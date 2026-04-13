Dans un marché où les forfaits mobiles évoluent constamment, certains opérateurs continuent de se démarquer par leur rapport data/prix. C’est le cas de RED by SFR, qui propose une offre particulièrement compétitive avec 130 Go en 5G pour 9,99 € par mois, sans engagement.

red by sfr bon plan

Un positionnement qui cible clairement les utilisateurs qui consomment beaucoup d’Internet mobile au quotidien, sans vouloir dépasser la barre symbolique des 10 € mensuels.

Voir l'offre RED by SFR 130Go à moins de 10 €

L'essentiel en bref :

    • 130 Go de data 5G par mois avec appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, sans engagement de durée et sans hausse de tarif automatique au bout de 12 ou 24 mois.
    • 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM inclus d'office, avec appels illimités depuis l'Europe et les DOM vers la France métropolitaine, sans option supplémentaire à activer.
    • La 5G offerte sans surcoût ni option à cocher, avec un accès direct au réseau SFR, l'un des deux meilleurs réseaux mobiles de France selon les dernières évaluations de l'ARCEP.
Forfait 5G RED by SFR 130Go

Forfait 5G RED by SFR 130Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

130Go

Réseau 5G

9,99€

Sans durée limitée

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Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

SFR

Data (Go)

130Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

RED by SFR

Réseau

SFR

4G/5G

5G

Data (Go)

130Go

Data (Go) à l'étranger

30Go

Liste de destinations

Union Européenne et les DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Nombre total de destinations

32

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Non

Frais d'activation carte SIM

Offert

Frais d'activation carte eSIM

Offert

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Une enveloppe data généreuse pour tous les usages

Avec 130 Go de données mobiles, ce forfait permet de couvrir largement les besoins actuels : streaming vidéo, réseaux sociaux, musique en ligne ou encore partage de connexion. À ce niveau, il devient possible d’utiliser son smartphone comme principal accès à Internet sans contrainte majeure.

La présence de la 5G vient renforcer l’expérience, avec des débits plus élevés et une meilleure réactivité, notamment pour les usages gourmands comme la vidéo en haute définition ou les téléchargements rapides.

Un forfait mobile complet, sans superflu

L'offre inclut l’essentiel attendu aujourd’hui :

  • appels illimités en France métropolitaine
  • SMS et MMS illimités
  • une enveloppe d’environ 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM

Ce socle permet de rester connecté même en déplacement, sans avoir à souscrire d’options supplémentaires. RED by SFR reste fidèle à sa philosophie : proposer un forfait simple, centré sur la connectivité, sans multiplier les services annexes.

Le sans engagement comme argument clé

Comme toutes les offres RED, ce forfait est sans engagement. Vous pouvez donc résilier à tout moment, sans frais, ou changer d’offre en fonction de vos besoins. Cette flexibilité reste un avantage important dans un marché où les promotions évoluent rapidement. Elle permet aussi de tester l’offre sans contrainte, notamment si vous souhaitez comparer avec d’autres opérateurs.

Une offre bien positionnée face à la concurrence

Sur le segment des forfaits autour de 10 €, la concurrence est intense entre Sosh, B&You ou Free Mobile. Mais avec 130 Go en 5G à 9,99 €, RED by SFR propose un équilibre intéressant entre volume de data et prix.

À titre de comparaison, certaines offres concurrentes proposent moins de data à tarif équivalent, ou incluent des conditions temporaires. Ici, le tarif est généralement stable, ce qui renforce l’intérêt sur la durée

À qui s’adresse ce forfait ?

Ce type de forfait mobile convient particulièrement :

  • aux utilisateurs intensifs (streaming, YouTube, réseaux sociaux)
  • aux personnes utilisant régulièrement le partage de connexion (les parents par exemple)
  • aux étudiants ou jeunes actifs cherchant un forfait complet à petit prix
  • à ceux qui veulent profiter de la 5G sans passer sur une offre premium

Pour des usages plus légers, des forfaits avec moins de data peuvent rester plus adaptés.

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✅ Le verdict de la rédaction

Avec 130 Go en 5G pour 9,99 €/mois, RED by SFR propose une formule simple, généreuse et flexible. Sans engagement, avec une enveloppe data confortable et un prix maîtrisé, ce forfait s’impose comme une option pertinente pour ceux qui veulent profiter pleinement de leur smartphone sans surveiller leur consommation.

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