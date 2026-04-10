La TV QLED Samsung TQ65Q7F5 65 pouces 4K AI SmartTV 2025 passe à 599 € au lieu de 949 € chez Boulanger, soit 350 € de remise sur le téléviseur 65 pouces QLED 4K milieu de gamme de Samsung.
Le Samsung TQ65Q7F5 est le modèle d'entrée dans la gamme QLED 65 pouces de Samsung pour 2025, et il positionne un téléviseur ambitieux sur le papier : technologie Quantum Dot avec 100% de volume de couleur, processeur Q4 AI avec upscaling 4K par intelligence artificielle, Quantum HDR avec HDR10+ dynamique et une connectique complète incluant trois ports HDMI 2.1.
À 599 € chez Boulanger, il passe à son meilleur prix observé depuis son lancement, bien en dessous de sa moyenne de marché autour de 719 € chez les autres revendeurs et de son prix conseillé à 949 €. Sur les comparateurs, le TQ65Q7F5 s'affiche entre 519 € et 769 € selon les revendeurs, avec la plupart des offres fiables autour de 584 € à 629 €. L'offre Boulanger à 599 € se situe dans la fourchette basse du marché, avec l'avantage d'une livraison en magasin ou à domicile avec installation possible.
Pourquoi choisir le Samsung TQ65Q7F5 ?
- Processeur Q4 AI avec Color Booster Pro et upscaling 4K, qui optimise automatiquement la qualité d'image selon le contenu diffusé, améliore l'expression des couleurs en temps réel et rehausse les sources basse définition en quasi-4K, une avance décisive sur les TV LED classiques sans intelligence artificielle embarquée.
- Quantum HDR avec HDR10+ dynamique, la technologie d'affichage scène par scène qui ajuste la luminosité et les contrastes image par image pour des noirs profonds et des blancs éclatants, couplée à plus d'un milliard de nuances de couleurs offertes par la technologie Quantum Dot.
- Gaming Hub intégré avec AI Auto Game Mode, qui bascule automatiquement en mode jeu dès qu'une console est détectée, avec accès aux plateformes de jeu en cloud (Xbox Game Pass, Nvidia GeForce Now), Ultra Wide Game View et compatibilité HGiG pour les joueurs exigeants.
Un téléviseur QLED 65 pouces de milieu de gamme bien équipé
Le Samsung TQ65Q7F5 affiche un design Slim Look à 3 bords quasi invisibles, un pied central discret et une épaisseur de 60,6 mm sans pied. Il tourne sous Tizen OS avec accès à l'ensemble des plateformes de streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV+), aux assistants vocaux Google, Bixby et Alexa, et à l'écosystème SmartThings avec compatibilité Matter et AirPlay 2. La connectique est complète : 3 ports HDMI 2.1 dont un eARC, 1 USB, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, sortie audio optique et Ethernet.
Le processeur Q4 AI : ce qui différencie ce TV de la génération précédente
L'argument central du TQ65Q7F5 face aux modèles sans IA de la même gamme, c'est la Samsung Vision AI portée par le processeur Q4 AI. En pratique, la Vision AI analyse en temps réel le contenu affiché pour optimiser automatiquement l'image et le son selon le type de scène : mode film, sport, gaming ou ambiance, sans aucune intervention manuelle.
La fonction Color Booster Pro va plus loin : elle analyse les zones de couleur individuellement pour corriger les teintes moins saturées sans altérer les zones correctement calibrées. Le résultat se traduit par une image perçue comme plus naturelle et plus lumineuse dans les conditions d'éclairage variables d'un salon, ce qu'un processeur non IA ne peut pas reproduire.
350 € de remise sur un TV lancé à 949 €
Lancé à 949 €, le Samsung TQ65Q7F5 s'affiche aujourd'hui en moyenne autour de 599 € à 629 € chez les revendeurs les mieux-disants. L'offre Boulanger à 599 € présente un avantage clé sur les marketplaces : retrait en magasin le jour même, installation à domicile disponible en option et SAV en boutique, des garanties inexistantes sur les vendeurs tiers.
À ce prix, il se positionne clairement comme l'entrée la plus cohérente dans le segment QLED 65 pouces 4K AI 2025, nettement en dessous des modèles Q8 et Q9 de la même gamme qui démarrent au-dessus des 800 €.ntenu
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