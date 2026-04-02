C’est typiquement le genre d’offre qui bouscule la hiérarchie des téléviseurs 55". La Panasonic TB-55Z60AEG est une TV OLED 4K de 139 cm dotée d’un panneau 120 Hz, du Dolby Vision, du Dolby Atmos et d’un système Smart TV TiVo, ce qui en fait un modèle d’abord pensé pour les films, les séries et un usage familial polyvalent.

À ce niveau de prix, elle peut avoir beaucoup de sens pour celles et ceux qui veulent enfin passer à l’OLED sans viser les références les plus onéreuses du marché. Pour consulter l’offre, vous pouvez retrouver cette Panasonic TB-55Z60AEG chez Amazon au tarif de 665,85 €.