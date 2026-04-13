Dans un marché où les forfaits mobiles évoluent constamment, certains opérateurs continuent de se démarquer par leur rapport data/prix. C’est le cas de RED by SFR, qui propose une offre particulièrement compétitive avec 130 Go en 5G pour 9,99 € par mois, sans engagement.
Un positionnement qui cible clairement les utilisateurs qui consomment beaucoup d’Internet mobile au quotidien, sans vouloir dépasser la barre symbolique des 10 € mensuels.
L'essentiel en bref :
- 130 Go de data 5G par mois avec appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, sans engagement de durée et sans hausse de tarif automatique au bout de 12 ou 24 mois.
- 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM inclus d'office, avec appels illimités depuis l'Europe et les DOM vers la France métropolitaine, sans option supplémentaire à activer.
- La 5G offerte sans surcoût ni option à cocher, avec un accès direct au réseau SFR, l'un des deux meilleurs réseaux mobiles de France selon les dernières évaluations de l'ARCEP.
Forfait 5G RED by SFR 130Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
130Go
9,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
130Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
130Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Une enveloppe data généreuse pour tous les usages
Avec 130 Go de données mobiles, ce forfait permet de couvrir largement les besoins actuels : streaming vidéo, réseaux sociaux, musique en ligne ou encore partage de connexion. À ce niveau, il devient possible d’utiliser son smartphone comme principal accès à Internet sans contrainte majeure.
La présence de la 5G vient renforcer l’expérience, avec des débits plus élevés et une meilleure réactivité, notamment pour les usages gourmands comme la vidéo en haute définition ou les téléchargements rapides.
Un forfait mobile complet, sans superflu
L'offre inclut l’essentiel attendu aujourd’hui :
- appels illimités en France métropolitaine
- SMS et MMS illimités
- une enveloppe d’environ 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM
Ce socle permet de rester connecté même en déplacement, sans avoir à souscrire d’options supplémentaires. RED by SFR reste fidèle à sa philosophie : proposer un forfait simple, centré sur la connectivité, sans multiplier les services annexes.
Le sans engagement comme argument clé
Comme toutes les offres RED, ce forfait est sans engagement. Vous pouvez donc résilier à tout moment, sans frais, ou changer d’offre en fonction de vos besoins. Cette flexibilité reste un avantage important dans un marché où les promotions évoluent rapidement. Elle permet aussi de tester l’offre sans contrainte, notamment si vous souhaitez comparer avec d’autres opérateurs.
Une offre bien positionnée face à la concurrence
Sur le segment des forfaits autour de 10 €, la concurrence est intense entre Sosh, B&You ou Free Mobile. Mais avec 130 Go en 5G à 9,99 €, RED by SFR propose un équilibre intéressant entre volume de data et prix.
À titre de comparaison, certaines offres concurrentes proposent moins de data à tarif équivalent, ou incluent des conditions temporaires. Ici, le tarif est généralement stable, ce qui renforce l’intérêt sur la durée
À qui s’adresse ce forfait ?
Ce type de forfait mobile convient particulièrement :
- aux utilisateurs intensifs (streaming, YouTube, réseaux sociaux)
- aux personnes utilisant régulièrement le partage de connexion (les parents par exemple)
- aux étudiants ou jeunes actifs cherchant un forfait complet à petit prix
- à ceux qui veulent profiter de la 5G sans passer sur une offre premium
Pour des usages plus légers, des forfaits avec moins de data peuvent rester plus adaptés.
✅ Le verdict de la rédaction
Avec 130 Go en 5G pour 9,99 €/mois, RED by SFR propose une formule simple, généreuse et flexible. Sans engagement, avec une enveloppe data confortable et un prix maîtrisé, ce forfait s’impose comme une option pertinente pour ceux qui veulent profiter pleinement de leur smartphone sans surveiller leur consommation.
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