La Coupe du Monde démarre dans moins d'un mois et le moment est bien choisi pour renouveler son écran avant le coup d'envoi. Fnac et Darty proposent ce lundi des baisses de prix significatives sur cinq TV QLED et Mini LED 4K, des modèles 2025 signés Hisense et Samsung, en diagonales de 43 à 85 pouces.
Le 11 juin 2026, le coup d'envoi de la Coupe du Monde retentit depuis les États-Unis, le Canada et le Mexique. En France, les matchs se regarderont en direct à la télévision, ce qui fait de cette période un moment idéal pour s'équiper. Fnac et Darty ont anticipé la demande et proposent une sélection pensée pour le foot à domicile, avec des promos ciblées sur des téléviseurs récents.
Au programme : cinq modèles issus des gammes 2025 de Samsung et Hisense, deux marques bien implantées dans le segment 4K. Les technologies représentées vont du QLED au Mini LED, avec des remises allant de 30 à 150 euros selon les références. Les diagonales couvrent aussi bien les petits salons que les grandes pièces familiales.
Le timing se resserre. Commander maintenant laisse encore une marge confortable pour être livré et installé avant les premiers matchs. Les stocks sont limités sur les grandes tailles. Voici les cinq références à surveiller de près.
Top 5 des meilleures TV en promo chez Fnac et Darty pour la Coupe du Monde
- TV Hisense QLED 43E79Q 108 cm 2025 à 349,99 € au lieu de 379,99 €
- TV Hisense QLED 50E79Q 126 cm 2025 à 399,99 € au lieu de 449,99 €
- TV Samsung QLED TQ55Q7F5 140 cm 2025 à 449,99 € au lieu de 499,99 €
- TV Hisense Mini LED 65U79Q 164 cm 2025 à 599,99 € au lieu de 749,99 €
- TV Samsung QLED TQ85Q7F 216 cm 2025 à 999,99 € au lieu de 1 099 €
Quel modèle choisir pour suivre le Mondial depuis son canapé ?
Entre les diagonales, les technologies et les budgets, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Chaque référence de cette sélection répond à un profil précis.
Hisense QLED 43E79Q PRO : la valeur sûre pour une salle à manger ou une chambre, avec une image QLED soignée et un prix accessible sous les 350 €.
Hisense QLED 50E79Q PRO : le bon équilibre entre taille et budget pour un salon de taille standard, en 4K avec un traitement colorimétrique convaincant.
Samsung QLED TQ55Q7F5 : une diagonale très populaire pour regarder les matchs en famille, avec la signature Samsung sur la qualité d'image.
Hisense Mini LED 65U79Q : la technologie Mini LED apporte un contraste plus précis et une meilleure luminosité — un vrai atout pour les retransmissions en pleine journée.
Samsung QLED TQ85Q7F : réservée aux grands espaces, cette dalle 216 cm transforme le salon en salle de projection pour les grandes soirées foot.
Pourquoi ces promos TV méritent attention avant le coup d'envoi
Les remises affichées vont de 30 à 150 euros, avec un point fort sur la Hisense Mini LED 65 pouces qui chute de 150 euros. Tous les modèles sélectionnés datent de 2025, ce qui garantit leur compatibilité avec les derniers formats (HDR10+, Dolby Vision, HDMI 2.1).
La livraison à domicile est rapide chez Fnac et Darty, mais les stocks sur les grandes diagonales restent limités. Acheter maintenant, c'est aussi éviter les achats en urgence de dernière minute, souvent à plein tarif. Le Mondial, ça ne se regarde bien qu'une fois tous les quatre ans.
Vos questions fréquentes sur des offres TV
Faut-il une TV 4K pour regarder le Mondial en bonne qualité ?
La diffusion en 4K n'est pas encore universelle sur toutes les chaînes françaises, mais une dalle 4K améliore déjà l'image grâce à l'upscaling. C'est un investissement qui reste pertinent bien après la compétition.
Quelle taille d'écran pour mon salon ?
Pour une distance de visionnage de 2 à 3 mètres, les modèles 55 à 65 pouces sont adaptés. En deçà de 2 mètres, les 43 ou 50 pouces sont suffisants et plus confortables à regarder.
Les prix barrés chez Fnac et Darty sont-ils fiables ?
Oui. Conformément à la réglementation européenne, le prix barré correspond au tarif le plus bas pratiqué sur les 30 jours précédant la promotion.
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