Le Prime Day est terminé, mais les bonnes affaires, elles, continuent. Boulanger lance ses Soldes d'été 2026 avec une sélection de promotions immédiates sur les smartphones, TV, aspirateurs et trottinettes. iPhone Air, Galaxy S25 FE, QLED 65 pouces à 549 €, Dyson V8 à 279 €… les prix chutent sans abonnement requis.
Les Soldes d'été 2026 sont officiellement lancées, et Boulanger frappe fort dès le départ. L'enseigne spécialiste de l'électroménager et de la high-tech propose une sélection de remises immédiates sur des produits de toutes catégories : smartphones récents, télévisions grand format, aspirateurs haut de gamme et mobilité urbaine. Pas besoin d'abonnement, pas de compte spécifique, les prix réduits sont accessibles à tous, immédiatement. Que vous ayez raté le Prime Day ou que vous cherchiez simplement à profiter de l'été pour renouveler vos équipements, voici les offres qui valent vraiment le détour.
La sélection des meilleures offres Soldes d'été chez Boulanger
Des smartphones aux aspirateurs en passant par les TV grand format, Boulanger couvre tous les besoins avec des remises immédiates sur des références récentes. Voici notre sélection des offres incontournables.
- Apple iPhone Air 256 Go à 899 € au lieu de 949 €
- Samsung Galaxy S25FE 128 Go à 549 € au lieu de 649 €
- Pack tablette Samsung Galaxy Tab A11 64 Go avec cover à 169 € au lieu de 219,99 €
- TV 4K QLED Samsung 65 pouces (2025) à 549 € au lieu de 799 €
- Aspirateur laveur Tineco Floor One S5 Stretch Extreme à 199 € au lieu de 299 €
- Aspirateur balai Dyson V8 Cyclone à 279 € au lieu de 399 €
- Trottinette Xiaomi Electric Scooter 6 à 379,99 € au lieu de 429,99 €
L'iPhone le plus fin d'Apple à prix choc
L'iPhone Air est la grande nouveauté Apple de cette année : le smartphone le plus fin jamais conçu par la marque, avec un design entièrement repensé et une puce de dernière génération dans un châssis ultraléger. 50 € de remise immédiate chez Boulanger pour ceux qui ont manqué les offres Prime Day ou qui préfèrent acheter en magasin avec les garanties Boulanger.
Le Samsung S25 Fan Edition chute de prix pendant les soldes
Le Samsung Galaxy S25 Fan Edition est la version accessible du flagship Samsung, sans compromis sur l'essentiel : écran AMOLED lumineux, appareil photo performant et intégration Galaxy AI. 100 € de remise immédiate sur un modèle récent qui coche toutes les cases du bon achat milieu de gamme en 2026.
Samsung Galaxy Tab A11, la tablette du quotidien dans un pack complet
La Samsung Galaxy Tab A11 est la tablette polyvalente idéale pour les usages du quotidien : streaming, navigation, lecture, visioconférence. Ce pack inclut une cover de protection, un vrai plus pour protéger l'investissement dès le départ. Une entrée en matière accessible et complète dans l'univers des tablettes Samsung.
Un téléviseur Samsung 65 pouces QLED sous les 550 €
250 € de remise sur cette TV Samsung QLED 4K 65 pouces de 2025 — c'est l'offre high-tech la plus agressive de cette sélection. La technologie QLED garantit des couleurs vives et un contraste élevé pour une expérience cinéma à domicile bluffante. Passer à la 4K grand format sous les 550 € sur un modèle récent, c'est une opportunité rare que les Soldes permettent rarement sur le neuf.
Tineco Floor One S5 Stretch Extreme, l'aspirateur laveur qui fait tout à moitié prix
Le Tineco Floor One S5 Stretch Extreme aspire et lave simultanément, avec une tête extensible qui atteint facilement sous les meubles sans se baisser. 100 € de remise sur un aspirateur laveur qui simplifie radicalement l'entretien des sols durs, carrelage, parquet, vinyle. À 199 €, il devient l'une des meilleures affaires électroménager de ces Soldes.
Dyson V8 Cyclone à, la référence Dyson sans fil à 120 € de moins
Le Dyson V8 Cyclone est une valeur sûre absolue : puissant, léger, maniable et doté d'une technologie de filtration Dyson reconnue. 120 € de remise chez Boulanger sur un aspirateur balai qui dure des années et qui reste la référence du segment sans fil. Si vous attendiez le bon moment pour passer au Dyson, le voilà.
Electric Scooter 6, la trottinette Xiaomi la plus récente à 50 € de moins
La Xiaomi Electric Scooter 6 est la dernière née de la gamme : autonomie améliorée, freinage renforcé et connectivité application pour suivre vos trajets et paramétrer votre vitesse. 50 € de remise immédiate pour s'équiper en mobilité urbaine cet été, idéal pour les déplacements quotidiens sans les contraintes des transports en commun.
Le Prime Day est fini, mais les Soldes sont là !
Le Prime Day 2026 a tiré sa révérence le 26 juin, mais il ne faut pas croire que les bonnes affaires s'arrêtent là. Les Soldes d'été prennent le relais immédiatement, avec un avantage de taille : pas besoin d'être membre d'un quelconque abonnement pour en profiter. Chez Boulanger, les remises des Soldes sont accessibles à tous, sans condition, avec en plus la possibilité de commander en ligne et de récupérer en magasin, ou de bénéficier de l'expertise des conseillers en boutique. Sur certains produits, notamment les TV grand format et l'électroménager, les Soldes Boulanger rivalisent directement avec les meilleures offres Prime Day. Le bon plan n'attend pas.
Soldes d'été : quel est le meilleur moment pour acheter ?
Les Soldes d'été se déroulent en plusieurs démarques, et la stratégie d'achat dépend de ce que vous recherchez. La première semaine est toujours la meilleure pour les produits high-tech et les références récentes : les stocks sont encore bien garnis, les remises déjà significatives, et les meilleurs articles partent vite. Plus on avance dans les Soldes, plus les démarques s'approfondissent, mais au détriment de la disponibilité. Sur les smartphones, TV et aspirateurs premium, ne pariez pas sur une deuxième ou troisième démarque pour trouver la référence exacte que vous visez : elle ne sera probablement plus là. En revanche, pour les accessoires, la petite électronique ou les produits moins demandés, attendre la fin des Soldes peut s'avérer payant. Le mot d'ordre pour cette première semaine : si le prix vous convient et le produit vous plaît, n'attendez pas.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
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