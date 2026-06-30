Le Samsung 75QN80F joue la carte de la sobriété, avec une touche de premium. Pour ça, il affiche une finition carbone argentée et noire avec un pied central qui facilite son installation, même sur un meuble qui n’est pas trop large. Le cadre est fin, mais il faut quand même prévoir quelque chose de solide parce qu’il pèse quand même 33,5 kg avec le pied. Notez que vous pouvez l’accrocher au mur, mais il va falloir investir dans un support VESA 400 x 400 solidement fixé pour maintenir le tout.

Là où il avance de sérieux arguments, c’est son rétroéclairage Mini LED associé aux Quantum Dots, qui propose une meilleure gestion du contraste et de la luminosité que le ferait un LCD classique, avec un bon niveau de détails et des couleurs vives, le tout sans excès. Si votre salon est très lumineux, surtout en ce moment où le soleil ne fait pas le timide, l’image restera bien lisible. Le 75QN80F est compatible HDR10+ mais pas Dolby Vision, une limite classique chez Samsung.