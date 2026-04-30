Les French Days 2026 sont l’occasion rêvée de s’équiper d’une grande TV avant la Coupe du Monde. Voici 5 téléviseurs 4K en promotion, du 50 au 65 pouces, aux prix les plus bas observés depuis plusieurs mois.
La Coupe du Monde 2026 approche, et regarder les matchs sur un écran trop petit, ça ne pardonne pas. Les French Days sont précisément le bon moment pour investir dans une TV digne de ce nom. Pourquoi maintenant plutôt qu’en juin ? Simple : les soldes d’été démarrent fin juin, pile pendant la compétition. Trop tard pour recevoir et installer un nouvel écran à temps.
Cette sélection regroupe cinq TV 4K Ultra HD en promotion chez Amazon et Cdiscount, entre 50 et 65 pouces. QLED, NeoQLED MiniLED, Ambilight, Google TV ou Fire TV : il y en a pour tous les usages et tous les budgets. Des dalles taillées pour les soirées films, les sessions gaming et, bien sûr, les grandes rencontres de cet été.
Top 5 bons plans TV pour les French Days 2026
- Samsung 65QN72F NeoQLED MiniLED 65” à 699 € au lieu de 719 €
- Samsung 65Q7F2 QLED 65” à 499,90 € au lieu de 529 €
- Philips 50PUS8400 Ambilight QLED 50” à 379,90 € au lieu de 508 €
- TCL 65T6C Fire TV QLED 65” à 469 € au lieu de 529 €
- TCL 55V6C Google TV LED 55” à 359 € au lieu de 449 €
Quelle TV choisir selon son usage ?
Cinq modèles, cinq profils d’acheteurs. Le choix dépend avant tout de la taille de votre pièce et de l’usage principal.
Samsung 65QN72F NeoQLED MiniLED : la référence haut de gamme de la sélection, avec rétroéclairage MiniLED et 144 Hz, idéale pour les films et le gaming en grand format.
- Taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz
- Technologie 4K AI Upscaling
- Compatibilité avec Bixby et Alexa
- Audio immersif avec OTS Lite
- Dépendance à l'écosystème SmartThings
Samsung 65Q7F2 QLED 65” : une valeur sûre sous les 500 € pour un 65 pouces QLED avec Gaming Hub intégré.
- Technologie Quantum Dots pour 100% du volume couleur
- Processeur Q4 AI optimisant l'expérience 4K
- Intégration de Bixby pour le contrôle vocal
- Accès à plus de 150 chaînes gratuites
- Nécessite un environnement SmartThings pour certaines fonctionnalités
Philips 50PUS8400 Ambilight : la meilleure remise de la sélection (-25%), avec technologie Ambilight pour une expérience immersive en salle obscure.
TCL 65T6C Fire TV : l’option 65 pouces la plus accessible, pilotable directement depuis l’interface Amazon Fire TV.
- Écran QLED 65 pouces pour des couleurs vives
- Résolution 4K UHD pour des détails précis
- Support HDR multi-format pour une meilleure luminosité
- Son Dolby Atmos pour une immersion audio
- Peut nécessiter un espace large pour l'installation
TCL 55V6C Google TV : le rapport qualité/prix de la sélection à moins de 360 €, avec Google TV natif et compatibilité Alexa.
- Affichage 4K HDR pour une qualité d'image exceptionnelle
- Google TV intégré pour un accès intuitif aux contenus
- Excellente connectivité avec Wi-Fi, Bluetooth, et HDMI
- Son Dolby Audio pour une immersion sonore
- Classe énergétique E, moins efficace
Pourquoi c’est le bon moment pour acheter ?
Les remises sont réelles : entre -11% et -25% selon les modèles, avec un prix plancher confirmé sur les 30 derniers jours. Le timing est stratégique : les prochaines promotions sérieuses seront celles des soldes d’été, prévues fin juin, soit en pleine Coupe du Monde, trop tard pour recevoir et configurer sa TV avant les premiers matchs. Les stocks sont limités sur les TV en promo pendant les événements commerciaux. Ces prix ne sont pas garantis au-delà des French Days.
FAQ : vos questions sur les bons plans TV French Days
Jusqu’à quand durent les French Days 2026 ?
Les French Days se terminent le mardi 5 mai 2026. Passé cette date, les prix remontent et les stocks les plus avantageux disparaissent en premier.
Ces prix sont-ils vraiment les plus bas du marché ?
Oui, les prix affichés correspondent aux tarifs les plus bas observés sur ces modèles depuis au moins 30 jours, selon les historiques de prix disponibles au moment de la rédaction.
Puis-je recevoir ma TV avant le début de la Coupe du Monde ?
En commandant maintenant, la livraison standard est estimée entre 2 et 5 jours ouvrés. Largement suffisant pour être installé avant le coup d’envoi.
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French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !