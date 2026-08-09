Selon le comparatif de la rédaction Clubic consacré aux téléviseurs Ambilight, cette technologie transforme réellement le visionnage une fois qu'on s'y habitue, en prolongeant les couleurs de l'écran sur les murs du salon. Sur le 55PQS8501, cet éclairage fonctionne sur trois côtés et se synchronise avec le contenu affiché, ce qui convient aussi bien à une soirée cinéma qu'à un match en famille.

La dalle QLED 4K, associée au processeur Pixel Precise Ultra HD, restitue des couleurs vives et un bon niveau de contraste, y compris en pièce lumineuse. Côté son, le Dolby Atmos et le DTS:X offrent un rendu spacieux qui dispense d'investir immédiatement dans une barre de son, un vrai atout pour un premier salon où le budget se concentre sur l'écran plutôt que sur l'équipement audio.

Le système d'exploitation Titan OS complète l'ensemble avec une interface fluide pour accéder rapidement aux principales plateformes de streaming, sans multiplier les télécommandes ou les boîtiers supplémentaires.