Véritable référence sur le marché des smartphones premium, le dernier fleuron de Google brille par son intégration poussée de l’intelligence artificielle et ses talents photographiques indéniables. Cette promotion drastique le rend désormais accessible aux budgets serrés qui refusent de faire des concessions sur la qualité de leurs images au quotidien.

Pour atteindre ce tarif de 359 € contre 899 € en prix de base, il convient de cumuler adroitement une remise immédiate de 200 €, une généreuse offre de remboursement différée et une estimation de reprise de votre ancien téléphone.

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