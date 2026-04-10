Le Samsung TQ65Q7F5 est le modèle d'entrée dans la gamme QLED 65 pouces de Samsung pour 2025, et il positionne un téléviseur ambitieux sur le papier : technologie Quantum Dot avec 100% de volume de couleur, processeur Q4 AI avec upscaling 4K par intelligence artificielle, Quantum HDR avec HDR10+ dynamique et une connectique complète incluant trois ports HDMI 2.1.

À 599 € chez Boulanger, il passe à son meilleur prix observé depuis son lancement, bien en dessous de sa moyenne de marché autour de 719 € chez les autres revendeurs et de son prix conseillé à 949 €. Sur les comparateurs, le TQ65Q7F5 s'affiche entre 519 € et 769 € selon les revendeurs, avec la plupart des offres fiables autour de 584 € à 629 €. L'offre Boulanger à 599 € se situe dans la fourchette basse du marché, avec l'avantage d'une livraison en magasin ou à domicile avec installation possible.