Le changement d’heure, c’est chaque année le signal officieux du retour des beaux jours. Cette année, la coïncidence est double : le week-end de Pâques arrive dans la foulée, la semaine prochaine, et avec lui l’envie de préparer maison, jardin et setup tech pour la belle saison. Autant d’occasions de faire le plein de bon matériel à prix réduit.

Cette sélection balaye large. Côté jardin, le robot tondeuse Dreamy A1 Pro fait une entrée remarquée à moins de 900 euros. Pour le salon, la TV OLED Panasonic 55 pouces affiche une remise rarement vue à ce niveau. Les amateurs de smartphones trouveront leur bonheur entre le Google Pixel 9a et le Poco X8 Pro, tandis que les fans d’Apple pourront craquer sur le MacBook Air M5 ou les AirPods Pro 3 en promotion.

Composants PC, écrans gaming, aspirateurs robots laveurs, accessoires de charge, mini PC compacts… Vingt et une offres concrètes, avec des baisses de prix qui se justifient, pour tous les budgets et tous les profils. Seul impératif : ne pas trop attendre. Les stocks sur ce type de promotions peuvent fondre vite, surtout à l’approche d’un long week-end férié.