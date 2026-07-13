On commence par le premier produit de ce pack : le smartphone Samsung Galaxy A27. C'est un modèle qui est dans la continuité de la série, qui mise sur un grand écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec de la Full HD+ et un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Il est protégé par du verre Gorilla Glass Victus+ avec une certification IP64 contre les éclaboussures. Sa silhouette reste classique, avec un capteur d'empreinte latéral. Dommage que son poids de 200g fasse qu'il est un peu lourd à manipuler.

Sous le capot, on retrouve une puce Snapdragon 6 Gen 3 avec, ici 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire. Ce qui est bien, c'est qu'il est possible d'ajouter une carte microSD jusqu'à 1 To, pour y stocker notamment vos photos et vidéos et laisser la mémoire interne pour les applications. La puissance est OK pour un usage occasionnel, ça va vite chauffer si vous lancez des jeux 3D par contre.

Pour les photos, on retrouve un capteur principal de 50 Mpx avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 5 Mpx et un module macro de 2 Mpx. L'ensemble propose un résultat correct en journée, un peu moins en basse luminosité. Pour l'autonomie, il y a une batterie de 5 000 mAh qui permet de tenir jusqu'à 2 jours en usage léger, par contre la charge dite rapide est plafonnée à 25 W. Par contre, on apprécie beaucoup les six ans de mises à jour logicielles promises.