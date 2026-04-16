L’heure est venue de transformer votre salon en véritable tribune VIP sans pour autant vider intégralement votre compte en banque. Ce TV Hisense 75U79Q (édition 2025) se positionne sur le marché comme un écran pensé pour le grand spectacle, et son passage à 799,99 € au lieu des 999,00 € récents rebat totalement les cartes du moment. Ce tarif exceptionnel, qui inclut une belle économie directe de 199,01 €, s’adresse prioritairement aux amateurs de sport, de cinéma ou de jeu vidéo cherchant une surface d’affichage véritablement immense et lumineuse.

Si vous souhaitez enfin franchir le cap de la technologie MiniLED sur une diagonale gigantesque de 189 cm sans prendre de risque financier majeur, profitez de cette remise inédite sur ce téléviseur Hisense chez Darty sans plus attendre.