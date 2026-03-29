La TV Hisense 55U79Q Mini LED 4K 144 Hz millésime 2025 passe à 519,99 € chez Darty avec le code promo DARTY50, soit 50 € de remise immédiate sur un modèle taillé pour le sport, le gaming et le streaming à l'approche de la Coupe du Monde 2026.
La Coupe du Monde 2026 débute en juin, et si vous envisagez un upgrade TV avant les grands matchs, la fenêtre est ouverte. Chez Darty, la Hisense 55U79Q Mini LED 4K 2025 passe à 519,99 € au lieu de 569,99 € avec le code promo DARTY50, soit 50 € de remise directe sur un TV Mini LED de dernière génération avec dalle 144 Hz, Dolby Vision IQ et une luminosité optimisée pour les contenus sportifs. À moins de 520 €, c'est l'un des TV Mini LED les mieux positionnés du marché sur cette diagonale en ce moment.
Pourquoi choisir le Hisense 55U79Q Mini LED 2025 ?
- Un rétroéclairage Mini LED avec local dimming précis qui offre des noirs profonds et une luminosité élevée sur les zones lumineuses, pour un rendu HDR nettement supérieur à un TV LCD classique à ce prix.
- Une dalle 4K 144 Hz avec un input lag de 7 ms en mode gaming, compatible HDMI 2.1, pour profiter aussi bien des matchs en direct que des jeux next-gen sur PS5 et Xbox Series X sans compromis.
- La compatibilité Dolby Vision IQ, HDR10+ et Dolby Atmos pour une expérience cinéma complète sur les plateformes de streaming, sans boîtier supplémentaire.
Un TV Mini LED complet pensé pour le sport, le gaming et le streaming
Le Hisense 55U79Q 2025 est un TV 4K UHD de 55 pouces (139 cm) équipé d'une dalle QLED Mini LED avec une fréquence de rafraîchissement native de 144 Hz, montant jusqu'à 240 Hz en mode HSR pour les contenus compatibles. Il embarque 50 W de puissance sonore avec Dolby Atmos, une interface Smart TV VIDAA avec accès aux principales plateformes de streaming, la compatibilité AirPlay 2, Amazon Alexa et Apple HomeKit pour une intégration dans un écosystème connecté.
La connectivité comprend plusieurs ports HDMI dont au moins un HDMI 2.1, Wi-Fi intégré et Bluetooth. Son épaisseur de 7,5 cm et son poids de 14,7 kg en font un modèle facile à installer sur pied ou en fixation murale.
Le Mini LED, pourquoi ça change tout pour regarder le foot ?
Ce téléviseur Hisense prend une vraie longueur d'avance pour suivre la Coupe du Monde 2026, c'est sur son rétroéclairage Mini LED. Un match de football diffusé en HDR sur beIN Sports, TF1 ou en streaming met à rude épreuve la gestion des contrastes d'un TV : un stade illuminé, une pelouse verte saturée, des maillots blancs sur fond de tribune sombre. Un TV LCD classique sans local dimming tend à bloomer sur les zones lumineuses et à aplatir les zones sombres.
Avec sa technologie Mini LED et son local dimming par zones, le 55U79Q gère ces transitions avec une précision nettement supérieure, ce qui se traduit par une image plus naturelle, plus contrastée et plus agréable sur la durée d'un match. La fréquence 144 Hz élimine par ailleurs le flou de mouvement sur les actions rapides, un avantage immédiatement perceptible sur les phases de jeu disputées.
50 € de remise avec le code DARTY50 sur un TV millésime 2025
Affiché à 569,99 € en prix standard, le Hisense 55U79Q 2025 revient à 519,99 € chez Darty avec le code promo DARTY50, soit 50 € de remise directe. À titre de comparaison, le Samsung QE55Q80D QLED 55 pouces s'affiche entre 600 et 700 € selon les enseignes pour des performances comparables en mode sport, et le LG 55QNED87 dépasse les 650 €. À moins de 520 €, le Hisense 55U79Q se positionne comme l'une des options Mini LED les plus accessibles du marché sur cette diagonale en 2025.
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