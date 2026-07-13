Boulanger propose un pack pour s'équiper en Samsung de la main au poignet avec un smartphone Galaxy A27 et une Galaxy Fit 3 soldé à 319 euros au lieu de 439,99 euros.
Ce pack disponible pendant les Soldes d'été chez Boulanger permet de s'équiper avec du bon matériel pour un prix contenu, surtout avec les 28% de réduction qu'il y a en ce moment. D'un côté, vous avez un smartphone 5G Galaxy A27, milieu de gamme datant de cette année, avec un bracelet Galaxy Fit 3. Les deux fonctionnent ensemble, bien sûr, en Bluetooth, et toutes les données relevées par la montre se retrouveront sur le smartphone. Quant à ce dernier, il fait tout ce qu'on attend d'un téléphone, avec une fiche technique dans la lignée de son positionnement tarifaire. Les deux produits se complètent bien, et leur nouveau prix les rend encore plus attractifs.
Pourquoi choisir le pack Samsung ?
- Il coûte moins cher qu'un achat séparé si vous aviez planifié l'achat d'un smartphone et d'un bracelet, ça revient moins cher ici. Et si vous cherchiez seulement un nouveau smartphone, vous avez, avec le Galaxy Fit 3, un sympathique bonus.
- Il est rassurant sur la durée, puisque Samsung a promis six années de mises à jour de sécurité. Quant au bracelet, il promet une autonomie de 13 jours, donc vous allez être tranquille pendant un bon moment.
- La synergie des deux produits qui fonctionnent bien ensemble, sans se marcher dessus. Ils sont complémentaires et proposent une expérience homogène puisqu'ils ont le même écosystème.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Samsung Galaxy A27 : complet et endurant
On commence par le premier produit de ce pack : le smartphone Samsung Galaxy A27. C'est un modèle qui est dans la continuité de la série, qui mise sur un grand écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec de la Full HD+ et un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Il est protégé par du verre Gorilla Glass Victus+ avec une certification IP64 contre les éclaboussures. Sa silhouette reste classique, avec un capteur d'empreinte latéral. Dommage que son poids de 200g fasse qu'il est un peu lourd à manipuler.
Sous le capot, on retrouve une puce Snapdragon 6 Gen 3 avec, ici 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire. Ce qui est bien, c'est qu'il est possible d'ajouter une carte microSD jusqu'à 1 To, pour y stocker notamment vos photos et vidéos et laisser la mémoire interne pour les applications. La puissance est OK pour un usage occasionnel, ça va vite chauffer si vous lancez des jeux 3D par contre.
Pour les photos, on retrouve un capteur principal de 50 Mpx avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 5 Mpx et un module macro de 2 Mpx. L'ensemble propose un résultat correct en journée, un peu moins en basse luminosité. Pour l'autonomie, il y a une batterie de 5 000 mAh qui permet de tenir jusqu'à 2 jours en usage léger, par contre la charge dite rapide est plafonnée à 25 W. Par contre, on apprécie beaucoup les six ans de mises à jour logicielles promises.
Un bracelet connecté qui mise sur la simplicité
L'autre produit du pack, c'est un bracelet connecté, non pas une montre : le Samsung Galaxy Fit 3. La différence est importante car ça veut dire qu'il ne permet pas de passer des appels ou de répondre aux messages, mais c'est plutôt orienté sur la santé, le sport et le sommeil. Le bracelet embarque un écran AMOLED de 1,6 pouce, lumineux pour une utilisation au quotidien. Le boîtier en aluminium lui confère une vraie posture premium, en plus il est certifié 5 ATM et IP68, qui fait que vous pouvez l'utiliser sous la pluie ou à la piscine.
Pour les fonctionnalités, le Galaxy Fit 3 couvre l'essentiel, avec un suivi de la fréquence cardiaque, du sommeil, de l'oxygénation sanguine (SpO2) et la gestion de plus de 100 modes sportifs. Il y a des fonctions pratiques, comme la détection de chute ou le suivi automatique de certaines activités. La navigation est globalement fluide même si ça reste plus limitée qu'une montre connectée. Enfin, son gros point fort reste l'autonomie, avec jusqu'à 13 jours annoncés.
✅ Les points forts
- L'écran des deux appareils est bien lumineux pour une lecture en extérieur.
- L'autonomie du smartphone permet d'atteindre les deux jours
- Le Snapdragon 6 Gen 3 sur cette gamme est bien exploité
- L'autonomie du Samsung Fit 3 est dans la moyenne haute
- Le suivi complet de la santé et du sommeil
❌ Les limites
- La recharge du smartphone limitée à 25W
- La qualité des photos en basse luminosité
- L'OS de la montre (FreeRTOS) limite le nombre d'apps compatibles
Ce pack Samsung est cohérent, dans tous les sens du terme. Les deux produits entre eux, le prix proposé : on est dans du milieu de gamme qualitatif qui fonctionne bien ensemble. Pour le prix, vous avez un smartphone moderne avec un bon suivi logiciel avancé et des capacités qui n'ont pas à rougir face à la concurrence affichée au même prix. Et le petit bonus c'est le bracelet connecté Samsung Fit 3 qui est un complément intéressant, surtout si vous faites du sport. Les informations de santé peuvent aussi vous aider à surveiller quelques points de près, même si ça ne remplace pas un rendez-vous chez le médecin.
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