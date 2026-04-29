Les French Days de printemps 2026 se tiennent du 29 avril au 5 mai, et Boulanger met en avant des remises allant jusqu’à -40% sur une large sélection high-tech et maison. Pour éviter les faux bons plans, nous avons retenu 7 offres cohérentes par leur positionnement, leur prix et leur intérêt réel à l’achat, du smartphone au MacBook en passant par les TV 4K et l’équipement de la maison.
Le TOP 7 des offres French Days chez Boulanger
- Pack Google Pack Pixel 10a + casque JBL White à 479 € au lieu de 549 €
- Samsung Galaxy A17 128 Go à 169 € au lieu de 199,99 €
- Apple Macbook Air 13,6" Puce M4 SSD 256 Go à 909 € au lieu de 999 €
- TV QLED Hisense PRO 2025 (65 pouces) à 509 € au lieu de 599 €
- TV QLED Philips Ambilight 2025 (43 pouces) à 329 € au lieu de 379 €
- Robot tondeuse MOVA Viax 250 à 469 € au lieu de 579 €
- Aspirateur laveur Tineco Floor One S5 Stretch Extreme à 229,99 € au lieu de 299 €
Pendant les French Days, le plus difficile n’est pas de trouver des promotions, mais de repérer celles qui ont un vrai sens. Entre les références d’appel, les baisses parfois modestes et les fiches techniques très inégales, mieux vaut isoler les produits qui restent pertinents même hors période commerciale.
Chez Boulanger, l’édition printemps 2026 couvre à la fois l’informatique, la téléphonie, l’image et le petit équipement domestique. Notre sélection ci-dessous ne se contente donc pas de reprendre des prix barrés : elle met en avant des produits qui gardent une vraie logique d’achat en fonction de leur usage, de leurs prestations et de leur positionnement sur le marché actuel.
Pack Google Pixel 10a + casque JBL
Le pack Google Pixel 10a avec casque JBL White est proposé à 549 € sur la fiche Boulanger, avec un smartphone équipé d’un écran OLED 6,3 pouces, de 128 Go de stockage, de 8 Go de RAM et du processeur Google Tensor G5. Sur le fond, c’est un pack intéressant pour celles et ceux qui cherchent un smartphone Android équilibré, compact et propre côté expérience logicielle, avec en bonus un accessoire audio immédiatement utile.
Samsung Galaxy A17 128 Go
Le Galaxy A17 128 Go occupe une place logique dans cette sélection pour les budgets serrés. Boulanger indique un écran 6,7 pouces, un capteur principal de 50 MP, 128 Go de stockage, une puce Exynos 1330, une batterie 5 000 mAh et une compatibilité 5G. À 169 €, il ne faut pas l’acheter pour la performance brute, mais pour un usage quotidien simple, avec un grand écran, une autonomie confortable et un cadre logiciel Samsung rassurant.
MacBook Air 13,6 pouces M4
Le MacBook Air 13,6 pouces avec puce M4, 16 Go de RAM et SSD 256 Go reste l’un des ultraportables les plus pertinents pour travailler, étudier ou produire en mobilité. Boulanger mentionne un écran Retina 13,6 pouces et une configuration M4 avec 16 Go de mémoire unifiée, ce qui en fait une machine déjà très saine pour la bureautique avancée, le multitâche et les usages créatifs légers. À 909 €, la remise le rend surtout plus accessible sur un segment où Apple baisse rarement franchement ses prix.
TV QLED Hisense PRO 2025 65 pouces
La TV Hisense PRO 2025 en 65 pouces mérite l’attention pour son rapport diagonale/prestations/prix. Sur les fiches Boulanger, les modèles Hisense PRO 2025 en 65 pouces affichent une dalle 4K QLED, une fréquence native jusqu’à 144 Hz selon la référence, du HDMI 2.1 et l’environnement Vidaa U. À 509 €, on est clairement sur une proposition intéressante pour un grand salon, en particulier si vous cherchez une TV polyvalente orientée films, sport et jeu sans entrer sur des budgets OLED beaucoup plus élevés.
TV QLED Philips Ambilight 2025 43 pouces
La Philips Ambilight 2025 en 43 pouces joue une autre carte : celle du format compact bien équipé. Boulanger mentionne une dalle QLED 4K, Titan OS, trois ports HDMI 2.0 et surtout la technologie Ambilight, qui reste un vrai facteur différenciant sur le marché TV. À 329 €, c’est une option crédible pour une chambre, un bureau ou un salon de taille modérée, surtout si l’on privilégie l’immersion visuelle plus que la fiche technique pure.
Robot tondeuse MOVA Viax 250
Le robot tondeuse MOVA Viax 250 est le produit le moins documenté de la sélection dans les résultats consultés, mais sa présence dans une opération French Days à 469 € au lieu de 579 € le place clairement dans une zone de remise significative. En conseil d’achat, ce type de produit n’a de sens que si votre terrain correspond réellement à son périmètre de coupe, car sur les robots tondeuses, l’adéquation à la surface et à la configuration du jardin compte bien plus que la remise seule.
Tineco Floor One S5 Stretch Extreme
Le Tineco Floor One S5 Stretch Extreme est un aspirateur laveur pensé pour les sols durs et les nettoyages rapides. Boulanger indique qu’il aspire et lave en même temps, qu’il se couche complètement à plat pour passer sous les meubles, qu’il dispose d’une autonomie annoncée de 40 minutes et de réservoirs de 800 ml pour l’eau propre et 720 ml pour l’eau sale. À 229,99 €, il devient intéressant pour les foyers qui veulent gagner du temps sur l’entretien régulier, en particulier avec enfants, animaux ou grandes surfaces de carrelage.
Cette sélection Boulanger French Days 2026 a le mérite d’être variée sans tomber dans l’empilement de promos gadgets. Le Pixel 10a en pack, le Galaxy A17, le MacBook Air M4, les deux TV 4K, le Tineco et le robot tondeuse couvrent des besoins très différents, mais tous gardent une logique d’achat compréhensible à leur prix annoncé.
Si je devais isoler les offres les plus solides en valeur pure, je regarderais en priorité le MacBook Air M4, la TV Hisense 65 pouces et le Tineco Floor One S5 Stretch Extreme, car ce sont celles où la combinaison produit/prix/usage semble la plus parlante à ce stade.
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