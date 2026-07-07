Avec ce téléviseur 4K de LG boosté à l’intelligence artificielle, les fans de films et de séries pourront profiter de leurs programmes favoris dans des conditions optimales.
Avec son TV UHD AI UA73, LG propose un téléviseur 4K de 55 pouces avec un rendu boosté par l’intelligence artificielle. Initialement vendu pour près de 550 euros, il était difficile de le rendre pertinent à cause d’un manque de fonctionnalités liées au gaming, mais avec une réduction de 27 % sur Amazon durant les soldes d’été, la donne change.
Pourquoi choisir le LG UHD AI UA73 ?
- Une installation polyvalente : S’il peut être mis sur ses deux pieds, ce TV prend en charge la norme VESA 300 x 200 mm pour être accroché sur un mur.
- Un écran de 55 pouces en 4K : Compatible avec le HDR10 Pro, ce téléviseur s’appuie aussi sur l’intelligence artificielle pour optimiser la résolution et améliorer la clarté de chaque pixel.
- L'’interface WebOS : Grâce à la reconnaissance vocale, chaque utilisateur peut bénéficier d’une interface personnalisée pour obtenir des recommandations basées sur ses habitudes de visionnage.
Du « binge-watching » dans de bonnes conditions
Ce LG UHD Ai UA73 affiche un peu plus d’un mètre de longueur. En l’absence d'un pied central au profit de deux pieds situés à chacune des extrémités, il faut veiller à avoir un meuble assez grand pour accueillir cet appareil. Une seconde option existe avec l’installation sur un mur. Il est compatible avec la norme VESA 300 x 200 mm.
Une fois installé, vous allez profiter de cette dalle 4K UHD de 55 pouces. Celui-ci est compatible avec le HDR10 Pro pour améliorer la qualité des contrastes et la luminosité. Pour se balader dans les différents menus, place à WebOS. Une interface assez classique, mais qui permet un accès facile aux différentes applications, dont les plateformes de streaming.
Bémol à noter avec l'absence du Dolby Atmos pour la partie audio, LG préférant miser sur un son optimisé par l’intelligence artificielle.
Un rendu boosté par l’intelligence artificielle
L’IA joue un rôle majeur dans le fonctionnement de ce TV. Sur la partie visuelle, ce téléviseur s’appuie sur l’intelligence artificielle pour optimiser le rendu. Grâce à la technologie 4K Super Upscaling, elle analyse chaque image pour optimiser la résolution, la luminosité et la clarté.
Ce produit emporte toute une partie dédiée à l'intelligence artificielle nommée LG AI TV. Parmi les fonctionnalités proposées par l’outil, on retrouve AI Voice ID. Le téléviseur reconnaît la voix de chaque utilisateur lors d’une commande vocale et peut ajuster sa réponse selon les habitudes de chacun. En outre, un chatbot est également présent pour ajuster les paramètres de visionnage en un clin d'’œil.
Ce téléviseur emporte, par exemple, un mode Filmmaker ou encore un mode jeu. Celui-ci est en réalité assez limité puisque le TV ne dépasse pas les 60 Hz et n’emporte pas de port HDMI 2.1 pour profiter des consoles de dernière génération dans les meilleures conditions.
✅ Les points forts
- Une dalle 4K de 55 pouces sublimée par l'’IA
- La présence du HDR10 Pro
- L'’interface intuitive de WebOS
❌ Les limites
- Pas de fonctionnalité gaming
- Limité au 60 Hz
Ce téléviseur LG s’adresse donc à ceux qui souhaitent regarder des films et des séries sur un bel écran 4K sans casser leur tirelire. La promotion d’Amazon le rend tout de suite plus attractif et permet d’oublier que ses fonctionnalités gaming sont assez limitées. À son prix fort, ce TV peinait à se démarquer. Pour 150 euros de moins, il devient tout de suite plus intéressant.
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