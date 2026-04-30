La Coupe du Monde 2026 approche, et regarder les matchs sur un écran trop petit, ça ne pardonne pas. Les French Days sont précisément le bon moment pour investir dans une TV digne de ce nom. Pourquoi maintenant plutôt qu’en juin ? Simple : les soldes d’été démarrent fin juin, pile pendant la compétition. Trop tard pour recevoir et installer un nouvel écran à temps.

Cette sélection regroupe cinq TV 4K Ultra HD en promotion chez Amazon et Cdiscount, entre 50 et 65 pouces. QLED, NeoQLED MiniLED, Ambilight, Google TV ou Fire TV : il y en a pour tous les usages et tous les budgets. Des dalles taillées pour les soirées films, les sessions gaming et, bien sûr, les grandes rencontres de cet été.