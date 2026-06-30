Le Samsung 75QN80F est un TV 4K connecté avec un bon équilibre global, sans prétendre au haut de gamme absolu, à retrouver pour 929 euros au lieu de 1 299 euros pendant les Soldes sur Amazon.
La gamme QN80F de Samsung date de 2025 mais est forcément encore très compétitive en ce moment. Elle ne vise pas l’excellence de l’OLED mais s’en sort bien avec sa technologie Neo QLED Mini LED. Ce téléviseur marque aussi par sa grande taille de 75 pouces, pas forcément adaptée aux salons les plus modestes. Mais si vous souhaitez vivre la fin de la Coupe du Monde, les prochains évènements sportifs ou même vos jeux vidéo préférés comme si vous y étiez, ce modèle particulier profite des Soldes Amazon pour passer à moins de 930 euros.
Pourquoi choisir le Samsung 75QN90F ?
- Pour sa grande taille : si vous avez un salon spacieux, capable d’accueillir un écran de 75 pouces, vous allez en prendre plein les yeux.
- Pour le Mini LED plus convaincant qu’un LCD classique sur le contraste et la précision, même si ça reste un cran en-dessous de l’OLED.Pour jouer aux jeux vidéo : on parle de Coupe du Monde, mais la dalle est suffisamment fluide pour afficher les jeux PS5 et Xbox Series avec un maximum d’images/seconde.
Un TV qui mise beaucoup sur l’immersion
Le Samsung 75QN80F joue la carte de la sobriété, avec une touche de premium. Pour ça, il affiche une finition carbone argentée et noire avec un pied central qui facilite son installation, même sur un meuble qui n’est pas trop large. Le cadre est fin, mais il faut quand même prévoir quelque chose de solide parce qu’il pèse quand même 33,5 kg avec le pied. Notez que vous pouvez l’accrocher au mur, mais il va falloir investir dans un support VESA 400 x 400 solidement fixé pour maintenir le tout.
Là où il avance de sérieux arguments, c’est son rétroéclairage Mini LED associé aux Quantum Dots, qui propose une meilleure gestion du contraste et de la luminosité que le ferait un LCD classique, avec un bon niveau de détails et des couleurs vives, le tout sans excès. Si votre salon est très lumineux, surtout en ce moment où le soleil ne fait pas le timide, l’image restera bien lisible. Le 75QN80F est compatible HDR10+ mais pas Dolby Vision, une limite classique chez Samsung.
Un TV qui brille aussi pour le gaming
C’est un autre des points forts de ce téléviseur : la réactivité. Il affiche de la 4K, certes, mais il peut monter jusqu’à 144 images par seconde. Il dispose de quatre ports HDMI 2.1, avec VRR, ALLM et FreeSync Premium Pro. La latence est très faible, donc si vous branchez une console moderne dessus, vous allez lancer vos jeux dans de bonnes conditions. Fluidité, réactivité, il y a tout ce qu’il faut pour jouer en étant à l’aise.La fluidité est aussi bonne pour les rencontres sportives, ce qui est un atout en cette période de Coupe du Monde. L’audio n’est pas laissé pour compte avec une compatibilité Dolby Atmos pour une puissance annoncée de 30 W. D’ailleurs, si vous avez une barre de son Samsung, vous pouvez utiliser la technologie Q-Symphony pour utiliser les haut-parleurs du TV et de la barre pour en améliorer la puissance.
✅ Les points forts
- Sa taille de 75 pouces à 144 Hz
- Toutes les fonctions liées au gaming
- Les quatre ports HDMI 2.1 pour tout brancherL’écosystème Tizen est riche en fonctionsL’IA s’occupe bien d’améliorer l’image, surtout lorsque la source n’est pas en 4K
❌ Les limites
- L’absence de compatibilité Dolby Vision
- Pas de DTS non plus
- Les reflets encore un peu trop visibles
- Le gestion du HDR moins impressionnant que sur les modèles supérieurs
Le Samsung 75QN80F est un bon téléviseur, qui brille surtout par sa taille et sa fluidité. Si vous aimez suivre des programmes ou faire des jeux plutôt nerveux, avec beaucoup d’action, c’est un modèle comme celui-ci qu’il faut choisir. Avec le QLED Mini LED, Samsung fait mieux que le LCD mais reste en retrait par rapport à l'OLED. Pour le prix, surtout soldé, vous avez quand même un téléviseur solide avec de sérieux atouts, qui n'est pas sans défauts, mais la baisse de prix peut aider à accepter ces derniers plus facilement.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 130Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50 % de réduction sur les packs d’alarmes
Suivez les soldes d’été avec Clubic
Du 24 juin au 21 juillet, les meilleures offres des Soldes d’été 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.N’hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.