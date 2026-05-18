Le 11 juin 2026, le coup d'envoi de la Coupe du Monde retentit depuis les États-Unis, le Canada et le Mexique. En France, les matchs se regarderont en direct à la télévision, ce qui fait de cette période un moment idéal pour s'équiper. Fnac et Darty ont anticipé la demande et proposent une sélection pensée pour le foot à domicile, avec des promos ciblées sur des téléviseurs récents.

Au programme : cinq modèles issus des gammes 2025 de Samsung et Hisense, deux marques bien implantées dans le segment 4K. Les technologies représentées vont du QLED au Mini LED, avec des remises allant de 30 à 150 euros selon les références. Les diagonales couvrent aussi bien les petits salons que les grandes pièces familiales.

Le timing se resserre. Commander maintenant laisse encore une marge confortable pour être livré et installé avant les premiers matchs. Les stocks sont limités sur les grandes tailles. Voici les cinq références à surveiller de près.