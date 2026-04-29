Avec un tournoi mondial qui démarre le 11 juin 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le timing de cette offre est difficile à ignorer. Une diagonale de 65 pouces, c’est précisément la taille à partir de laquelle un match de football change d’atmosphère dans un salon standard, et la technologie QLED de Philips promet des couleurs plus saturées et une luminosité supérieure à un LCD classique sans rehaussement colorimétrique.

Le HDR10+ ajoute un surcroît de dynamisme sur les contenus compatibles, ce qui rend les retransmissions en haute dynamique plus percutantes, à condition que votre opérateur ou plateforme de streaming le prenne en charge. La rédaction a régulièrement analysé les références QLED de ce segment de prix, et Philips y occupe une position cohérente entre les entrées de gamme Samsung et les modèles Hisense.