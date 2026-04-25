À l’heure où les prix de l’énergie et de l’alimentation pèsent sur le budget des ménages, la facture téléphonique est l’un des postes les plus faciles à optimiser. Le segment du forfait mobile sans engagement, autour de 10€/mois pour 130 Go, s’est imposé comme le nouveau standard du marché français.

Deux opérateurs incarnent ce positionnement mieux que les autres : RED by SFR et B&YOU de Bouygues Telecom. Leur proposition est similaire en apparence, 130 Go, 5G, appels et SMS illimités, sans engagement, mais les détails font la différence. Couverture réseau, data en roaming, prix réel à long terme, compatibilité eSIM : autant de critères qui peuvent tout changer selon votre profil. Ce comparatif démêle l’essentiel pour vous permettre de trancher en quelques minutes.