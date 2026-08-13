S'installer dans un studio ou meubler une chambre d'etudiant implique generalement de trouver un televiseur compact, sans sacrifier le confort visuel. La TV Philips 32PQS6901 s'inscrit dans cette logique avec une diagonale de 80 cm (32 pouces) et la technologie Ambilight propre a la marque. cette reference chez Boulanger permet actuellement d'obtenir ce modele a 269 euros, soit une remise de 16 % sur son prix habituel de 319 euros. Ce format reduit convient particulierement aux petits salons, aux studios ou a un usage secondaire dans une chambre.

Le televiseur embarque une dalle QLED en definition Full HD, associee au traitement d'image Pixel Plus HD pour des couleurs plus marquees et des contrastes plus nets malgre le format compact. Il s'adresse avant tout a un public recherchant un premier ecran, une TV d'appoint ou une solution pour une piece secondaire, plutot qu'a un foyer visant une TV principale de grand salon.