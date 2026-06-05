Le Google Pixel 10 est actuellement affiché à 679 € sur Amazon, soit 220 € de moins que son prix de lancement officiel. Une remise substantielle sur un smartphone haut de gamme récent, qui embarque un triple appareil photo avec téléobjectif optique 5x, la puce Tensor G5 et l'assistant Gemini : voilà de quoi mériter quelques minutes d'analyse.
Sorti fin août 2025 à 899 €, le Google Pixel 10 marque une étape symbolique pour Google : dix ans de smartphones Pixel, et une gamme standard qui intègre enfin un téléobjectif optique 5x ainsi qu'un processeur Tensor G5 gravé en 3 nm. À 679 € aujourd'hui sur Amazon, soit une remise de 24 %, l'équation change franchement pour qui cherche un smartphone Android premium sans dépasser les 700 €. Retrouvez ce Google Pixel 10 directement sur la fiche Amazon pour vérifier disponibilité et délais de livraison.
Compact (6,3 pouces), résistant (IP68, Gorilla Glass Victus 2 recto-verso) et pensé sur le long terme avec sept ans de mises à jour garanties, le Pixel 10 cible les utilisateurs qui valorisent une expérience Android épurée, enrichie par les fonctions IA de Google, plutôt qu'une simple course aux benchmarks.
Pourquoi choisir le Google Pixel 10 ?
- Téléobjectif 5x inédit : grande nouveauté du modèle standard cette année, il offre un zoom optique de qualité sans devoir passer aux versions Pro de la gamme.
- IA Gemini embarquée : les 12 Go de RAM LPDDR5X et le nouveau NPU du Tensor G5 permettent d'exécuter les fonctions d'intelligence artificielle directement sur l'appareil, sans connexion cloud obligatoire.
- Sept ans de mises à jour : Google garantit un suivi logiciel jusqu'en 2032, un engagement rare dans cette tranche de prix.
Un smartphone compact taillé pour la photo et l'intelligence artificielle
L'écran OLED de 6,3 pouces affiche un pic de luminosité de 3 000 nits, ce qui garantit un confort de lecture appréciable même en plein soleil. Le triple capteur arrière associe un module principal 48 Mpx (f/1.7, stabilisation optique), un ultra grand-angle 13 Mpx et le téléobjectif 10,8 Mpx offrant un zoom optique 5x, une configuration inédite pour le modèle de base de la gamme.
Dans son test complet du Google Pixel 10 publié dès la sortie de l'appareil, la rédaction de Clubic soulignait que cet ajout du téléobjectif constituait la principale nouveauté de la génération, tout en relevant que certains composants photo avaient été empruntés à la gamme Pixel 9a. Les amateurs de photographie computationnelle retrouveront les fonctions emblématiques de Google, comme Magic Eraser, Best Take ou Photo Unblur, portées par un NPU que le constructeur annonce 60 % plus rapide pour les tâches d'IA locales.
Face au Samsung Galaxy S25 : deux visions du haut de gamme Android
Le Samsung Galaxy S25 démarre à 899 €, soit 220 € de plus au moment de cet achat, avec un Snapdragon 8 Elite aux performances graphiques supérieures et l'écosystème Galaxy AI. Le Pixel 10 répond avec une maîtrise de la photographie computationnelle éprouvée, un suivi logiciel plus long et une expérience Android plus directe, même si les utilisateurs en quête de performances brutes maximales se tourneront naturellement vers la proposition de Samsung.
✅ Les points forts
- Téléobjectif optique 5x intégré
- Écran OLED Super Actua 6,3 pouces à 120 Hz a
- 7 ans de mises à jour Android garanties
- Certification IP68 et double protection Gorilla Glass
- Intégration profonde de Gemini et des fonctions IA Google
❌ Les limites
- Design très proche du Pixel 9
- Charge filaire plafonnée à 30W
- Ultra grand-angle 13 Mpx
- Stockage interne non extensible
La remise de 220 € sur le Pixel 10 est toujours active sur Amazon : vérifiez la disponibilité avant que l'offre n'évolue.
À 679 €, le Google Pixel 10 s'adresse en premier lieu aux passionnés de photographie mobile qui veulent une expérience Android pure, guidée par Gemini et soutenue par un engagement logiciel exceptionnel. L'ajout du téléobjectif 5x, inédit dans la gamme standard, suffit à justifier le choix de ce modèle face à un Pixel 9 ou au Pixel 10a, pour qui la polyvalence photo compte vraiment au quotidien.
Ceux qui attendent des performances graphiques dignes d'un Snapdragon 8 Elite ou une charge rapide au niveau des meilleures références du marché passeront peut-être leur chemin. Mais pour qui cherche un smartphone compact, robuste, intelligent et promis à une longue durée de vie, cette remise de 220 € sur Amazon représente une fenêtre d'achat difficile à ignorer.
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