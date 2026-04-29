Pendant les French Days, le plus difficile n’est pas de trouver des promotions, mais de repérer celles qui ont un vrai sens. Entre les références d’appel, les baisses parfois modestes et les fiches techniques très inégales, mieux vaut isoler les produits qui restent pertinents même hors période commerciale.

Chez Boulanger, l’édition printemps 2026 couvre à la fois l’informatique, la téléphonie, l’image et le petit équipement domestique. Notre sélection ci-dessous ne se contente donc pas de reprendre des prix barrés : elle met en avant des produits qui gardent une vraie logique d’achat en fonction de leur usage, de leurs prestations et de leur positionnement sur le marché actuel.