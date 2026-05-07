Le Samsung Q7F3 est le modèle QLED entrée de gamme de Samsung pour 2025, positionné juste en dessous des séries QN70F et QN90F dans la hiérarchie de la marque. Il embarque la technologie Quantum Dot, le processeur Q4 AI Gen1 et le système Tizen OS, en ciblant les foyers qui souhaitent franchir le cap du grand écran 4K connecté sans dépasser le budget des 400 €.

À 397 €, son prix actuel est inférieur au plus bas observé sur les 30 derniers jours (418,83 €), ce qui en fait un point d’entrée intéressant, même si ce TV présente quelques concessions à ne pas négliger. La fiche produit complète est disponible directement sur Amazon.