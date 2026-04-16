À l’approche des beaux jours, l’opérateur RED by SFR lance une offensive tarifaire inattendue sur le marché de la téléphonie en bradant l’excellent Google Pixel 10 à seulement 359 € au lieu des 899 € habituels.
Véritable référence sur le marché des smartphones premium, le dernier fleuron de Google brille par son intégration poussée de l’intelligence artificielle et ses talents photographiques indéniables. Cette promotion drastique le rend désormais accessible aux budgets serrés qui refusent de faire des concessions sur la qualité de leurs images au quotidien.
Pour atteindre ce tarif de 359 € contre 899 € en prix de base, il convient de cumuler adroitement une remise immédiate de 200 €, une généreuse offre de remboursement différée et une estimation de reprise de votre ancien téléphone.
N’hésitez pas à consulter cette offre incontournable sur le Google Pixel 10 chez l’opérateur pour renouveler votre équipement à moindres frais avant l’expiration de la promotion.
Pourquoi choisir le Google Pixel 10 ?
- Prix final estimé à 359 € grâce au cumul d’une remise immédiate, d’une offre de remboursement SFR sur demande et d’un bonus de reprise de 100 €.
- Souscription nécessaire à un forfait mobile sans engagement de 130 Go en 5G, facturé au tarif compétitif de 9,99 € par mois.
- Chargeur officiel Google 45W blanc intégralement remboursé pour tout achat réalisé et validé avant la date limite du 4 mai 2026.
Forfait 5G RED by SFR 130Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
130Go
9,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
130Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
130Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Une expérience dopée à l’intelligence artificielle
Moteur caché de cette petite merveille technologique, la puce Tensor G5 a été spécialement optimisée par Google pour exécuter les nombreuses requêtes complexes liées à Gemini en local. Au quotidien, cette impressionnante puissance de calcul se traduit par des retouches photo magiques, une traduction instantanée bluffante et une navigation d’une fluidité exemplaire sur sa dalle OLED de 120 Hz.
Comme nous l’avons souligné dans notre test très complet, ce modèle s’adresse tout particulièrement aux amateurs de photographie souhaitant capturer des clichés parfaitement exposés sans s’encombrer de réglages fastidieux. L’appareil se positionne ainsi comme un véritable assistant personnel de poche, capable d’anticiper vos besoins et de simplifier vos tâches régulières tout en préservant votre confort visuel.
Face à la concurrence, le choix de la pérennité logicielle
Contrairement à ses rivaux asiatiques misant sur une charge ultra-rapide vertigineuse, le Pixel 10 joue la carte de la tranquillité d’esprit avec son suivi logiciel exemplaire garanti pendant sept longues années.
Il apporte une interface Android parfaitement épurée et sécurisée par la puce Titan M2, mais fait malheureusement l’impasse sur le stockage extensible, ce qui demandera un tri régulier de vos fichiers sur cette déclinaison de 128 Go.
✅ Les points forts
- Qualité photographique de haut vol, de jour comme de nuit, épaulée par des algorithmes de traitement d’image redoutables.
- Suivi logiciel garanti pendant sept ans, assurant une excellente longévité et une sécurité optimale face aux menaces numériques.
- Expérience Android pure, très fluide et habilement enrichie par les fonctions pratiques de l’intelligence artificielle.
- Chargeur rapide 45W d’origine 100% remboursé grâce au coupon promotionnel fourni lors de l’achat.
❌ Les limites
- Vitesse de charge maximale restreinte à 45W, un chiffre qui reste en deçà des standards actuels de la concurrence haut de gamme.
- Stockage interne limité à 128 Go et impossible à étendre via une carte mémoire microSD.
- Obtention du tarif final particulièrement alléchante mais soumise à plusieurs démarches administratives (remboursement sur demande et renvoi d’un ancien mobile).
À 359 € au lieu de 899 €, le Google Pixel 10 représente une excellente affaire si vous cherchez un véritable photophone intelligent et pérenne. Cette offre s’adresse idéalement aux personnes prêtes à faire évoluer leur abonnement vers le forfait 130 Go de RED by SFR, tout en disposant d’un ancien smartphone fonctionnel à faire reprendre pour maximiser la chute du prix.
En revanche, les joueurs compétitifs à la recherche d’une puissance graphique brute absolue ou les utilisateurs habitués aux charges complètes en moins de trente minutes pourront passer leur chemin. Prenez le temps d’évaluer vos besoins de stockage en amont, mais ne tardez pas trop si l’écosystème rassurant de Google correspond à vos attentes, car cette configuration tarifaire avantageuse disparaîtra dès le début du mois de mai.
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