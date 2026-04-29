Les French Days 2026 démarrent dans un contexte de tension persistante sur les prix de l’électronique, notamment sur les dalles OLED et les PC portables équipés des nouvelles générations de GPU. Pour les acheteurs qui attendent depuis plusieurs mois une fenêtre favorable, cette période représente une opportunité réelle, à condition de bien cibler les produits dont les prix ont effectivement bougé.

Cdiscount propose pour ce premier jour une sélection de 15 références qui couvrent un spectre large : TV 4K (OLED, NeoQLED, QLED), laptops gaming sous RTX 5000, ultraportables, smartphones premium, drone et accessoires gaming. Le code COCORICO15 (-15 € dès 129 € d’achat) est valable du 29 avril au 5 mai, tandis que le code COCORICO25 (-25 € dès 249 € d’achat) valable aujourd'hui 29 avril uniquement, s'appliquent sur une grande partie du catalogue.

La sélection intègre à la fois des produits récents (MacBook Air M4, RTX 5070, Galaxy S25 Ultra) et des valeurs sûres positionnées sur le bon rapport qualité/prix. De quoi couvrir des profils très différents, du gamer exigeant au téléspectateur qui cherche à upgrader son salon.