Les French Days ouvrent leurs portes aujourd’hui, et Cdiscount frappe fort dès le premier jour avec une sélection dense couvrant TV, PC portables, smartphones et gaming. Un code promo supplémentaire (-15 € dès 129 €) vient renforcer l’intérêt de certaines offres jusqu’au 5 mai.
Les French Days 2026 démarrent dans un contexte de tension persistante sur les prix de l’électronique, notamment sur les dalles OLED et les PC portables équipés des nouvelles générations de GPU. Pour les acheteurs qui attendent depuis plusieurs mois une fenêtre favorable, cette période représente une opportunité réelle, à condition de bien cibler les produits dont les prix ont effectivement bougé.
Cdiscount propose pour ce premier jour une sélection de 15 références qui couvrent un spectre large : TV 4K (OLED, NeoQLED, QLED), laptops gaming sous RTX 5000, ultraportables, smartphones premium, drone et accessoires gaming. Le code COCORICO15 (-15 € dès 129 € d’achat) est valable du 29 avril au 5 mai, tandis que le code COCORICO25 (-25 € dès 249 € d’achat) valable aujourd'hui 29 avril uniquement, s'appliquent sur une grande partie du catalogue.
La sélection intègre à la fois des produits récents (MacBook Air M4, RTX 5070, Galaxy S25 Ultra) et des valeurs sûres positionnées sur le bon rapport qualité/prix. De quoi couvrir des profils très différents, du gamer exigeant au téléspectateur qui cherche à upgrader son salon.
Top 15 bons plans Cdiscount pour les French Days 2026
- Apple MacBook Air M4 13,6" 16 Go / 256 Go Minuit à 979,00 €
- LG 55C54 TV OLED 55" 4K 120 Hz à 899,00 €
- Samsung 55QN72F TV NeoQLED MiniLED 55" 144 Hz à 549,00 €
- Philips 55OLED760 TV OLED 55" Ambilight Dolby Vision à 799,00 €
- Samsung 75Q7F2 TV QLED 75" 4K HDR10+ Smart TV à 699,00 €
- TCL 65C6K TV QLED MiniLED 65" 144 Hz Google TV à 599,00 €
- ASUS TUF Gaming A16 RTX 5070 Ryzen 7 260 16 Go 165 Hz à 1 199,99 €
- ACER Nitro V 15 RTX 5060 Core i5-13420H 165 Hz à 1 099,99 €
- ASUS ZenBook 14 OLED Core Ultra 5 255H 16 Go à 699,99 €
- HP Omen 16 RTX 5060 115W Ryzen 9 2,5K 240 Hz à 1 349,99 €
- DJI Mini 4 Pro Fly More Combo 4K HDR 34 min à 855,90 €
- Samsung Galaxy S25 Ultra 256 Go Bleu Titane à 799,99 €
- Apple iPhone 16 128 Go Black à 763,12 €
- Logitech G29 + Driving Force Shifter PS5/PS4/PC à 219,99 €
- Nintendo Switch Lite Gris à 164,00 €
Les meilleurs bons plans services en ligne
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 25 €
- Promo Verisure : 12 mois offerts sur Verisure Guardian
Quels modèles choisir selon vos besoins ?
La sélection est volontairement hétérogène, ce qui oblige à bien identifier son profil avant d’acheter. Pour les TV, le choix se joue principalement sur la technologie de dalle et la diagonale. Pour les PC, c’est l’usage (gaming intensif, mobilité, bureautique) qui doit guider la décision. Quelques repères concrets :
Apple MacBook Air M4 : le choix évident pour un utilisateur Apple ou créatif cherchant autonomie et performance sans ventilateur. À moins de 1 000 €, c'est un positionnement solide pour une machine sortie en 2025.
TV LG 55C54 : la référence OLED d’entrée de gamme chez LG. Convient parfaitement à un salon de taille moyenne, avec une dalle qui gère bien le HDR et le gaming console grâce aux 4 ports HDMI 2.1.
Samsung 55QN72F : bonne alternative pour ceux qui préfèrent une MiniLED lumineuse à une OLED, notamment dans une pièce lumineuse. Le 144 Hz est un plus pour la PS5 et Xbox Series X.
ASUS TUF Gaming A16 RTX 5070 : pour un gamer qui veut de la marge sur les deux ou trois prochaines années. La RTX 5070 positionne ce laptop nettement au-dessus des configurations RTX 4060 encore très répandues.
ACER Nitro V 15 RTX 5060 : le bon compromis pour jouer en 1080p avec fluidité sans dépasser les 1 100 €. Moins premium qu’un Omen, mais efficace pour le gaming courant.
Samsung Galaxy S25 Ultra : pour l’utilisateur Android qui veut le haut du panier en photo et productivité. À 799,99 €, le prix reste élevé mais cohérent avec le segment flagship 2025.
Pourquoi cette sélection mérite votre attention ?
Les prix affichés reflètent des niveaux effectivement observés à la baisse sur plusieurs références, notamment côté TV OLED où la concurrence entre LG, Philips et Samsung a compressé les tarifs au fil du premier trimestre 2026. La LG 55C54 sous les 900 € et la Philips 55OLED760 à 799 € s’inscrivent dans cette dynamique.
Côté PC, l’arrivée des RTX 5060 et 5070 dans les laptops gaming crée un vrai changement de rapport de force tarifaire : des configurations qui auraient coûté 1 400 à 1 600 € en RTX 4070 il y a un an se retrouvent sous les 1 200 €. Ce n’est pas une remise artificielle, c’est une évolution structurelle du marché, renforcée ponctuellement par les promotions French Days.
Les codes COCORICO25 et COCORICO15 est particulièrement intéressant sur le Logitech G29 + Shifter (le bundle passerait sous les 205 €) et la Nintendo Switch Lite, où 15 € de réduction sur 164 € représentent un geste significatif. Sur les produits à plus de 700 €, l’impact du code est moins perceptible mais reste réel.
Les stocks sur certains modèles TV OLED et le MacBook Air M4 peuvent évoluer rapidement en période de French Days ; l’historique des éditions précédentes montre que les configurations spécifiques (couleurs, stockage) partent plus vite que les références standard.
Questions fréquentes avant d’acheter
Les codes s'appliquent-t-il sur tous les produits de la liste ?
Il fonctionnent, mais certains produits marketplace ou déjà remisés peuvent être exclus. Vérifiez l’éligibilité directement dans votre panier avant de valider.
Comment choisir entre une TV OLED et une NeoQLED MiniLED ?
L’OLED offre des noirs absolus et un meilleur rendu dans les pièces sombres. La NeoQLED MiniLED est plus lumineuse et moins sensible au risque de marquage (burn-in), ce qui la rend plus adaptée aux pièces très éclairées ou aux usages intensifs sur image fixe.
Est-ce le bon moment pour acheter un PC gaming RTX 5000 ?
Oui, si vous cherchez une configuration qui tient la route jusqu’en 2027-2028. Les RTX 5060 et 5070 viennent de sortir et les prix de lancement sont déjà compétitifs. Attendre les soldes d’été ne garantit pas forcément une baisse supplémentaire sur les nouvelles générations.
French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d’autres.Pour ne rien manquer, n’hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d’envoi !