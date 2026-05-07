Sous les 400 € pour un TV QLED 55 pouces sorti en 2025, c’est suffisamment rare chez Samsung pour mériter qu’on s’y attarde. Amazon affiche actuellement le Q7F3 à 397 €, son niveau de prix le plus bas observé depuis sa sortie, et on fait le point pour vous aider à décider si l’offre tient vraiment la route.
Le Samsung Q7F3 est le modèle QLED entrée de gamme de Samsung pour 2025, positionné juste en dessous des séries QN70F et QN90F dans la hiérarchie de la marque. Il embarque la technologie Quantum Dot, le processeur Q4 AI Gen1 et le système Tizen OS, en ciblant les foyers qui souhaitent franchir le cap du grand écran 4K connecté sans dépasser le budget des 400 €.
À 397 €, son prix actuel est inférieur au plus bas observé sur les 30 derniers jours (418,83 €), ce qui en fait un point d’entrée intéressant, même si ce TV présente quelques concessions à ne pas négliger. La fiche produit complète est disponible directement sur Amazon.
Pourquoi choisir ce téléviseur Samsung ?
- Prix actuel : 397,00 € au lieu de 427,49 € (en dessous du prix le plus bas des 30 derniers jours : 418,83 €)
- Dalle : QLED 55 pouces 4K UHD (3 840 x 2 160 px), 50 Hz natif, Quantum HDR + HDR10+
- Système : Tizen OS avec 7 ans de mises à jour garanties, Gaming Hub, Knox Security, AirPlay 2, Bixby
QLED, IA et polyvalence : ce que le Q7F3 2025 propose réellement
Sortir une image QLED avec un volume de couleur à 100% à moins de 400 €, c’est précisément la promesse de Samsung sur ce TV 2025. Le processeur Q4 AI Gen1 prend en charge l’upscaling 4K, l’ajustement automatique du son via l’Adaptive Sound, et détecte même le type de jeu lancé pour basculer en mode optimisé automatiquement grâce à l’AI Auto Game Mode.
La compatibilité Q-Symphony permet de synchroniser les enceintes du TV et d’une barre de son Samsung pour une restitution sonore combinée, et l’OTS Lite assure un son virtuel positionnel pour les films et séries. Dans notre comparatif des meilleurs téléviseurs Samsung, la rédaction souligne que les modèles QLED de la marque constituent une valeur sûre pour les pièces lumineuses, avec une luminosité et une saturation des couleurs difficilement égalées par les LCD classiques.
Un positionnement d’entrée de gamme QLED : ni OLED, ni Neo QLED
Ce TV s’installe dans la catégorie QLED standard avec rétroéclairage LED direct, loin des performances de la gamme Neo QLED ou des modèles QD-OLED de Samsung.
Il offre une image lumineuse et colorée, mais ne dispose pas de la gestion de zones de rétroéclairage avancée des Neo QLED, ce qui se traduit par un contraste moins précis dans les scènes sombres et un risque de blooming visible.
✅ Les points forts
- Technologie Quantum Dot avec volume de couleur à 100% et validation PANTONE pour une colorimétrie précise
- Processeur Q4 AI Gen1 avec upscaling 4K, optimisation image/son par IA et AI Auto Game Mode
- Tizen OS fluide avec 7 ans de mises à jour garanties, accès à toutes les grandes plateformes de streaming
- Compatibilité AirPlay 2, SmartThings, Alexa, Google Assistant et Bixby pour un écosystème connecté complet
- Gaming Hub centralisé, Game Bar intégrée, Hue Sync et Q-Symphony pour une expérience multimédia élargie
- Télécommande SolarCell rechargeable solaire incluse, un geste durable apprécié
❌ Les limites
- Taux de rafraîchissement natif de 50 Hz seulement : pas adapté aux joueurs cherchant le 120 fps ou le VRR
- Absence d’HDMI 2.1 : les consoles next-gen (PS5, Xbox Series X) ne bénéficieront pas de toutes leurs capacités
- Un seul port USB-A 2.0 : connectique limitée pour les périphériques externes
- Classe énergétique G : la plus mauvaise du barème européen, avec une consommation annuelle estimée à 130 kWh
- Pas de contrôle de zones avancé (pas de dimming local fin) : les noirs profonds et le contraste des scènes sombres restent en retrait face aux Neo QLED et OLED
À 397 €, ce TV Samsung Q7F3 55 pouces est une proposition cohérente pour qui cherche un grand téléviseur 4K QLED récent, doté d’un Smart TV complet et d’une image lumineuse adaptée aux salons bien éclairés. Il conviendra parfaitement aux utilisateurs de streaming intensif, aux familles souhaitant une interface intuitive, et à ceux qui évoluent dans l’écosystème Samsung SmartThings.
En revanche, les joueurs exigeants, les cinéphiles férus de noirs profonds et les acheteurs soucieux de leur consommation électrique auront tout intérêt à regarder du côté des Neo QLED ou à patienter pour des promotions sur des gammes supérieures. Ce niveau de prix sur un TV Samsung QLED 55 pouces de l’année est suffisamment rare pour mériter une décision rapide.
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