Le marché du forfait sans engagement connaît une nouvelle phase d’intensité tarifaire en ce printemps 2026, avec deux opérateurs low-cost qui s’affrontent sur le segment du 130 Go en 5G. B&YOU et RED by SFR proposent des offres proches sur le papier, mais les différences de réseau, de prix et d’options à l’étranger méritent qu’on y regarde de plus près.
À l’heure où les prix de l’énergie et de l’alimentation pèsent sur le budget des ménages, la facture téléphonique est l’un des postes les plus faciles à optimiser. Le segment du forfait mobile sans engagement, autour de 10€/mois pour 130 Go, s’est imposé comme le nouveau standard du marché français.
Deux opérateurs incarnent ce positionnement mieux que les autres : RED by SFR et B&YOU de Bouygues Telecom. Leur proposition est similaire en apparence, 130 Go, 5G, appels et SMS illimités, sans engagement, mais les détails font la différence. Couverture réseau, data en roaming, prix réel à long terme, compatibilité eSIM : autant de critères qui peuvent tout changer selon votre profil. Ce comparatif démêle l’essentiel pour vous permettre de trancher en quelques minutes.
|B&YOU 130 Go
|RED by SFR 130 Go
|Prix mensuel
|10,99 €/mois
|9,99 €/mois
|Prix avec offre fibre
|6,99 €/mois (avec Pure Fibre, pendant 1 an)
|Non applicable
|Réseau
|Bouygues Telecom (5G)
|SFR (5G)
|Data France
|130 Go
|130 Go
|Data EU/DOM
|40 Go
|30 Go
|Appels/SMS EU/DOM
|Illimités
|Illimités
|Option roaming Ã©tendu
|Non (offres Voyage disponibles séparément) )
|+5 €/mois pour 50 Go + USA/Canada/Suisse
|eSIM
|Oui (1 €)
|Oui (10 €)
|Sans engagement
|Oui
|Oui
Lequel choisir selon vos besoins ?
Le choix entre ces deux forfaits dépend avant tout de trois facteurs : votre réseau de couverture locale, vos habitudes de voyage, et votre situation vis-à-vis de l’offre fibre de Bouygues.
B&YOU 130 Go : ce forfait s’adresse en priorité aux abonnés Bouygues Telecom sur la fibre, ou à ceux qui résident en zone où le réseau Bouygues affiche une couverture supérieure à SFR. Avec 40 Go utilisables en Europe et dans les DOM, il est également plus généreux pour les voyageurs réguliers en Europe. L’offre couplée à 6,99 €/mois pendant un an avec Pure Fibre en fait une option redoutablement compétitive pour les foyers déjà clients Bouygues.
Forfait 5G B&You 130Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
130Go
10,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
Bouygues Télécom
Data (Go)
130Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
B&You
Réseau
Bouygues Télécom
4G/5G
5G
Data (Go)
130Go
Data (Go) à l'étranger
40Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Non
Options
eSIM
Frais d'activation carte SIM
1€
Frais d'activation carte eSIM
1€
Frais d'activation multi SIM
Gratuit
RED by SFR 130 Go : à 9,99 €/mois, c’est l’offre la moins chère à prix fixe, sans condition de durée ni couplage requis. Le réseau SFR reste solide en zones urbaines et périurbaines. Son point fort différenciant : l’option roaming étendu à +5 €/mois, qui débloque 50 Go supplémentaires à l’international, avec une couverture aux États-Unis, au Canada, en Suisse et en Andorre, un avantage concret pour les voyageurs fréquents hors Europe.
Forfait 5G RED by SFR 130Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
130Go
9,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
130Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
130Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Pourquoi ce duel mérite votre attention
Les deux forfaits s’inscrivent dans une logique de prix plancher durable : RED by SFR annonce un tarif fixe sans durée limitée, tandis que B&YOU propose un prix promotionnel couplé à la fibre pendant 12 mois. L’écart d’1 €/mois entre les deux offres est marginal, mais sur 12 mois, cela représente 12 € d’économie chez RED.
En revanche, B&YOU offre 10 Go de data supplémentaires en roaming européen, ce qui peut réellement peser pour un utilisateur fréquemment en déplacement. La couverture réseau reste le critère le plus discriminant : Bouygues Telecom est régulièrement distingué pour la qualité et la stabilité de son réseau, quand SFR conserve un avantage en zones rurales profondes selon les cartes de l’ARCEP.
Les stocks ne sont évidemment pas en tension, ces offres sont disponibles en continu, mais les tarifs peuvent évoluer sans préavis, ce qui est la règle dans ce segment.
Questions fréquentes avant de souscrire !
Le prix de B&YOU augmente-t-il après la première année ?
Oui, si vous souscrivez via l’offre couplée Pure Fibre à 6,99 €/mois, le tarif passe à 10,99 €/mois au bout de 12 mois. Sans couplage, le forfait est directement à 10,99 €/mois.
RED by SFR peut-il augmenter ses prix ?
RED by SFR affiche un prix fixe sans engagement et sans durée limitée, mais comme tout opérateur, il peut modifier ses conditions tarifaires sous réserve d’un préavis légal de 30 jours.
Quelle offre choisir si je voyage souvent hors Europe ?
RED by SFR prend l’avantage grâce à son option roaming étendu à +5 €/mois, qui couvre les États-Unis, le Canada, la Suisse et Andorre, B&YOU ne propose pas d’équivalent sur ce forfait 130 Go de base.
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