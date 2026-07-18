Pour les Soldes, Boulanger fait chuter le prix du Xiaomi 17T 256 Go à 649 € au lieu de 699 €, soit 50 € d'économie. Un smartphone conçu en partenariat avec Leica pour la partie photo, qui vient enrichir la gamme Xiaomi avec un positionnement milieu-haut de gamme particulièrement compétitif.
Le Xiaomi 17T fait partie de la nouvelle génération de smartphones Xiaomi, avec un module photo développé en collaboration avec Leica, référence historique de l'optique, une signature de plus en plus présente sur les smartphones premium de la marque. Il embarque un écran généreux de 6,5 à 6,6 pouces selon les finitions, ainsi qu'une batterie conséquente de 6 500 mAh pour une autonomie confortable au quotidien. Déjà proposé à 699 € au lieu de 835 € lors d'une précédente offre de lancement chez Boulanger, ce modèle poursuit sa baisse de prix pour cette nouvelle période de Soldes.
Pourquoi choisir le Xiaomi 17T 256 Go ?
- Un module photo conçu avec Leica, une signature optique reconnue pour la qualité d'image.
- Une batterie généreuse de 6 500 mAh, gage d'une autonomie confortable au quotidien.
- Une réduction de 50 € qui vient s'ajouter à une politique de prix déjà agressive de Boulanger sur ce modèle depuis son lancement.
Une signature photo Leica au cœur du positionnement du Xiaomi 17T
L'un des arguments centraux du Xiaomi 17T reste sa collaboration avec Leica sur la partie photo, un partenariat qui vise à améliorer le rendu des couleurs, le piqué et le traitement d'image par rapport à un module photo classique. Avec un capteur principal de 50 MP parmi trois capteurs photo au total, ce smartphone cible les utilisateurs qui accordent une importance particulière à la qualité de leurs photos sans investir dans un modèle flagship à plus de 1 000 €. La batterie de 6 500 mAh vient compléter cette proposition avec une autonomie qui permet d'enchaîner une journée complète d'utilisation intensive, photo comprise, sans stress.
Une trajectoire de prix qui confirme l'intérêt de cette offre Soldes
Depuis son introduction chez Boulanger à 835 €, le Xiaomi 17T a déjà connu une première baisse à 699 € présentée comme une offre à durée limitée pour écouler les stocks. Voir le tarif redescendre à 649 € pour les Soldes confirme cette dynamique de baisse progressive, ce qui rend l'achat d'autant plus pertinent à ce stade plutôt que d'attendre une hypothétique promotion future. Pour les acheteurs qui suivaient déjà ce modèle depuis son lancement, cette nouvelle réduction représente donc le meilleur moment identifié jusqu'ici pour se décider.
✅ Les points forts
- Module photo Leica qui distingue ce modèle des smartphones concurrents sur ce segment de prix.
- Batterie généreuse de 6 500 mAh pour une autonomie confortable au quotidien.
- Trajectoire de prix en baisse continue depuis le lancement, un signal positif pour l'acheteur.
❌ Les limites
- Le tarif, bien que réduit, reste positionné sur le segment milieu-haut de gamme, loin des smartphones d'entrée de gamme Xiaomi.
- Les baisses de prix successives sur ce modèle laissent supposer que Boulanger cherche à écouler ses stocks, un point qui invite à vérifier la disponibilité des différentes finitions.
- La version 512 Go reste sensiblement plus chère, un écart à anticiper pour les utilisateurs ayant besoin de plus de stockage.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 130Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Jusqu'à 70% de réduction sur le stockage cloud à vie pCloud
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
Suivez les soldes d'été avec Clubic
Du 24 juin au 21 juillet, les meilleures offres des Soldes d'été 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.