Les French Days 2026 sont l’occasion rêvée de s’équiper d’une grande TV avant la Coupe du Monde. Voici 5 téléviseurs 4K en promotion, du 50 au 65 pouces, aux prix les plus bas observés depuis plusieurs mois.

© clubic
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La Coupe du Monde 2026 approche, et regarder les matchs sur un écran trop petit, ça ne pardonne pas. Les French Days sont précisément le bon moment pour investir dans une TV digne de ce nom. Pourquoi maintenant plutôt qu’en juin ? Simple : les soldes d’été démarrent fin juin, pile pendant la compétition. Trop tard pour recevoir et installer un nouvel écran à temps.

Cette sélection regroupe cinq TV 4K Ultra HD en promotion chez Amazon et Cdiscount, entre 50 et 65 pouces. QLED, NeoQLED MiniLED, Ambilight, Google TV ou Fire TV : il y en a pour tous les usages et tous les budgets. Des dalles taillées pour les soirées films, les sessions gaming et, bien sûr, les grandes rencontres de cet été.

Voici les meilleures offres Amazon des French Days

Découvrir les offres !

Quelle TV choisir selon son usage ?

Cinq modèles, cinq profils d’acheteurs. Le choix dépend avant tout de la taille de votre pièce et de l’usage principal.

Samsung 65QN72F NeoQLED MiniLED : la référence haut de gamme de la sélection, avec rétroéclairage MiniLED et 144 Hz, idéale pour les films et le gaming en grand format.

Meilleurs prix
Voir plus de prix
Les plus
  • Taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz
  • Technologie 4K AI Upscaling
  • Compatibilité avec Bixby et Alexa
  • Audio immersif avec OTS Lite
Les moins
  • Dépendance à l'écosystème SmartThings

Samsung 65Q7F2 QLED 65” : une valeur sûre sous les 500 € pour un 65 pouces QLED avec Gaming Hub intégré.

Meilleurs prix
Voir plus de prix
Les plus
  • Technologie Quantum Dots pour 100% du volume couleur
  • Processeur Q4 AI optimisant l'expérience 4K
  • Intégration de Bixby pour le contrôle vocal
  • Accès à plus de 150 chaînes gratuites
Les moins
  • Nécessite un environnement SmartThings pour certaines fonctionnalités

Philips 50PUS8400 Ambilight : la meilleure remise de la sélection (-25%), avec technologie Ambilight pour une expérience immersive en salle obscure.

Meilleurs prix
Les plus
  • Ambilight crée une immersion unique
  • Résolution 4K UHD pour des détails nets
  • Technologie QLED assure des couleurs éclatantes
  • Smart TV avec nombreuses applications
Les moins
  • Adapté principalement aux grands espaces

TCL 65T6C Fire TV : l’option 65 pouces la plus accessible, pilotable directement depuis l’interface Amazon Fire TV.

Téléviseur 65 pouces, QLED 4K UHD, idéal pour cinéma maison, avec son et image immersifs.
469 € chez amazon.fr
Les plus
  • Écran QLED 65 pouces pour des couleurs vives
  • Résolution 4K UHD pour des détails précis
  • Support HDR multi-format pour une meilleure luminosité
  • Son Dolby Atmos pour une immersion audio
Les moins
  • Peut nécessiter un espace large pour l'installation

TCL 55V6C Google TV : le rapport qualité/prix de la sélection à moins de 360 €, avec Google TV natif et compatibilité Alexa.

Meilleurs prix
Les plus
  • Affichage 4K HDR pour une qualité d'image exceptionnelle
  • Google TV intégré pour un accès intuitif aux contenus
  • Excellente connectivité avec Wi-Fi, Bluetooth, et HDMI
  • Son Dolby Audio pour une immersion sonore
Les moins
  • Classe énergétique E, moins efficace

Pourquoi c’est le bon moment pour acheter ?

Les remises sont réelles : entre -11% et -25% selon les modèles, avec un prix plancher confirmé sur les 30 derniers jours. Le timing est stratégique : les prochaines promotions sérieuses seront celles des soldes d’été, prévues fin juin, soit en pleine Coupe du Monde, trop tard pour recevoir et configurer sa TV avant les premiers matchs. Les stocks sont limités sur les TV en promo pendant les événements commerciaux. Ces prix ne sont pas garantis au-delà des French Days.

FAQ : vos questions sur les bons plans TV French Days

Jusqu’à quand durent les French Days 2026 ?

Les French Days se terminent le mardi 5 mai 2026. Passé cette date, les prix remontent et les stocks les plus avantageux disparaissent en premier.

Ces prix sont-ils vraiment les plus bas du marché ?

Oui, les prix affichés correspondent aux tarifs les plus bas observés sur ces modèles depuis au moins 30 jours, selon les historiques de prix disponibles au moment de la rédaction.

Puis-je recevoir ma TV avant le début de la Coupe du Monde ?

En commandant maintenant, la livraison standard est estimée entre 2 et 5 jours ouvrés. Largement suffisant pour être installé avant le coup d’envoi.

Les meilleurs bons plans services en ligne

French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres

Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.

Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.

Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !