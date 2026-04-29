À l’heure où les French Days ouvrent leur premier jour de promotions et où la Coupe du monde 2026 pointe à l’horizon, Cdiscount dégaine un TV Philips QLED 65 pouces 4K HDR10+ à 454,90 € avec le code COCORICO25. On fait le point pour vous aider à décider si cette télé mérite vraiment une place dans votre salon cet été.
Voici le Philips QLED 65” 4K HDR10+ à 454,90 € au lieu de 479,90 € chez Cdiscount avec le code COCORICO25
Les French Days sont rarement avares en offres sur les grandes diagonales, et cette édition 2026 confirme la tendance dès le premier jour. Cdiscount propose une Philips QLED de 65 pouces (164 cm), positionnée dans le segment des grandes dalles accessibles où les vrais écarts de prix sont souvent rares.
Avec le code promo COCORICO25, l’addition tombe à 454,90 €, soit environ 120 € de moins que sur Amazon où un modèle équivalent est actuellement affiché à 574,99 €. Un différentiel suffisamment tangible pour qu’on s’y arrête sérieusement, surtout à quelques semaines d’un été chargé en matchs.
Pourquoi choisir cette TV Philips QLED 65 pouces 4K ?
- Prix après code promo : 454,90 € chez Cdiscount (code COCORICO25), contre 574,99 € sur Amazon pour un modèle équivalent
- Dalle QLED 65 pouces (164 cm) 4K UHD, compatible HDR10, HDR10+, HDR HLG et Micro Dimming
- Smart TV complète avec AirPlay 2, Matter, Google Home, Amazon Alexa, Wi-Fi et Bluetooth intégrés
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Une dalle 65" pour transformer vos soirées Coupe du monde cet éyé
Avec un tournoi mondial qui démarre le 11 juin 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le timing de cette offre est difficile à ignorer. Une diagonale de 65 pouces, c’est précisément la taille à partir de laquelle un match de football change d’atmosphère dans un salon standard, et la technologie QLED de Philips promet des couleurs plus saturées et une luminosité supérieure à un LCD classique sans rehaussement colorimétrique.
Le HDR10+ ajoute un surcroît de dynamisme sur les contenus compatibles, ce qui rend les retransmissions en haute dynamique plus percutantes, à condition que votre opérateur ou plateforme de streaming le prenne en charge. La rédaction a régulièrement analysé les références QLED de ce segment de prix, et Philips y occupe une position cohérente entre les entrées de gamme Samsung et les modèles Hisense.
Ce qu’elle apporte face à ses concurrentes à ce tarif
À 454,90 €, cette Philips joue dans une catégorie où la densité de l’offre est forte et où chaque compromis technique mérite d’être pesé. Elle ne revendique pas de dalle native 100 Hz ni un processeur de traitement d’image haut de gamme, ce qui la place clairement dans le segment intermédiaire plutôt que premium.
✅ Les points forts
- Diagonale généreuse de 65 pouces pour un budget contenu sous les 455 €
- Technologie QLED avec HDR10+ pour des couleurs vives et un contraste perçu convaincant
- Compatibilité AirPlay 2 et Matter pour une intégration fluide dans un écosystème Apple ou domotique
- Triple tuner (TNT, satellite, câble) pour une installation sans contrainte de source
- Connectivité étendue : Wi-Fi, Bluetooth, Google Home et Amazon Alexa via Echo
❌ Les limites
- Dalle 50/60 Hz : insuffisante pour les gamers exigeants ou les contenus natifs 120 Hz
- 20 W RMS en 2.0 : correct pour un usage quotidien, mais une barre de son s’imposera lors des grandes soirées
- Classe énergétique E (G en mode HDR) : une consommation électrique à intégrer dans le calcul sur la durée
- Micro Dimming plutôt que Full Array Local Dimming : les noirs resteront en retrait face à un OLED ou un Mini LED haut de gamme
Voici la Philips QLED 65” 4K HDR10+ à 454,90 € au lieu de 479,90 € chez Cdiscount avec le code COCORICO25
Cette Philips QLED 65 pouces 4K s’adresse en priorité à ceux qui veulent une grande télé pour les soirées collectives, sans franchir la barre des 500 €. L’écart avec Amazon est réel, le moment est bien choisi, et la fiche technique couvre l’essentiel pour un usage familial ou entre amis devant les matchs cet été.
En revanche, si vous êtes gamer, cinéphile exigeant ou si vous recherchez des noirs profonds digne d’un home cinéma, un budget plus élevé vers l’OLED ou le Mini LED sera mieux justifié. Pour les autres, à ce prix, 65 pouces de QLED avec HDR10+ et AirPlay 2 reste une proposition honnête qu’un bon coup de code promo rend encore plus difficile à écarter.
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French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !