Depuis quelques années, le Galaxy Z Flip s’est imposé comme la référence incontestée du smartphone clapet moderne, et le Z Flip7 pousse encore l’expérience un cran plus loin. Sur Amazon, ce premier jour des French Days le fait tomber à 819 €, soit -32% sur le prix conseillé : un niveau de remise qu’on n’observe habituellement que lors des derniers jours d’une période promotionnelle.

La rédaction lui a accordé un 9/10 au moment de son test, soulignant un produit accompli qui améliore les points faibles de son prédécesseur sur l’écran externe, la largeur de dalle et la résistance. Et contrairement à beaucoup de références concurrentes, le chargeur secteur rapide 25 W est cette fois fourni dans la boîte.