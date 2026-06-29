Les Soldes d'été se déroulent en plusieurs démarques, et la stratégie d'achat dépend de ce que vous recherchez. La première semaine est toujours la meilleure pour les produits high-tech et les références récentes : les stocks sont encore bien garnis, les remises déjà significatives, et les meilleurs articles partent vite. Plus on avance dans les Soldes, plus les démarques s'approfondissent, mais au détriment de la disponibilité. Sur les smartphones, TV et aspirateurs premium, ne pariez pas sur une deuxième ou troisième démarque pour trouver la référence exacte que vous visez : elle ne sera probablement plus là. En revanche, pour les accessoires, la petite électronique ou les produits moins demandés, attendre la fin des Soldes peut s'avérer payant. Le mot d'ordre pour cette première semaine : si le prix vous convient et le produit vous plaît, n'attendez pas.