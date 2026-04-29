Le Samsung Galaxy Z Flip7 est sans doute le smartphone pliant qui a converti le plus de sceptiques depuis son lancement, et Amazon lui offre un coup de projecteur appuyé pour les French Days avec une chute à 819 € sur le coloris Noir Absolu. À 380 € sous son prix conseillé, chargeur 25 W inclus, l’offre mérite qu’on s’y arrête sérieusement.
Profitez du Samsung Galaxy Z Flip7 256 Go Noir Absolu à 819€ au lieu de 1199 € chez Amazon pour les French Days - chargeur 25 W inclus
Depuis quelques années, le Galaxy Z Flip s’est imposé comme la référence incontestée du smartphone clapet moderne, et le Z Flip7 pousse encore l’expérience un cran plus loin. Sur Amazon, ce premier jour des French Days le fait tomber à 819 €, soit -32% sur le prix conseillé : un niveau de remise qu’on n’observe habituellement que lors des derniers jours d’une période promotionnelle.
La rédaction lui a accordé un 9/10 au moment de son test, soulignant un produit accompli qui améliore les points faibles de son prédécesseur sur l’écran externe, la largeur de dalle et la résistance. Et contrairement à beaucoup de références concurrentes, le chargeur secteur rapide 25 W est cette fois fourni dans la boîte.
Pourquoi choisir le Galaxy Z Flip 7 ?
- Prix French Days : 819 € au lieu de 1 199 € chez Amazon, soit 380 € d’économie sur le prix conseillé avec chargeur 25 W inclus
- Écran externe FlexWindow 4,1 pouces bord à bord 120 Hz à 2 600 nits, écran principal Dynamic AMOLED 6,9 pouces FHD+ 120 Hz adaptatif
- Exynos 2500 gravé en 3 nm, 12 Go de RAM LPDDR5X, Android 16 avec One UI 8 et Galaxy AI natif
Le smartphone pliant qui s’utilise autant ouvert que fermé
Ce qui distingue le Z Flip7 de ses concurrents, c’est la proposition radicalement différente qu’il représente face à un smartphone classique. Le FlexWindow (l’écran externe) a été revu pour couvrir toute la surface disponible en façade, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 2 600 nits qui le rend lisible en plein soleil ; Gemini Live y est désormais accessible directement, ce qui permet de gérer des tâches courantes sans même ouvrir le téléphone.
L’écran principal, une fois déplié, offre 6,9 pouces de Dynamic AMOLED X2 avec une largeur légèrement augmentée par rapport au Z Flip6, ce qui améliore notablement l’usage du clavier virtuel selon notre test Clubic. Côté endurance, la batterie de 4 300 mAh (300 mAh de plus que la génération précédente) autorise jusqu’à 31 heures de lecture vidéo, avec une charge complète en 59 minutes via le chargeur 25 W fourni.
Un pliant tendance face à la concurrence
À 819 €, le Z Flip7 n’a pas de concurrent direct qui lui ressemble : le Motorola Razr 50 Ultra joue dans la même cour mais reste moins abouti logiciellement, et le Pixel 9 Pro Fold s’adresse à un tout autre usage.
Ce qui différencie vraiment ce Z Flip7, c’est la cohérence entre le design, le logiciel Galaxy AI et la qualité de fabrication, une expérience que nos testeurs qualifie d’«unique et addictive» une fois qu’on y a goûté.
✅ Les points forts
- FlexWindow bord à bord 4,1 pouces 120 Hz : le meilleur écran externe jamais embarqué sur un Z Flip
- Galaxy AI complet avec Gemini Live directement sur l’écran externe, sans déplier le téléphone
- Exynos 2500 gravé en 3 nm avec 12 Go de RAM : performances haut de gamme au quotidien
- Capteur principal 50 Mpx avec moteur ProVisual, vidéo 4K, filtres IA personnalisé
- Certification IP48 : résistance à l’eau et cadre aluminium Armor avec Gorilla Glass Victus 2
- Chargeur 25 W inclus dans la boîte : une première appréciable sur un Z Flip
- 7 ans de mises à jour Android et de sécurité garantis par Samsung
❌ Les limites
- Recharge filaire plafonnée à 25 W : dans un segment à 1 199 €, certains concurrents proposent 65 W ou plus
- Exynos 2500 solide mais en retrait face aux puces Snapdragon 8 Elite en benchmark multi-thread
- Format compact = écran déroulé de 6,9 pouces mais seulement 22 cm de haut fermé : pas idéal pour les contenus immersifs prolongés
- Charnière toujours visible à l’écran et pli perceptible au toucher, inhérent au format pliant
- x256 Go non extensibles : penser à la version 512 Go si vous stockez beaucoup de vidéos
Ce Galaxy Z Flip7 à 819 € s’adresse à ceux qui veulent sortir du rectangle classique sans renoncer à l’expérience haut de gamme, et qui attendent le bon moment pour franchir le pas. Avec 380 € de remise, un chargeur inclus et un Galaxy AI qui justifie pleinement son écran externe repensé, c’est l’une des meilleures entrées dans l’univers du pliant que le marché propose en ce moment.
Ceux qui n’ont aucun usage du format clapet, ou qui privilégient la performance brute pour le gaming intensif, trouveront mieux ailleurs pour ce budget. Pour les autres, la fenêtre des French Days est là, et un Z Flip7 à ce tarif avec chargeur livré, ça ne se laisse pas passer deux fois.
Les promos des services en ligne pour les French Days
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French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !