Le TB-55W61AEZ repose sur une dalle LCD rétroéclairée LED affichant une définition 4K UHD de 3 840 × 2 160 pixels, associée au moteur 4K Colour Engine maison de Panasonic. Ce processeur est conçu pour optimiser la fidélité des couleurs et la gestion des niveaux de luminosité, avec un résultat globalement naturel et équilibré, fidèle à l'ADN de la marque.

La prise en charge du Dolby Vision (qui ajuste dynamiquement contraste et couleurs scène par scène) lui confère un avantage notable à ce prix face à des modèles concurrents qui se limitent au HDR10. Comme le Labo Clubic le souligne régulièrement dans ses analyses de la gamme Panasonic, la marque japonaise mise sur la précision et la fidélité des couleurs plutôt que sur le spectaculaire, avec un savoir-faire forgé auprès des professionnels du cinéma.

Ce positionnement convient particulièrement aux amateurs de films et de séries qui privilégient un rendu réaliste plutôt qu'une saturation agressive.