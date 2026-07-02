L'iPhone 17 Pro Max est un smartphone qui arrive avec son lot de nouveautés par rapport à son prédécesseur. Au menu, un nouveau design en aluminium, une chambre à vapeur inédite, un téléobjectif 48 Mpx avec zoom 4x/8x, une caméra frontale 18 Mpx et un certain gain sur l'autonomie. Côté logiciel, les évolutions sont plus discrètes puisque la grande majorité des fonctions sont partagées avec les autres modèles de la gamme, il n'y a pas de vraie exclusivité réservée au Pro Max.

Ça reste un smartphone grand, lourd et épais : il fait 163,4 x 78 x 8,75 mm pour 233g, soit le modèle le plus épais jamais sorti chez Apple. Ce qui permet d'avoir une dalle OLED Super Retina XDR de 6,9 pouces qui affiche 2 868 x 1 320 pixels avec un rafraîchissement adaptatif ProMotion qui monte jusqu'à 120 images/seconde et une luminosité qui permet une excellente lisibilité en plein soleil.