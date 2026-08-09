Emménager dans un nouvel appartement ou remplacer un téléviseur vieillissant implique souvent un arbitrage entre budget et qualité d'image. Boulanger propose actuellement le Philips 55PQS8501, une TV QLED 4K de 55 pouces avec Ambilight, à 479 euros au lieu de 649 euros : voici ce qu'il faut savoir avant de se décider.
S'installer dans un nouveau logement ou changer un écran fatigué pousse rapidement à comparer les tarifs des téléviseurs 4K. Le Philips 55PQS8501 profite justement d'une réduction de 170 euros chez Boulanger, où cette TV QLED Ambilight de 55 pouces est actuellement proposée à 479 euros au lieu de 649 euros. Positionné en milieu de gamme, ce modèle mise sur l'immersion visuelle plutôt que sur la performance pure, ce qui en fait une option pertinente pour un usage familial autour des films, séries et retransmissions sportives.
Ce téléviseur n'est toutefois pas exempt de compromis, notamment sur la fluidité d'image, un point à connaître avant de valider son achat.
Pourquoi choisir le Philips 55PQS8501 ?
- Réduction de 170 euros : le prix passe à 479 euros contre 649 euros habituellement chez Boulanger.
- Technologie Ambilight : un halo lumineux à l'arrière de l'écran qui prolonge l'image sur le mur du salon.
- Dalle QLED 4K avec HDR10+ : Quantum Dot et Pixel Precise Ultra HD pour un rendu coloré plus riche.
Un téléviseur pensé pour l'immersion au quotidien
Selon le comparatif de la rédaction Clubic consacré aux téléviseurs Ambilight, cette technologie transforme réellement le visionnage une fois qu'on s'y habitue, en prolongeant les couleurs de l'écran sur les murs du salon. Sur le 55PQS8501, cet éclairage fonctionne sur trois côtés et se synchronise avec le contenu affiché, ce qui convient aussi bien à une soirée cinéma qu'à un match en famille.
La dalle QLED 4K, associée au processeur Pixel Precise Ultra HD, restitue des couleurs vives et un bon niveau de contraste, y compris en pièce lumineuse. Côté son, le Dolby Atmos et le DTS:X offrent un rendu spacieux qui dispense d'investir immédiatement dans une barre de son, un vrai atout pour un premier salon où le budget se concentre sur l'écran plutôt que sur l'équipement audio.
Le système d'exploitation Titan OS complète l'ensemble avec une interface fluide pour accéder rapidement aux principales plateformes de streaming, sans multiplier les télécommandes ou les boîtiers supplémentaires.
Face à la concurrence, ce que ce modèle apporte (et n'apporte pas)
Le guide Clubic des meilleures TV 4K de l'année positionne les modèles QLED comme un compromis entre prix et qualité d'image, sans atteindre les noirs profonds propres à l'OLED. Le Philips 55PQS8501 s'inscrit dans cette logique : il séduit par son Ambilight exclusif à la marque, mais reste un choix milieu de gamme plutôt qu'un téléviseur premium, à réserver à un usage polyvalent plutôt qu'à une recherche de performance absolue.
✅ Les points forts
- Réduction de 170 euros par rapport au prix habituel chez Boulanger
- Technologie Ambilight qui prolonge l'image sur les murs du salon
- Dalle QLED 4K avec HDR10+ pour des couleurs vives et un bon contraste
- Son Dolby Atmos et DTS:X pour une expérience sonore immersive sans barre de son
- Système Titan OS avec accès simplifié aux plateformes de streaming
❌ Les limites
- Fluidité d'image perfectible, un point à surveiller pour les amateurs d'action rapide
- Non recommandé pour un usage gaming exigeant malgré les ports HDMI 2.1
- Absence de dalle OLED, avec des noirs moins profonds que sur les modèles premium
- Système audio embarqué qui reste, comme souvent, en retrait face à une barre de son dédiée
Le Philips 55PQS8501 est confirmé à 479 € chez Boulanger, tant que l'offre reste en ligne.
Le Philips 55PQS8501 s'adresse avant tout à celles et ceux qui emménagent ou qui remplacent un téléviseur vieillissant sans vouloir investir dans une gamme premium. Son Ambilight, sa dalle QLED 4K et son confort sonore Dolby Atmos couvrent largement les usages courants autour du streaming, des films et des retransmissions sportives, avec 170 euros d'économie à la clé chez Boulanger.
Les joueurs exigeants ou les amateurs de contrastes extrêmes préféreront sans doute se tourner vers une dalle OLED ou un modèle plus orienté performance. Pour un usage familial polyvalent à un tarif contenu, ce bon plan mérite en revanche toute son attention tant que l'offre reste disponible chez Boulanger.
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