Voilà typiquement le genre d’offre qui illustre l’évolution du marché TV. Cette Samsung Crystal UHD 55U8075F est une Smart TV 4K de 55 pouces pensée pour un usage familial simple, avec WiFi, Bluetooth, AirPlay, HDR, Gaming Hub et l’écosystème connecté habituel de la marque.

Le prix barré affiché par Amazon reste modeste, avec 369,00 € contre 349,99 € aujourd’hui, mais le vrai sujet est ailleurs : il y a encore quelques années, une 55" Samsung avec ce niveau d’équipement se négociait bien plus souvent au-dessus des 500 €.