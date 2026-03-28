Ce weekend, les aiguilles avancent d’une heure, et les prix, eux, reculent sérieusement. Amazon propose ce week-end une sélection de 21 offres tech soigneusement choisies, avec des remises atteignant jusqu’à -74% sur des références très attendues.
Le changement d’heure, c’est chaque année le signal officieux du retour des beaux jours. Cette année, la coïncidence est double : le week-end de Pâques arrive dans la foulée, la semaine prochaine, et avec lui l’envie de préparer maison, jardin et setup tech pour la belle saison. Autant d’occasions de faire le plein de bon matériel à prix réduit.
Cette sélection balaye large. Côté jardin, le robot tondeuse Dreamy A1 Pro fait une entrée remarquée à moins de 900 euros. Pour le salon, la TV OLED Panasonic 55 pouces affiche une remise rarement vue à ce niveau. Les amateurs de smartphones trouveront leur bonheur entre le Google Pixel 9a et le Poco X8 Pro, tandis que les fans d’Apple pourront craquer sur le MacBook Air M5 ou les AirPods Pro 3 en promotion.
Composants PC, écrans gaming, aspirateurs robots laveurs, accessoires de charge, mini PC compacts… Vingt et une offres concrètes, avec des baisses de prix qui se justifient, pour tous les budgets et tous les profils. Seul impératif : ne pas trop attendre. Les stocks sur ce type de promotions peuvent fondre vite, surtout à l’approche d’un long week-end férié.
Les 20 dernières ventes flash à saisir ce weekend
Ordinateurs & Mini PC
- MacBook Air 13 pouces M5 à 1 109 € au lieu de 1 199 €
- Mini PC NiPoGi Pinova P1 à 319 € au lieu de 353,99 €
- Mini PC NiPoGi Pinova P2 à 399,99 € au lieu de 449,99 €
Écrans & Téléviseurs
- Téléviseur OLED Panasonic 55 pouces à 688,85 € au lieu de 1 300,49 €
- Écran PC gaming 43 pouces Asus ROG à 799 € au lieu de 1 499,99 €
- Écran portable Yodoit 15 pouces Full HD à 61 € au lieu de 74,99 €
Robots domestiques
- Robot tondeuse sans fil Dreamy A1 Pro à 899 € au lieu de 1 599 €
- Aspirateur robot laveur Roborock QV35A à 329,99 € au lieu de 589,99 €
- Aspirateur robot laveur Leefant M3 Max à 339,99 € au lieu de 1 299,99 €
VPN et autres services….
- CyberGhost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83%)
- NordVPN à 3,25€ / mois pendant 2 ans + 1 mois offert (-71%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- 1To de stockage cloud premium Pcloud à 199€ au lieu de 435€ (-54%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 35 €
- L'offre 100 % CANAL+ à seulement 19,99€ pendant 24 mois
- Promo Verisure :-50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète
Tablettes
- Tablette Android 10 pouces 64 Go à 99,98 € au lieu de 149,99 €
- Microsoft Surface Pro 11 tactile 13 pouces à 979,99 € au lieu de 1 179 €
Audio
- Apple AirPods Pro 3 à 209 € au lieu de 249 €
Smartphones
- Smartphone Poco X8 Pro 512 Go à 369,90 € au lieu de 483 €
- Google Pixel 9a à 378,97 € au lieu de 549 €
Composants PC
- Kit RAM DDR5 32 Go Corsair Vengeance RGB à 464,72 € au lieu de 611,99€
- Kit RAM DDR5 32 Go Lexar Thor Z à 359,99 € au lieu de 449,99 €
- SSD NVMe Samsung 990 Pro 1 To à 148,99 € au lieu de 294,99 €
- Alimentation PC MSI Mag à 109,99 € au lieu de 139,99 €ste
Forfaits mobiles et Box Fibre/ADSL
Accessoires
- Pack de 4 Ugreen Find Track Tag à 28,49 € au lieu de 42,99 €
- Chargeur rapide 3 ports Ugreen Nexode X USB-C à 34,99 € au lieu de 54,99 €
- Batterie externe MagSafe à 23,46 € au lieu de 34,99 €
Antivirus pour Windows 11 et MacOS
Quels produits choisir ce week-end ?
Tout dépend de ce que vous cherchez : un équipement pour la maison, un cadeau de Pâques anticipé, ou une mise à niveau de votre config tech. Voici une sélection parmi les produits les plus pertinents du moment, selon les profils.
- Robot tondeuse Dreamy A1 Pro : idéal pour entretenir le jardin dès les premiers rayons de soleil, avec une remise de 700 euros à la clé. Téléviseur OLED
- Panasonic 55 pouces : une dalle d’exception à un tarif rarement atteint hors soldes, le choix évident pour upgrade le salon.
- Google Pixel 9a : le smartphone Android pur et photo soignée sous les 380 euros, difficile à battre dans cette gamme de prix.
- Roborock QV35A ou Lefant M3 Max : deux robots aspirateurs-laveurs efficaces pour les ménages fréquents ; le Leefant affiche une remise spectaculaire à vérifier via l’historique des prix.
- Apple AirPods Pro 3 : l’accessoire universel pour se faire plaisir ou offrir à Pâques, pratique et nomade.
- MacBook Air M5 : une porte d’entrée dans l’écosystème Apple à prix allégé, idéale pour étudiants et professionnels en déplacement.
Pourquoi ces promos Amazon sont intéressantes ?
La fin du mois de mars est une période discrète mais fertile pour les promotions Amazon, entre deux grandes campagnes commerciales, les remises se font souvent plus franches et plus durables. Ici, plusieurs dépassent les 40% : le SSD Samsung 990 Pro 1 To chute à -49%, la télé OLED Panasonic à -47%, le Roborock QV35A à -44%.
Des niveaux qu’on croise habituellement lors du Black Friday. L’approche du week-end de Pâques ajoute une raison logistique supplémentaire : commander ce samedi permet d’être livré avant les jours fériés du début avril. Une fenêtre courte, mais efficace.
Questions fréquentes avant d’acheter
Peut-on être livré avant Pâques en commandant ce week-end ?
Avec Amazon Prime, la livraison express est généralement traitée sous 24 à 48 heures. Une commande passée ce samedi devrait arriver bien avant le jeudi 2 avril.
La remise à -74% sur le Lefant M3 Max est-elle fiable ?
Un écart aussi important peut refléter un prix de référence surévalué. Il est vivement recommandé de consulter l’historique des prix via un outil comme Keepa avant de valider l’achat.
Comment savoir si une promo est vraiment une bonne affaire ?
Comparer le prix actuel avec l’historique Amazon reste le meilleur réflexe. Un produit à -20% depuis six mois mérite plus de confiance qu’une remise affichée depuis 48 heures.