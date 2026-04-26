Au cœur de cette offre, on retrouve 1minAI noté 7/10 dans son test récemment, une plateforme qui centralise plusieurs modèles d’intelligence artificielle dans une seule interface. L’idée est simple : éviter de multiplier les outils et les abonnements, en regroupant tout au même endroit.

Le service permet notamment d’accéder à :

GPT-5 pour les tâches polyvalentes et la génération de contenu

d’autres modèles comme Gemini, DALL-E ou Stable Diffusion

Claude Sonnet pour la rédaction longue et l’analyse



L’objectif est clair : proposer une boîte à outils complète, accessible en quelques clics, sans passer d’une application à l’autre