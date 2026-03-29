Le Hisense 55U79Q 2025 est un TV 4K UHD de 55 pouces (139 cm) équipé d'une dalle QLED Mini LED avec une fréquence de rafraîchissement native de 144 Hz, montant jusqu'à 240 Hz en mode HSR pour les contenus compatibles. Il embarque 50 W de puissance sonore avec Dolby Atmos, une interface Smart TV VIDAA avec accès aux principales plateformes de streaming, la compatibilité AirPlay 2, Amazon Alexa et Apple HomeKit pour une intégration dans un écosystème connecté.

La connectivité comprend plusieurs ports HDMI dont au moins un HDMI 2.1, Wi-Fi intégré et Bluetooth. Son épaisseur de 7,5 cm et son poids de 14,7 kg en font un modèle facile à installer sur pied ou en fixation murale.