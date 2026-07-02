L'iPhone 17 Pro Max est la version la plus évoluée du dernier smartphone d'Apple, qui plus est ici en version 512 Go et soldée avec 70 euros de réduction chez PcComponentes.
L'iPhone 17 Pro Max est un smartphone très haut de gamme qui s'inscrit dans la lignée des modèles "Pro" de la marque. Il a été lancé en septembre 2025, il s'agit donc de la dernière version du téléphone en date. Le côté "Pro Max" signifie qu'il est non seulement le plus puissant, mais aussi le plus grand. Il est pour vous si vous consommez beaucoup de contenus, que vous jouez souvent dessus et que vous prenez beaucoup de photos et de vidéos. Même si c'est votre outil de travail, il peut faire l'affaire mais voilà, ce n'est pas un smartphone grand public avec un tarif abordable, malgré la réduction de quelques dizaines d'euros pendant les Soldes sur PcComponentes.
Pourquoi choisir l'iPhone 17 Pro Max ?
- Pour un smartphone qui dure longtemps : Apple mise sur la longévité grâce à la puce A19 Pro qui propose une bonne gestion thermique, signe que le téléphone va se dégrader moins lentement et qu'il pourra vous durer plusieurs années.
- Pour avoir un grand smartphone avec son écran de 6,9 pouces, un bon choix si vous consommez beaucoup de vidéos ou même si vous utilisez votre iPhone comme support de lecture.
- Pour ne pas faire de compromis : généralement, si un smartphone est puissant, il a des problèmes d'autonomie. S'il fait de bonnes photos, il n'est pas fait pour jouer. L'iPhone 17 Pro Max fait tout et il le fait bien.
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Des nouveautés marquantes face à l'iPhone 16 Pro Max
L'iPhone 17 Pro Max est un smartphone qui arrive avec son lot de nouveautés par rapport à son prédécesseur. Au menu, un nouveau design en aluminium, une chambre à vapeur inédite, un téléobjectif 48 Mpx avec zoom 4x/8x, une caméra frontale 18 Mpx et un certain gain sur l'autonomie. Côté logiciel, les évolutions sont plus discrètes puisque la grande majorité des fonctions sont partagées avec les autres modèles de la gamme, il n'y a pas de vraie exclusivité réservée au Pro Max.
Ça reste un smartphone grand, lourd et épais : il fait 163,4 x 78 x 8,75 mm pour 233g, soit le modèle le plus épais jamais sorti chez Apple. Ce qui permet d'avoir une dalle OLED Super Retina XDR de 6,9 pouces qui affiche 2 868 x 1 320 pixels avec un rafraîchissement adaptatif ProMotion qui monte jusqu'à 120 images/seconde et une luminosité qui permet une excellente lisibilité en plein soleil.
Les performances de la puce A19 Pro en action
Dans l'iPhone 17 Pro Max il y a la fameuse puce A19 Pro, avec 12 Go de RAM et, ici, 512 Go de mémoire. Comme on l'a dit plus haut, Apple introduit une chambre à vapeur pour mieux dissiper la chaleur, qui vise à faire taire les critiques récurrentes sur la chauffe des iPhone Pro précédents. Selon notre test, la température est plus homogène sur la coque et les performances tiennent mieux la route lors de sessions gaming soutenues.
Sur la photo, l'iPhone 17 Pro Max franchit un cap intéressant avec un module arrière qui passe à 3 capteurs de 48 Mpx et un téléobjectif 4x qui produit un zoom 8x par recadrage, ce qui améliore nettement son côté polyvalent. Même l'autonomie fait un bond en avant avec une batterie qui promet jusqu'à 39h d'utilisation en lecture vidéo. Vous pouvez aisément viser la journée et demi d'utilisation en usage classique, voire plus si vous ne le sollicitez pas trop. Avec la charge filaire 40 W et 25 W en MagSafe/Qi2.2, ce qui est solide mais pas franchement exceptionnel.
✅ Les points forts
- L'autonomie qui fait un bon pour un iPhone Pro Max
- Les performances de la puce A19 Pro avec la nouvelle chambre à vapeur
- Le grand écran 6,9 pouces lumineux et fluide
- La partie photo très polyvalente
- La caméra frontale pratique pour les selfies de groupe
❌ Les limites
- Il est grand, lourd et épais
- Peu de nouveautés logicielles
- Le bloc photo est encombrant
- Le zoom extrême perd en qualité au-delà des paliers utiles
- La recharge fait des progrès, mais pas suffisamment
L'iPhone 17 Pro Max est un smartphone sérieux à tous les niveaux, même s'il y a quelques petits couacs à relever. Certes, il fait mieux que la génération précédente et qu'il offre une prestation solide à tous les niveaux. Mais en même temps, avec iOS, il est seul dans son domaine. Sa seule concurrence, ce sont les autres iPhone. Mais si on le met en face de modèles Android équivalent, on retrouve des smartphones avec une meilleure autonomie par exemple, de vraies évolutions logicielles d'une version à l'autre ou une charge plus rapide, par exemple.
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