l’aspirateur dans toute la maison, puis c’est le tour de la serpillière.
Mais si cette routine n’était finalement pas une fatalité ? Le Dreame H15 Pro Heat adopte une logique « tout-en-un » en combinant une aspiration puissante et un système de lavage des sols. D’ailleurs, pour garantir un nettoyage vraiment efficace, son rouleau est alimenté par de l’eau chauffée à 85 °C, ce qui aide à dissoudre les graisses et les saletés incrustées.
L’appareil intègre aussi plusieurs systèmes bien pensés pour simplifier le ménage au quotidien. C’est le cas notamment du bras robotisé AI GapFree, qui vient racler les débris à l’avant et permet de nettoyer proprement jusqu’au bord des plinthes. Le capteur RVB, de son côté, détecte les différents types de saletés et ajuste automatiquement la puissance d’aspiration en conséquence. Dreame va même plus loin en permettant de piloter l’aspirateur depuis l’application, à la manière d’un robot aspirateur, afin d’atteindre plus facilement les zones difficiles d’accès, sans effort inutile.
Pour couronner le tout, un cycle d’autonettoyage efficace est intégré. Le Dreame H15 Pro Heat chauffe l’eau jusqu’à 100 °C et fait tourner le rouleau afin d’éliminer les saletés.
Dreame A1 Pro : 245 € de remise pour cet excellent robot tondeuse
Lorsqu’il est question de robots tondeuses, Dreame fait partie des marques qui comptent, et son modèle A1 Pro se hisse clairement parmi les références les plus recommandées. Alors forcément, quand une remise de 200 € s’invite dans l’équation, difficile de ne pas y voir une excellente occasion à saisir.
Ce robot est pensé pour les terrains déjà conséquents, puisqu’il peut couvrir jusqu’à 2 000 m² de surface. Et surtout, il simplifie vraiment la vie : pas besoin de câble périmétrique ni de bornes RTK à installer. Dreame s’appuie sur un LiDAR couplé à une IA pour cartographier rapidement et avec précision le jardin, tout en repérant les obstacles éventuels sur son passage.
Les roues tout-terrain lui assurent une bonne motricité, même sur sol humide ou terrain plus accidenté. Et côté usage, tout se pilote depuis l’application mobile : hauteur de coupe, modes de tonte, gestion des bordures pour des finitions nettes… Tout est à portée de main. Enfin, il retourne seul à sa base et se recharge en environ 65 minutes avant de repartir au travail.
Les offres Dreame à saisir pour les French Days
- L’aspirateur robot L40s Pro Ultra à 569 € au lieu de 749 €
- L’aspirateur robot L50s Pro Ultra à 649 € au lieu de 749 €
- L'aspirateur robot L10s Ultra Gen 3 à 429 € au lieu de 499 €
- L'aspirateur laveur H15 Pro Heat à 469 € au lieu de 599 €
- L'aspirateur laveur H15 Pro à 349 € au lieu de 449 €
- L'aspirateur laveur H12 Pro FlexReach à 199 € au lieu de 299 €
- Le Air Fryer Dreame TastiTM à 109 € au lieu de 149 €
- Le Purificateur d’air Dreame AP10 à 279 € au lieu de 399 €
- Le robot tondeuse Dreame A3 AWD Pro 3500 à 2 199 € au lieu de 2 599 €
- Le robot tondeuse Dreame A2 1200 à 1 099 € au lieu de 1 399 €
- Le robot tondeuse Dreame A1 Pro à 854 € au lieu de 1 099 €