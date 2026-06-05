Sorti fin août 2025 à 899 €, le Google Pixel 10 marque une étape symbolique pour Google : dix ans de smartphones Pixel, et une gamme standard qui intègre enfin un téléobjectif optique 5x ainsi qu'un processeur Tensor G5 gravé en 3 nm. À 679 € aujourd'hui sur Amazon, soit une remise de 24 %, l'équation change franchement pour qui cherche un smartphone Android premium sans dépasser les 700 €. Retrouvez ce Google Pixel 10 directement sur la fiche Amazon pour vérifier disponibilité et délais de livraison.

Compact (6,3 pouces), résistant (IP68, Gorilla Glass Victus 2 recto-verso) et pensé sur le long terme avec sept ans de mises à jour garanties, le Pixel 10 cible les utilisateurs qui valorisent une expérience Android épurée, enrichie par les fonctions IA de Google, plutôt qu'une simple course aux benchmarks.