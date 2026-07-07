Ce LG UHD Ai UA73 affiche un peu plus d’un mètre de longueur. En l’absence d'un pied central au profit de deux pieds situés à chacune des extrémités, il faut veiller à avoir un meuble assez grand pour accueillir cet appareil. Une seconde option existe avec l’installation sur un mur. Il est compatible avec la norme VESA 300 x 200 mm.

Une fois installé, vous allez profiter de cette dalle 4K UHD de 55 pouces. Celui-ci est compatible avec le HDR10 Pro pour améliorer la qualité des contrastes et la luminosité. Pour se balader dans les différents menus, place à WebOS. Une interface assez classique, mais qui permet un accès facile aux différentes applications, dont les plateformes de streaming.

Bémol à noter avec l'absence du Dolby Atmos pour la partie audio, LG préférant miser sur un son optimisé par l’intelligence artificielle.