Apparu en 2025, le Philips 55PUS8200 s’inscrit dans la gamme intermédiaire de la marque néerlandaise, en dessous des séries OLED ou “The One”, mais au-dessus des entrées de gamme sans Ambilight. À 374,90 €, soit une remise de 25% sur son prix conseillé, ce TV cible clairement les amateurs de cinéma maison qui veulent l’effet Ambilight sans s’engager dans un budget premium. Le modèle embarque la plateforme Titan OS, un système Smart TV développé en Europe avec un accent mis sur la protection des données et la rapidité de navigation.

La rédaction avait déjà repéré ce modèle lors de son passage à 399 € à l’approche des fêtes, soulignant alors que « l'écran combine un format adapté à la plupart des salons et une technologie Ambilight unique dans cette gamme ».