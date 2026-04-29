SFR transforme les French Days en véritable opération séduction sur le Google Pixel 10 Pro en cumulant remises immédiates, offre de remboursement et bonus de reprise, pour un prix qui peut théoriquement descendre bien en dessous des 700 €. On démêle le mécanisme de cette offre pour vous aider à savoir exactement ce que vous avez à y gagner, avant le 4 mai.
Voici le Google Pixel 10 Pro 128 Go à partir de 699€ chez RED by SFR, avec forfait 130 Go 5G sans engagement à 9,99 €/mois
Le Google Pixel 10 Pro n’est pas un smartphone qui se brade facilement : affiché à 1 099 € à son lancement, le flagship de Google a tenu ses prix avec une rigueur rare chez la concurrence Android. C’est donc une fenêtre réelle que SFR ouvre pour les French Days avec un mécanisme d’avantages cumulables atteignant 550 €, dont une partie s’applique directement à la caisse, le reste sur demande ou à l’estimation.
La rédaction a attribué un solide 8/10 au Pixel 10 Pro, saluant notamment son écran d’exception, ses photos au niveau du meilleur du marché et un design à tomber. Et avec un chargeur Google 67 W intégralement remboursé en prime, l’offre devient encore plus difficile à ignorer.
Pourquoi choisir le Google Pixel 10 Pro ?
- Prix effectif après remises + ODR : 699 € : soit jusqu’à 400 € de remise sur 1 099 € affiché, et jusqu’à 549 € effectif avec le bonus reprise de 150 €
- Forfait RED 130 Go 5G sans engagement obligatoire pour débloquer 200 € de remise (100 € imm. + 100 € ODR) : engagement zéro, vous pouvez résilier quand vous voulez
- Offre valable jusqu’au 4 mai uniquement, avec chargeur Google 67 W intégralement remboursé
Décomposer les 550 € d’avantages
Voici ce que l’offre SFR empile concrètement :
- 200 € de remise immédiate sans condition, appliquée directement en caisse : 1 099 € → 899 €
- 100 € de remise immédiate supplémentaire avec souscription d’un forfait RED 130 Go 5G : 899 € → 799 €
- 100 € remboursés sur demande (ODR SFR) après achat : prix effectif → 699€
- 150 € de bonus reprise pour tout ancien téléphone remis, y compris un modèle hors service ou cassé : prix effectif possible → 549 €
- Bonus reprise valorisé si votre ancien téléphone a une valeur marchande : vous cumulez les 150 € fixes et l’estimation, ce qui peut faire descendre le reste à payer très significativement.
Le forfait RED 130 Go 5G est à 9,99 €/mois et sans aucun engagement, ce qui signifie que vous pouvez le résilier dès le premier mois sans pénalité si vous n’en avez pas l’utilité.
Forfait 5G RED by SFR 130Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
130Go
9,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
130Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
130Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Un flagship qui rivalise avec l’iPhone 17 Pro
Le Pixel 10 Pro est équipé d’un processeur Google Tensor G5 gravé en 3 nm avec 16 Go de RAM, pour un usage fluide dans toutes les configurations. Son écran OLED de 6,3 pouces affiche une résolution de 1 280 x 2 856 pixels, une luminosité maximale de 3 300 nits et un taux de rafraîchissement adaptatif entre 1 et 120 Hz, ce qui le place parmi les meilleures dalles du marché Android.
La caméra triple combinant un grand-angle 50 Mpx, un ultra grand-angle et un téléobjectif périscope 5x de 48 Mpx chacun, complétée par une caméra frontale de 42 Mpx, lui permet de tenir tête à l’iPhone 17 Pro sans rougir. Google intègre également la captation vidéo en 8K via la technologie Video Boost, une première sur Pixel. Côté logiciel, Android 16 est de série avec 7 ans de mises à jour garanties et l’assistant Gemini nativement intégré, face à un Siri iOS qui ne supporte pas encore les conversations naturelles fluides multilingues.
✅ Les points forts
- Écran OLED 6,3” 120 Hz LTPO parmi les plus lumineux du marché : 3 300 nits
- Triple capteur photo avec zoom périscopique 5x et vidéo 8K via Video Boost
Tensor G5 gravé en 3 nm avec 16 Go de RAM pour une fluidité exemplaire
- Gemini AI natif avec 45 langues supportées, contre 9 pour Apple Intelligence
- 7 ans de mises à jour Android et de sécurité garantis
- Bonus reprise de 150 € applicable même à un téléphone cassé ou sans valeur
❌ Les limites
- Recharge filaire 30 W en usage standard, en retrait face à certains concurrents Android qui proposent 65 W ou plus
- La version 128 Go peut sembler limitée pour les gros utilisateurs vidéo en 8K ; penser à vérifier avant commande
- L’ODR de 100 € nécessite une démarche active après achat : sans cette étape, le prix effectif reste 799 €
- Le Tensor G5 affiche des performances en benchmarks légèrement en dessous des Snapdragon 8 Elite concurrents, même si l’usage quotidien reste irréprochable
- Design très proche du Pixel 9 Pro : pas de révolution visuelle pour ceux qui cherchent un changement de forme
Voici le Google Pixel 10 Pro 128 Go à partir de 699€ chez RED by SFR, avec forfait 130 Go 5G sans engagement à 9,99 €/mois
Cette offre SFR est l’une des plus construites du marché en ce moment : elle combine remise immédiate, ODR et bonus reprise de façon transparente, sans engagement de durée sur le forfait, ce qui la rend beaucoup moins risquée qu’une offre opérateur classique.
Elle s’adresse aussi bien au switcher qui veut quitter iOS sans payer le prix fort que l’utilisateur Android déjà convaincu par les Pixel et qui attendait le bon moment pour sauter une ou deux générations.
Ceux qui n’ont pas besoin d’un forfait supplémentaire ou qui rejettent les ODR pour leur côté administratif passeront peut-être leur chemin, mais à 699 € effectifs pour l’un des meilleurs smartphones photo de l’année avec 7 ans de suivi logiciel garanti, le rapport qualité-prix est franchement difficile à contester.
Les promos des services en ligne pour les French Days
- Cyberghost VPN à 1.75 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-85 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 25 €
- Promo Verisure : Installation d’une alarme à partir de 199€ HT
French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !