Payer plusieurs abonnements pour accéder aux meilleures intelligences artificielles devient rapidement coûteux. Entre ChatGPT, Claude ou encore d’autres outils spécialisés, la facture mensuelle peut vite dépasser plusieurs dizaines d’euros.
C’est précisément ce problème que tente de résoudre une offre qui circule actuellement : un accès à vie à plusieurs IA majeures pour moins de 27 €, sans abonnement. Une proposition qui attire forcément l’attention… mais qui mérite aussi d’être comprise
Voici le plan Pro à vie 1minAI à 29,97 $ (environ 26 €) au lieu de 234 $ sur StackSocial
Une plateforme unique pour regrouper plusieurs IA
- Prix : environ 27 € en paiement unique (au lieu de 234 $ affiché), accès à vie au plan Pro
- Ce qui est inclus : GPT-5, Claude Sonnet (versions 4 et 4.5), Gemini, DALL·E 3, Stable Diffusion, ElevenLabs et plus d’un million de crédits mensuels
- Limite principale : pas de mémoire entre les conversations, et les tout derniers modèles (ex. Claude Sonnet 4.6) ne sont pas toujours disponibles immédiatement
Une plateforme unique pour regrouper plusieurs IA
Au cœur de cette offre, on retrouve 1minAI noté 7/10 dans son test récemment, une plateforme qui centralise plusieurs modèles d’intelligence artificielle dans une seule interface. L’idée est simple : éviter de multiplier les outils et les abonnements, en regroupant tout au même endroit.
Le service permet notamment d’accéder à :
- GPT-5 pour les tâches polyvalentes et la génération de contenu
- d’autres modèles comme Gemini, DALL-E ou Stable Diffusion
- Claude Sonnet pour la rédaction longue et l’analyse
L’objectif est clair : proposer une boîte à outils complète, accessible en quelques clics, sans passer d’une application à l’autre
Un paiement unique qui change la logique
L’offre inclut 1 000 000 de crédits renouvelés chaque mois, ce qui constitue une enveloppe confortable pour une grande majorité des utilisateurs.
Concrètement, cela permet :
- de générer du texte régulièrement
- de tester plusieurs modèles d'IA génératives (ChatGPT, Claude, Gemini, Midjourney…)
- de comparer les réponses selon les besoins
Ce système de crédits rend l’expérience plus flexible, même s’il impose une limite (contrairement à certains abonnements illimités).
Un vrai avantage pour comparer les modèles
L’un des points forts de la plateforme réside dans sa fonction de comparaison. Il est possible de poser une question et obtenir plusieurs réponses de différents modèles en parallèle.
Dans la pratique, cela permet :
- de comparer les styles de réponse
d’optimiser ses prompts
de choisir le modèle le plus pertinent selon la tâche
Un usage particulièrement intéressant pour les freelances, les créatifs ou les utilisateurs qui travaillent régulièrement avec l’IA.
Une offre intéressante… mais pas universelle
Si le prix peut sembler très attractif, il faut garder en tête que cette solution ne remplace pas totalement les abonnements premium classiques.
Par exemple :
- certains modèles ne sont pas toujours disponibles dans leur toute dernière version
- il n’y a pas forcément de mémoire persistante entre les conversations
- les performances peuvent varier selon les modèles utilisés
Autrement dit, l’offre s’adresse surtout à ceux qui veulent tester, comparer et utiliser plusieurs IA sans s’engager mensuellement, plutôt qu’à des utilisateurs intensifs à la recherche de performances maximales.
Voici le plan Pro à vie 1minAI à 29,97 $ (environ 26 €) au lieu de 234 $ sur StackSocial
Avec un accès à vie à plusieurs modèles d’IA pour moins de 27 €, 1minAI propose une alternative intéressante aux abonnements mensuels. L’offre séduit par son prix et sa simplicité, mais doit être vue comme un outil complémentaire plutôt qu’un remplacement total des services premium.
✅ Les points forts
- Plusieurs IA réunies au même endroit : GPT-5 et Claude Sonnet sont accessibles depuis une seule interface, ce qui évite de jongler entre différents outils.
- Un paiement unique, sans abonnement : pas de mensualité ni de renouvellement automatique à surveiller, tout fonctionne avec un achat unique.
- Une enveloppe de crédits confortable : avec 1 million de crédits renouvelés chaque mois, l’offre couvre largement un usage régulier, personnel ou semi-professionnel.
- Un écosystème complet : génération d’images (DALL·E 3, Flux), audio (ElevenLabs), code ou encore vidéo, tout est intégré dans une seule plateforme.
- Comparaison des modèles en un clic : la fonction Multi AI Chat permet d’obtenir plusieurs réponses à partir d’une même requête, pratique pour comparer les résultats.
- Une gestion claire de la consommation : le coût en crédits est estimé avant chaque requête, ce qui permet de mieux contrôler son usage — un point encore rare sur ce type de service.
❌ Les limites
- Pas de continuité entre les sessions : chaque nouvelle conversation repart de zéro, sans historique ni mémoire persistante, ce qui peut limiter certains usages avancés.
- Mises à jour des modèles parfois en décalage : les dernières versions de certains modèles (comme Claude ou Gemini) ne sont pas toujours disponibles immédiatement.
- Une interface encore perfectible : organisée par modules, elle peut manquer de fluidité lorsqu’on passe d’un outil à un autre, surtout pour les nouveaux utilisateurs.
- Un usage à éviter pour les données sensibles : les requêtes transitent par les serveurs de la plateforme avant d’atteindre les modèles, ce qui peut poser des questions pour un usage professionnel ou soumis à des contraintes RGPD strictes.
- Des crédits à surveiller en usage intensif : pour des tâches gourmandes (images en série, audio, vidéo), le quota mensuel peut être atteint plus rapidement.
Les promos des services en ligne pour les French Days
- Cyberghost VPN à 1,75€/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-85 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 25 €
- Promo Verisure : 12 mois offerts sur Verisure Guardian
French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !