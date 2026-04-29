Le Google Pixel 10 Pro n’est pas un smartphone qui se brade facilement : affiché à 1 099 € à son lancement, le flagship de Google a tenu ses prix avec une rigueur rare chez la concurrence Android. C’est donc une fenêtre réelle que SFR ouvre pour les French Days avec un mécanisme d’avantages cumulables atteignant 550 €, dont une partie s’applique directement à la caisse, le reste sur demande ou à l’estimation.

La rédaction a attribué un solide 8/10 au Pixel 10 Pro, saluant notamment son écran d’exception, ses photos au niveau du meilleur du marché et un design à tomber. Et avec un chargeur Google 67 W intégralement remboursé en prime, l’offre devient encore plus difficile à ignorer.