Avec 130 Go de données mobiles, ce forfait permet de couvrir largement les besoins actuels : streaming vidéo, réseaux sociaux, musique en ligne ou encore partage de connexion. À ce niveau, il devient possible d’utiliser son smartphone comme principal accès à Internet sans contrainte majeure.

La présence de la 5G vient renforcer l’expérience, avec des débits plus élevés et une meilleure réactivité, notamment pour les usages gourmands comme la vidéo en haute définition ou les téléchargements rapides.